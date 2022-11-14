‫شركتا أو إي كي بي سي أس دي ومونتران تقدمان منصة إصدار سي أس دي لعملاء أو إي كي بي سي أس دي

فيينا، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة أو إي كي بي سي أس دي OeKB CSD ، جهة الإيداع المركزية للأوراق المالية النمساوية، وشركة مونتران Montran ، المزود الرائد لبرمجيات سوق رأس المال، اليوم عن الإطلاق الناجح لمنصة إصدار أو إي كي بي سي أس دي: وهي منصة رقمية لإدارة الأوراق المالية على أساس حل الإيداع المركزي للأوراق المالية ( CSD ) الأساسي من مونتران. واحتفلت الشركتان بالإطلاق الناجح بتنظيم حدث للنشر المباشر في فيينا.

يعد هذا معلمًا رئيسيًا في رقمنة البنية التحتية للإيداع في سوق رأس المال النمساوي، والذي تم تمكينه من خلال التعديل الأخير لقانون الإيداع الوطني. تتيح المنصة الجديدة الإصدار الرقمي للأوراق المالية بالإضافة إلى إدارة دورة الحياة الكاملة للأوراق المالية في نظام واحد. وهي تدعم كذلك التكامل التام مع أنظمة العملاء لإنشاء عملية سلسة وغير ورقية. يمكن للعملاء الآن الاستفادة من الرقمنة الشاملة مع زيادة مستوى المرونة والسرعة والملاءمة. كلا الشركتين، أو إي كي بي سي أس دي ومونتران، مقتنعتان بأن هذا سيوفر ديناميكية جديدة لسوق رأس المال النمساوي وهو ما سيكون بمثابة أساس متين لمزيد من الرقمنة والنمو.

“ان هذا المشروع هو مشروع تحويلي حقًا، ليس فقط من وجهة نظر التكنولوجيا، حيث قمنا باستبدال آخر قطعة من الإرث وقمنا بتبسيط بنية تكنولوجيا المعلومات لدينا بشكل كبير، ولكنه تضمن أيضًا تغييرًا تنظيميًا كبيرًا”، ” كما قالت لورا هاوزر، المديرة التنفيذية للتكنولوجيا في أو إي كي بي سي أس دي. “لقد كان عملًا جماعيًا رائعًا وجهدًا استثنائيًا خلال وقت حافل بالتحديات.. نحن ممتنون جدًا لفريقنا، وشريكنا في حلول البرامج، مونتران، الذي أثبت فريقه أنه موثوق به ولديه خبرة مجال متميزة في أعمالنا ووفى بوعوده”.“.

وقال رايجان إيسكا، المدير العام في مونتران أوروبا، “إن تعدد استخدامات حلنا سي أس دي سمح لنا بتوفير منصة إصدار قوية وفعالة لـ أو إي كي بي سي أس دي. وقد مكّنت ميزات حلنا سي أس دي من تنفيذ تطبيق حديث لـ أو إي كي بي سي أس دي لكي تقدم لعملائها حلا شاملا للتكامل التام لإدارة دورة حياة الأوراق المالية. وستظهر فوائد هذه المنصة الجديدة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن في ذلك المُصدرون ومقدمو الخدمات والبنوك والمستثمرون. نحن على ثقة من أن هذا سيصبح حجر الزاوية لدفع الابتكار والنمو في سوق رأس المال النمساوي. يسعدنا إطلاق منصة المُصدر مع شريكنا الاستراتيجي أو إي كي بي سي أس دي. ومعًا نتطلع إلى تقديم الحلول المستقبلية التي تتطلبها أو إي كي بي سي أس دي وعملاؤها.”

حول مجموعة أو إي كي بي

تقدم شركة أو إي كي بي سي أس دي التي تضم أكثر من 500 موظف خدمات أساسية وذات صلة بصناعة التصدير النمساوية، وسوق رأس المال، وصناعة السياحة، وتقدم خدمات لسوق الطاقة وتشكل جزءًا من تمويل التنمية النمساوي. جميع أنشطة أو إي كي بي لها فائدة اقتصادية واضحة، وتقوي النمسا كموقع تجاري وتدعم اقتصاد النمسا في المنافسة العالمية. تعمل أو إي كي بي بطريقة محايدة من الناحية التنافسية، ومتعددة القطاعات، وبطريقة مسؤولة بشكل مستدام.

حول أو إي كي بي سي أس دي

أو إي كي بي سي أس دي، وهي شركة فرعية 100٪ لشركة أو إي كي بي أيه جي، هي مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية النمساوية، وهي مزود أساسي للبنية التحتية لسوق رأس المال يلعب دورًا مركزيًا في سوق رأس المال النمساوي. تقبل أو إي كي بي سي أس دي الأوراق المالية من مصدري رأس المال لتخزينها وإدارتها نيابة عن المستثمرين، وتوفر خدمات تسوية الأوراق المالية وتعالج مجموعة كاملة من إجراءات الشركات للأصول المودعة.

نُبذة عن مونتران

توفر مونتران كوربوريشن، التي أسست عام 1979، حلول وخدمات إدارة الدفع، والنقدية، والسيولة النقدية للعديد من أبرز مؤسسات الشركات المالية، مما يؤهلهم للبقاء في طليعة مشهد صناعة الخدمات المالية والذي يزداد تحديًا يومًا بعد يوم. تُعد مونتران كوربوريشن رائدًا عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية وأمامها مهمة بالغة الأهمية في منشآتها وعملياتها في أكثر من 80 دولة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات مونتران كوربوريشن، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.montran.com .

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