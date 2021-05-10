صحيفة القبس الكويتية تتعاون مع يوريسكو موبيليتي لإطلاق منصة رقمية مبتكرة تعمل بالذكاء الاصطناعي

بيروت, 10 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ –أطلقت القبس ، وهي كبرى الصحف الكويتية، للتو منصة رقمية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن بوابة ويب وتطبيقًا للهاتف المحمول ونظامًا متطورًا لإدارة المحتوى. وهذه المنصة الرقمية، التي صممها وطورها يوريسكو موبيليتي ، ستمنح القراء الوصول أثناء التنقل إلى قناة القبس والكتب الصوتية وقسم “صفحتي” الخاص بهم، وهو صفحة إخبارية مخصصة مصممة خصيصًا لتفضيلات كل قارئ.

وقد صرح فيصل كركوه، مدير التطوير الرقمي في القبس، قائلًا: “لقد عمل المهندسون وخبراء تجربة المستخدم (User Experience) من يوريسكو موبيليتي واختصاصيو المحتوى من القبس مع مجموعة واسعة من الفئات النموذجية – بما في ذلك مستخدمين من مختلف الفئات العمرية والديموغرافية – لإنشاء منصة رقمية فريدة وشخصية للغاية”.

كما أوضح إدغار طوق، الرئيس التنفيذي لشركة يوريسكو موبيليتي: “وعلى الرغم من الجائحة العالمية التي دفعت الفرق إلى الإنترنت أثناء العمل من المنزل، فقد بنت يوريسكو موبيليتي هذه المنصة المتطورة في ستة أشهر قصيرة. وقد أنشأ مهندسو يوريسكو موبيليتي عملية آلية تقلل من مخاطر الخطأ البشري، مما يسمح بالتسليم المستمر والتعليقات البنّاءة”.

تفخر القبس بكونها أول منفذ إعلامي في المنطقة يقدم للقراء ميزات مبتكرة مثل التوصية الذكية ومحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). وأضاف كركوه: “على عكس المنصات الرقمية والتطبيقات الإخبارية الأخرى، ستجلب القبس للقراء محتوى موصى به يرغبون بالفعل في مشاهدته بدلًا من توجيههم نحو ما هو الأكثر شهرة”.

وأضاف طوق: “يجمع محرك البحث والتوصية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحدث التقنيات المتطورة والخوارزميات الذكية وتقنيات التحسين وأفضل الممارسات الصناعية لتحقيق نتائج دقيقة ومخصصة بشكل مذهل في غضون أجزاء من الثانية”.

من خلال الجمع بين أفضل محتوى ووسائل الإعلام الخاصة بالقبس من العديد من أنظمتها، لن يكون لدى المستخدمين نقص في الخيارات عند التفكير فيما يجب مشاهدته أو قراءته.

فقد تم تصميم منصة القبس الرقمية الجديدة بعناية فائقة لتحقيق أقصى قدر من تجربة المستخدم، وتعني مكونات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن المنصة ستستجيب بذكاء لكل مستخدم فريد. من خلال العمل مع المطورين المشهورين إقليميًا من يوريسكو موبيليتي، الذين يشمل عملائهم أمريكان إكسبريس ومجموعة إم بي سي وأرامكو السعودية ومصرف الهلال ورايت بايت ومجموعة أزاديا وغيرها الكثير، فإن منصة القبس الجديدة هي نتيجة ستة أشهر من تنقيح التصميم وتعليقات المستخدمين المستمرة.

حيث قضى خبراء التصميم أيضًا شهورًا في التقيح وجمع تعليقات مجموعة التركيز لإنشاء منصة فريدة من نوعها بمظهر لا يشبه أي شيء موجود حاليًا في السوق.

يتم نشر المنصة الجديدة للقبس باستخدام بنية تحتية بدون خادم تديرها أمازون ويب سرفيسز، مما يعني أن المنصة يمكن أن تتوسع تلقائيًا مع انضمام المزيد من المستخدمين، ويمكنها استيعاب ملايين المستخدمين دون المساس بالسرعة أو الأمان.

لطالما اشتهرت القبس بالمحتوى عالي الجودة وهي متحمسة للغاية لتقديم مكتبتها الكاملة من ميزات الطباعة والفيديو والصوت إلى أطراف أصابع المستخدمين على الفور وبذكاء

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1505190/Eurisko_ Mobility_Al_Qabas.jpg