شيامن تشجع التطويرعالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق

شيامن، الصين، 8 يوليو/تموز 2022 / PRNewswire / — تقرير من صحيفة تشاينا ديلي China Daily :

بذلت مدينة شيامن الساحلية الواقعة في مقاطعة فوجيان بشرق الصين، كمدينة ساحلية رئيسية لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والحزام الاقتصادي لطريق الحرير، جهودًا مثيرة للجدل لتوسيع الممرات البحرية وتحسينها وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية على طول طريق الحرير البحري.

تُعد مدينة شيامن ذات أهمية تاريخية نظرًا لكونها بداية لطريق الحرير البحري. تتمتع المدينة بميزة جغرافية تتمثل في ربط الشمال والجنوب، فضلاً عن الشرق والغرب، وقد لعبت منذ فترة طويلة دورًا حاسمًا وضروريًا في استراتيجية التنمية في البلاد.

بفضل المزايا الفريدة المذكورة أعلاه، أولت شيامن أهمية كبيرة لزيادة الترابط في البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق ( BRI )، بهدف بناء شبكة نقل بحري وبري وجوي فعالة ومريحة لكلٍ من بلدان ومناطق الحزام والطريق. وقد أثبتت كل هذه الجهود نجاحها في تعزيز شيامن لمكانتها في النقل البري والبحري في إطار مبادرة الحزام والطريق.

في عام 2015، أطلقت المدينة قطار الصين-أوروبا السريع (شيامن)، والذي ساعد على دمج طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين وطريق الحرير، وأصبح محركًا جديدًا لتعزيز اتصال مبادرة الحزام والطريق.

حتى نهاية مايو/أيار، غادر 1147 قطار شحن من خط القطارات الرابط بين الصين وأوروبا والتي كانت محملة ببضائع قيمتها 27.71 مليار يوان (4.13 مليار دولار) من شيامن متجهةً إلى أوروبا، وذلك فقًا للبيانات الرسمية. افتُتح لمشروع قطار الصين – أوروبا السريع (شيامن) ثلاثة طرق رئيسية من شيامن إلى هامبورغ في ألمانيا وآسيا الوسطى وروسيا.

تمت مناولة إجمالي 2026 حاوية عادية تحمل بضائع تزيد قيمتها على مليار يوان من خلال خدمة السكك الحديدية البحرية المشتركة من شيامن، وذلك فقًا لمشغلي الشحن.

أطلقت سلطات السكك الحديدية في المدينة أيضًا خدمات مبتكرة ومصممة خصيصًا للشركات المحلية، مثل TPV Display Special Train ، مما يتيح النقل السريع والمريح من شيامن إلى مصنع TPV في بولندا.

في عام 2018، أطلقت شيامن طريق الحرير البحري، مما أتاح منصة تسهيل لوجستية جديدة تهدف إلى إضافة قيمة هائلة لعمليات الشحن في المنطقة الشرقية من خلال تحسين الطرق المستخدمة حاليًا.

اعتبارًا من نهاية عام 2021، انضم ما مجموعه 86 مسارًا إلى منصة طريق الحرير البحرية التي تربط 102 ميناء في 29 دولة، حيث تلعب هذه المنصة اللوجستية الجديدة دورًا مهمًا في تعزيز شبكات النقل وتعزيز التجارة في البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.