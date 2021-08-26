شركتا إندبوينت وثريد تبسطان عمليات التجارب السريرية اللامركزية لأصحاب المصالح الرئيسيين لتقليص أوقات الدراسات

يضمن تكامل الحصول على البيانات والمعاملات بقاء الموقع والمريض معًا في سير عمل موحد

سان فرانسيسكو وكاري، نورث كارولاينا, 25 آب/أغسطس 2021 PRNewswire / / — إندبوينت كلينيكالthe leader in global interactive response technology (IRT®) for clinical trials, and THREAD، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الاستجابة التفاعلية العالمية للتجارب السريرية، وثريد، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ومزود خدمات تمكن من إجراء التجارب السريرية اللامركزية، عن شراكتهما لتقديم الرعاة والمواقع حلاً يبسط عمليات التجارب السريرية اللامركزية ويقلص من الجداول الزمنية للدراسات البحثية.

“إن اعتماد تقنيات التجارب السريرية اللامركزية القادرة ليس فقط على الأداء الفردي كأفضل الحلول في فئتها، بل وأيضًا التي تم تصميمها وهندستها لتحقق الأداء الأمثل في شبكة البيانات السريرية المتكاملة، هو المفتاح لتلبية المتطلبات والريادة في المشهد سريع التغير من التجارب السريرية”، كما يقول براد كوترو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية في إندبوينت كلينيكال.

يحقق نهج المنظومة هذا الإمكانات الكاملة للوظائف الحيوية مثل زيارات توصيل عقاقير دراسة الرعاية الصحية عن بعد المباشر إلى المريض/الصحة المنزلية، كل ذلك مع الحفاظ على الأهداف الحرجة للمهمة المتمثلة في مشاركة المريض والامتثال والاحتفاظ العالي.

من خلال هذه الشراكة، توفر شركتا إندبوينت وثريد تكاملًا ثنائي الاتجاه للموافقة الإلكترونية والفحص والعشوائية، ما يدعم أتمتة تدفقات العمل الأساسية عبر المنصتين الأساسيتين. يأتي تداخل الواجهتين تأثير خاص على المواقع، حيث لا تحتاج إلى تكرار إدخال البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يبسط هذا النهج المتكامل العمليات مثل تحديد المريض المشارك، والفحص، والتقييمات، والعشوائية (بما في ذلك التقديم)، وزيارات معالجة المريض. يتيح الاتصال ثنائي الاتجاه بين المنصتين الأساسيتين الحصول على ردود فعل سريعة تعتمد على البيانات والتي يمكن أن توجه استراتيجيات استقطاب المرضى المشاركين، وشراء خدمة التوريد، والعمليات السريرية، وإدارة البيانات. ينتج عن هذا كله بيانات أنظف وإتمام أسرع للدراسة.

وقال جون ريتس، الرئيس التنفيذي لشركة ثريد، “مع استمرار التجارب اللامركزية في دفع قابلية التوسع العالمية ومرونة التجارب السريرية، تتعاون ثريد مع العملاء لضمان التنفيذ السلس بدءًا من تصميم الدراسة وحتى الإغلاق عبر منصتنا الأساسية الواحدة والشاملة.” “يمثل تعاوننا مع إندبوينت طريقة جديدة لمزامنة تجربة العالم الحقيقي للمشارك مع البيانات الموجودة في الموقع، مما يؤدي إلى سلسلة متصلة واحدة.”

وقالت كريستين أوليفر، المديرة التنفيذية لشركة إند بوينت، “عند إقامة الشراكات مع مزودي التكنولوجيا الآخرين على مستوى عالمي، مثل ثريد، فإننا دائمًا ما نتناول أولاً كيف يمكن للحل الذي نقدمه أن يحل نقاط الضعف للجهات الراعية.” “بالإضافة إلى معالجة نقاط الضعف، فإننا ندفع أيضًا حدود ما كان السوق قادرًا على فعله حتى الآن لتطوير الطريقة التي ندير بها التجارب ومواصلة زيادة السرعة والكفاءة للجهات الراعية.”

نبذة عن شركة اندبوينت

تُعد اندبوينت إحدى مزودي أنظمة تقنية الاستجابة التفاعلية (IRT®) وحلولها التي تدعم صناعة علوم الحياة. وعلى مدار العقد الماضي، عكف فريقها المتخصص المهتم بشدة بخدمة العملاء على تطوير مجموعة التقنيات الخاصة بهم لمساعدة الرعاة على تحقيق نجاح التجارب السريرية. أثبت حل IRT الديناميكي، PULSE لعشوائية اختيار المرضى المشاركين في الدراسة وإدارتهم، وإدارة الموقع، وإدارة إمدادات الأدوية وأداة إدارة الإمدادات السريرية الرائدة، DRIVE، زيادة سلسلة التوريد إلى الحد الأقصى وتقليل التكاليف التشغيلية، القدرة على تقديم ودقة تقديم الجرعات في الوقت المناسب. يقع المقر الرئيسي لإند بوينت في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا. www.endpointclinical. com

حول شركة ثريد

تعتبر ثريد مزودًا رائدًا لخدمات المنصة البحثية اللامركزية الخاصة ومجموعة من الخدمات الداعمة التي تستخدمها الصناعة الدوائية، منظمات أبحاث العقود، ومنظمات علوم الحياة للحصول على البيانات عن بُعد من المشاركين والمواقع أثناء الزيارات في العيادة وفيما بينها وبدلاً منها. تساعد منصة ثريد وخدماتها الداعمة العملاء على تقصير الجداول الزمنية لبدء الدراسة، وتقليل ميزانيات الدراسة من خلال الزيارات الافتراضية، وإحضار الدراسات من العيادة إلى منازل المرضى. توفر ثريد ميزات المنصات الرئيسية مثل eConsent و eCOA / ePRO وأجهزة الاستشعار والتذكيرات والزيارات الافتراضية للصحة عن بُعد لدعم الحصول على البيانات عن بُعد والدراسات الافتراضية المختلطة والدراسات اللامركزية بالكامل في المجالات العلاجية الرئيسية. في العام 2019، تم الاستحواذ على ثريد من قبل شركتي الاستثمار الاستراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية ووتر ستريت هيلثكير بارتنرز وجي أل أل بارتنرز. يرجى زيارة www.THREADresearch.com.

للتواصل:

كاثرين ديتزلر

مديرة مساعدة للتسويق

اندبوينت كلينيكال

1-415-688-3424

البريد الإلكتروني: [email protected]

كريستين شيفر

مدير العلاقات العامة

ثريد

1-858-354-8850

بريد إلكتروني: [email protected] com