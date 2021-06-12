شركتا تشاينا يونيكوم وزي تي إي تجريان أول تجربة تجارية في الصنىاعة على حل تنسيق شبكة الراديو الذكية

شنجن، الصين, 12 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire/ – — أجرت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، وشركة تشاينا يونيكوم تجربة تجارية على أول حل تنسيق لشبكة الراديو الذكية، مع تنسيق المستخدم وتنسيق الشبكة معا، في داليان بالصين.

في بداية العام 2021، أصدرت زي تي إي أول حل تنسيق لشبكة راديو ذكية في الصناعة، بناءً على رؤيا زي تي إي والعمل على تطوير شبكة الـ 5 جي. وإذ هو مدعوم بذكاء أصلي للمحطة الأساسية، يعمل هذا الحل على تحسين تجارب المستخدم بحكم تنسيق المستخدم وتنسيق الشبكة، مما يلبي متطلبات أكثر تنوعًا لكل من خدمات الأعمال للأعمال (B2B) والأعمال للمستهلك (B2C).

تظهر النتائج أن تنسيق المستخدم يمكن أن يحقق تحسنًا في كل من تجارب مستخدمي الـ 5 جي ومعدل تخييم الـ 5 جي. يتم تقليل نسبة المستخدمين ذات الإنتاجية المنخفضة للوصلة الصاعدة NR بنسبة 50٪ بينما يتم تقليل تأخير التسليم بنسبة 50٪ وزيادة نسبة تخييم الـ 5 جي بشكل كبير.

علاوة على ذلك، عند تشغيل مشاركة الطيف الديناميكي لشبكات 4 جي/5 جي، يمكن لتنظيم الشبكة ضبط تكوينات الطيف تلقائيًا وفقًا لمتطلبات حركة المرور. يتم زيادة متوسط إنتاجية مستخدم 5 جي بنسبة 20٪ -130٪ للتكيف مع تكوين الطيف، بينما يظل رقم مستخدم 4 جي وحركة المرور غير متأثرين. يوفر هذا إمكانيات جديدة لتحسين تجربة مستخدم NR وتبسيط التشغيل والصيانة في سيناريو مشاركة الطيف الديناميكي لشبكات 4 جي/5 جي.

حتى الآن، حققت زي تي إي و تشاينا يونيكوم تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات التجريبية للابتكار. على سبيل المثال، فازت شركة زي تي إي بجائزة الحلول الممتازة السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين للعام 2020 عن حل المشاركة الموثوق به استنادًا إلى تقنية البلوكتشين في سيناريو مشاركة 5 جي ران، وحصلت على جائزة أفضل ممارس لشبكة 5 جي وتنسيق المحطة الطرفية للشبكة الخاصة الـ 5 جي المنخفضة الارتفاع.

وبالمضي قدمًا، ستتعاون زي تي إي وتشاينا يونيكوم بشكل أكبر بينهما في تنسيق شبكة الراديو الذكية لناحية المعايير والمنتجات والخدمات لتسهيل البحث والتطوير والتطبيقات التجارية، بهدف بناء شبكات 5 جي مع تحسين تجارب المستخدم وكفاءة الشبكة.

الاتصالات الإعلامية:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

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