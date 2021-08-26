شي يتفقد مزرعة غابات رئيسية في شمال الصين

بكين، 26 أغسطس/آب 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

تفقد الرئيس الصيني شي جينج بينج، الإثنين، مزرعة غابات رئيسية في مدينة شنغد، مقاطعة خبي شمال الصين، واستمع إلى تقارير بشأن الحفاظ على النظام البيئي وإدارة الغابات، كما تابع نمو أخشاب الغابات.

وشاهد شي في مزرعة الغابات الميكانيكية سايهانبا المناظر الطبيعية، واستمع إلى مقدمة حول الخطة الشاملة لخبي لحماية الجبال، والأنهار، والغابات، والمزارع، والبحيرات، والأراضي العشبية، والأراضي الرملية، إلى جانب إدارة مزارع الغابات. كما زار حراس محليين أثناء التفتيش.

فيما بعد، ذهب شي إلى غابة شنجهاي التذكارية، التي تمثل أول مزرعة غابات من صنع الإنسان، وذلك لمتابعة نمو الأشحار، والعلم بكيفية إدارة مزرعة الغابات لدعم روح سايهانبا، والتطور عالي الجودة

ومنذ إنشائها عام 1962، تُعد مزرعة غابات سايهانبا أكبر غابة من صنع الإنسان في العالم، وهي عبارة عن حاجز يبلغ 750 كيلو متر مربع، ويقع على بعد 300 كيلومترشمال بيكين، مما ينقذ العاصمة الصينية من ظاهرة التصحر.

وتُعرف روح سايهانبا بالجمع بين التفاني وتنظيم المشاريع، والمنهج العلمي والواقعي، والتنية الخضراء.

فيديو- https://www.youtube. com/watch?v=r32nCVWt5Ak