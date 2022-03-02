‫شركة ZTE تُعلِن عن عائلة الجيل الرابع من منتجات الاتصال اللاسلكي الثابت والنطاق الترددي العريض للأجهزة الجوَّالة لشبكات الجيل الخامس، مما يقود إلى عصر جديد من الاتصال البيني لشبكات الجيل الخامس

شينزين، الصين, 2 مارس 2022 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة ZTE ذات رموز البورصة (0763.HK / 000063.SZ) -وهي مزود دولي رئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت المحمول للمؤسسات والمستهلكين- أن سلسلة منتجات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق الترددي العريض للأجهزة الجوَّالة (MBB) لشبكات الجيل الخامس (5G) الخاصة بها قد وصلت إلى مليون شحنة على مستوى العالم، كما كشفت أيضًا رسميًا عن الجيل الرابع من عائلة منتجات ZTE 5G FWA & MBB في المؤتمر العالمي للجوَّال لعام 2022 (MWC 2022). وقد تم تطوير كل من السلسلة التي تتضمن سلسلة 5G CPE MC888 المصممة للأماكن الداخلية، وسلسلة 5G CPE MC889 المصممة للأماكن الخارجية، والجيل الجديد من أجهزة توجيه الإنترنت 5G MiFi MU5120 المحمولة، بشكل عام من أجل سيناريوهات الأماكن الداخلية والخارجية والسفر، واعتمدت على منصات Snapdragon® X65 وX62 5G Modem-RF الرائدة عالميًا.

في عصر الجيل الخامس، كانت ZTE ملتزمة دائمًا بتقديم سيناريوهات أجهزة البيانات الطرفية المتنوعة الخاصة بشبكات الجيل الخامس للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2019، أصدرت ZTE جهاز توجيه الإنترنت MC801 ، وهو أول منتج 5G خاص بها من نوعية معدات مقر العميل ( (CPE ، ثم أطلقت على التوالي منتجات 5G CPE من الجيل الثاني والثالث المصممة للأماكن الداخلية في عامي 2020 و 2021. وتم إجراء المزيد من التحسينات على السلسلة الجديدة من عائلة منتجات FWA و MBB، كما تمت ترقيتها تأسيسًا على الأجيال السابقة، مما أدى إلى تشكيل سيناريوهات متنوعة لأجهزة البيانات الطرفية الخاصة بشبكات الجيل الخامس، وبالتالي فهي مناسبة للاستخدام الشخصي والمنزلي والمكتبي والسفر، من بين استخدامات أخرى.

وتتضمن سلسلة MC888 لسيناريوهات الأماكن الداخلية طرازين، وهما MC888 و MC888 Ultra . هذا الطراز الأخير مزود بمنصة Qualcomm® Fixed Wireless Access Platform Gen 2 من الجيل الثاني، والذي يتميز بمنصة Snapdragon® X65 5G Modem-RF وأحدث المعايير التقنية لـ واي فاي 6E بسرعة قصوى تبلغ 6000 ميجابت في الثانية، كما يدعم المعايير التقنية mmWave-Sub6 NR CA و 3GPP R16 بشكل كامل. وهو يعتمد على مصفوفة الهوائيات الذكية من الإصدار 3.0 مع كسب هوائي يصل إلى 10 ديسيبل، مما يتيح استقبال إشارة 5G مستقر وواسع حتى مع الإشارات الضعيفة. ومع ذلك، يعمل طراز MC888 Ultra على تبديد الحرارة بشكل متواصل من خلال اعتماد تقنية تهوية ذاتية تخترق الجهاز وتصميم مجرى هواء قابل لنفاذ الهواء فيه من أعلى إلى أسفل. ونتيجة لذلك، يتم ضمان التشغيل عالي السرعة والمستقر لفترات طويلة للغاية حتى في ظل ظروف الطاقة العالية. ومن اللافت للنظر أن طراز MC888 Ultra يدعم أيضًا الاتصال قريب المدى ( NFC ) بلمسة واحدة، مما يتيح للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تدعم تقنية NFC الاتصال بأجهزة توجيه الإنترنت هذه بلمسة واحدة، دون الحاجة إلى العملية الشاقة المتمثلة في إدخال كلمات المرور.

وفي الوقت نفسه، يمكن لطراز MC888 القياسي مع منصة Qualcomm X62 -والتي تدعم واي فاي 6 بسرعة قصوى تبلغ 3600 ميجابت في الثانية- أن يتصل به ما يصل إلى 32 مستخدمًا في وقت واحد. والجدير بالذكر أن هذا الطراز يستخدم نفس تقنية الهوائي التي يستخدمها طراز MC888 Ultra، ويضمن الهوائي المدمج داخليًا عالي الكسب استقبال إشارة قوي للمستخدمين

