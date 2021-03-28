شركتا بيفوند وفيرتوزون تعقدان شراكة لرقمنة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — بنت شركتا بيفوند (bfound) التي مقرها الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوافر حلول التسويق الرقمي في مكان واحد، وفيرتوزون ((Virtuzone– وهي شركة خدمات رائدة متخصصة في تأسيس وتسجيل مؤسسات الأعمال عبر العديد من المناطق في الإمارات، شراكة قوية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم رقميا وابتكارها في البلاد. وتوفر هذه الشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة كل شيء من التسجيل إلى الدعم التسويقي، وكلها تحت شراكة واحدة.

لقد ثبت أن وباء كورونا صعب، وحددت شركتا بيفوند وفيرتوزون لنفسيهما مهمة تسهيل المهمة على الجميع لإطلاق الأعمال وتنميتها وتحويلها إلى أعمال رقمية في المنطقة.

تمنح هذه الشراكة عملاء فيرتوزون الحاليين والجدد ميزة تنافسية من خلال الوصول إلى خصومات حصرية على خدمات بيفوند للتسويق الرقمي وخدمات التكنولوجيا.

“الآن وأكثر من أي وقت مضى، يريد الناس تأمين مستقبلهم من خلال إنشاء أعمالهم التجارية،” كما قال عثمان سلطان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة دو. “يحتاج رواد الأعمال والمؤسسون هؤلاء إلى كل الدعم بحضورهم الرقمي والوعي الذي يمكننا تقديمه. توفر لهم شراكة بيفوند وفيرتوزون الأساس الذي يحتاجونه للازدهار والتوسع من خلال الوصول إلى مجموعة بيفوند الكاملة من خدمات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا التي تساعدهم في تسويق أعمالهم “.

وقال عامر يحيى، رئيس تجربة العملاء وشراكات الأعمال في فيرتوزون:” “يسعدنا أن نقدم ونرحب ببيفوند كأحد شركائنا الرئيسيين. نحن نستفيد من خبرة بيفوند في التسويق الرقمي لمساعدة عملائنا على تعزيز مشاركتهم عبر الإنترنت والوصول إلى استهداف العملاء بشكل أكثر فاعلية. أحد أهدافنا بصفتنا المتخصصين الرائدين في تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة هو ضمان اتصال عملائنا بأفضل الأشخاص ومقدمي الخدمات في الصناعة لمساعدتهم على النجاح “.

لقد استفاد أكثر من 3000 شركة صغيرة ومتوسطة من بيفوند كوجهة واحدة حيث جميع حلول التسويق الرقمي في الإمارات العربية المتحدة ويستمر العدد في النمو بسرعة.

وقال إريك بيرليستام، الرئيس التنفيذي لشركة بيفوند: “ستضمن شراكتنا مع فيرتوزون وتفويضهم الطموح في السوق أن تذهب جميع الشركات إلى السوق مسلحة بحلول التسويق الرقمي والتكنولوجيا التي يحتاجونها للنمو والمضي قدمًا.”

تمكن هذه الشراكة شركة فيرتوزونمن تزويد جميع أصحاب الأعمال ومؤسسي ورواد الأعمال الطموحين بميزة تنافسية بفضل الأدوات والحلول الرقمية التي يحتاجونها للاتصال بالإنترنت والنمو على الإنترنت. لديهم الآن الفرصة للعمل مع مستشاري بيفوند ذوي الخبرة للعثور على مزيج التسويق الرقمي المناسب لتلبية احتياجاتهم.

وستعمل شركتا بيفوند وفيرتوزون معًا كمحور يساعد الشركات في الإمارات العربية المتحدة، القائمة والجديدة على حدٍ سواء، على شق طريقها لبناء أعمال ناجحة.

حول بيفوند

بيفوند هي واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم حلول التسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تسمح بيفوند للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام بالاستفادة من أحدث التقنيات وفرص النمو التي توفرها منصات التسويق الرقمي (مثل فيسبوك، إنستاغرام، غوغل، سنابشوت، لنكدن والمزيد.) وتشمل بعض خدمات بيفوند الأكثر شيوعًا مواقع التجارة الإلكترونية، وحملات التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى.

حول فيرتوزون

تقدم فيرتوزون خدمات تسجيل وتأسيس الأعمال المهنية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. تتعامل خدمة الشركة على مستوى الكونسيرج مع العملية برمتها – بدءًا من الاتصال بسلطات الترخيص الحكومية لضمان الامتثال للوائح المعمول بها. تساعدهم الخدمات المرنة في تحديد نوع الرخصة التجارية التي يحتاجون إليها – بما في ذلك خدمات إعداد المكاتب لتسجيل الشركات في البر الرئيسي والمنطقة الحرة.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ:

غريغاري لوك، المدير

+97155-137-6079 (gregary.luke@bfound.io)