وبالنسبة لسيناريوهات الأماكن الخارجية، وبصفتها شركة اتصالات رائدة عالميًا، فقد أطلقت ZTE طرازي MC889 و MC889 Pro المتوافقان مع شبكات الموجات الميليمترية ( (mmWave ، والنطاق الفرعي 6 جيجاهرتز ( (Sub-6 5G ، وشبكات الجيل الرابع ( (4G LTE ، والمصممان من أجل معالجة نقطة ضعف أداء الاختراق المنخفض لإشارات شبكات mmWave و Sub-6 و فرض متطلبات أعلى لدرجة الحرارة، والبيئة، وسعة استقبال الإشارة. كما تُعَد درجتا العزل IP67 و IP65 مقاومان للغبار ومقاومان للماء حتى الدرجة الصناعية، ويمكن للسلسلة أن تعمل بشكل طبيعي في درجات حرارة تتراوح بين -40 و 60 درجة تحت الصفر–مما يجعل السلسلة بمثابة منتج CPE مثالي للأماكن الخارجية بحق في جميع أحوال الطقس. ويعتمد طراز MC889 Pro على تقنية هوائي الكسب الفائق الذي يبلغ 11 ديسيبل، مما يحسن بشكل كبير استقبال الإشارة لمستخدمي الأجهزة الطرفية.

وتأسيسًا على منتجات 5G CPE المصممة للأماكن الداخلية والخارجية، فقد طورت ZTE أيضًا منتج 5G MiFi المحمول من الجيل الجديد والذي يُدعى MU5120 ، والذي يدعم حتى 32 جهاز في وقت واحد مع استقرار عالي. يعتمد الجهاز على منصة Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 والتي تتميز بمنصة Snapdragon X62 5G Modem-RF Platform ، ونظام واي فاي 6 مع استهلاك منخفض للطاقة، كما يتضمن بطارية 10000 مللي أمبير مع عمر بطارية يزيد عن 16 ساعة. وفي الوقت نفسه، يدعم جهاز MU5120 أيضًا الشحن السريع العكسي بقوة 18 وات، ووظيفة NFC بلمسة واحدة، مما يوفر تجربة عملية أكثر كفاءة للمستخدمين.

وبصرف النظر عن المنتجات الخمسة المذكورة أعلاه، فقد أعلنت ZTE أيضًا عن MC888 Flagship في المؤتمر العالمي للجوَّال لعام 2022، وهو أول جهاز CPE على مستوى العالم يتميز بتقنية واي فاي 7 لشبكات الجيل الخامس مع أقوى التكوينات، والذي سيوفر أفضل تجربة في الصناعة، وسيكون متاحًا في الأسواق في الربع الرابع من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، قامت “ZTE ” أيضًا بعرض أداء اتصالاتها الممتاز. مع شريحة Qualcomm SD X65 الجديدة، فقد حسَّن الجيل الجديد من 5G mmWave CPE من معدل نقل جهاز 5G mmWave CPE ذي الطاقة العالية إلى أكثر من 10 جيجابت في الثانية، مما يتيح لمعدل النقل اللاسلكي للأجهزة الطرفية تخطي أجهزة الكمبيوتر. كما سيدعم جهاز CPE الجديد الربط المزدوج بين Sub-6G و mmWave . ومن خلال مواد جديدة لتوصيل وتبديد الحرارة، يتم تحقيق تقنية CA الخاصة بمشاركة الوقت، وجيل جديد من خوارزمية الطاقة ذات التحكم الدقيق، وتبديد أقوى للحرارة، وتغطية أقوى للإشارة. كما يمكن استخدامه على نطاق واسع في مجالات مثل البيانات الضخمة ( (Big Data ، وإنترنت الأشياء ( (IoT ، وإنترنت المَركبات ( IoV).

قال جوتام شيوران، نائب رئيس إدارة المنتجات لدى شركة كوالكوم تكنولوجيز إنك ((Qualcomm Technologies, Inc ، “على مدى سنوات عديدة، تعاونت كوالكوم تكنولوجيز و ZTE في تطوير منتجات النطاق العريض للأجهزة الجوَّالة، مع بعض أقوى حلول شبكات الجيل الخامس من ZTE وهي معدات الاتصال اللاسلكي الثابت في مقر العميل ( Fixed Wireless Access CPEs ) للمنازل والمكاتب تأسيسًا على منصة Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 1 من الجيل الأول”. “تهانينا لشركة ZTE على كشفها النقاب عن الجيل المقبل من منتجات 5G CPE المصممة للأماكن الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أجهزة توجيه الإنترنت الجوَّالة التي تعمل بواسطة منصة Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 ، والتي تتميز بمنصات Snapdragon X65 و X62 5G Modem-RF . نحن نتطلع إلى مساعدة ZTE في تقديم أداء، وتغطية، وتجارب مستخدم محسّنة لمزيد من المنازل والمكاتب من خلال الجيل الجديد من المنتجات”.

قال لو وي، نائب رئيس شركة ZTE ، ومدير عام مركز المنتجات، وأجهزة ZTE ، “تأسيسًا على النظام الإيكولوجي الذكي كامل السيناريو “1+2+ N” ، تعمل أجهزة ZTE الجوَّالة تدريجيًا على خلق أسلوب حياة ذكي كامل السيناريو، كما احتلت الآن أكبر حصة في السوق العالمية لمنتجات 5G CPE . وبالنسبة لإنترنت جميع الأشياء ( (IOE ، لا يمكن تحقيق تكامل جميع السيناريوهات لـ “1+2+ N ” بدون مساعدة شبكات ” 5G +” المكوَّنة من أجهزة النطاق الترددي العريض للأجهزة الجوَّالة لشبكات الجيل الخامس ( 5G MBB )”. “وسيوفر الجيل الرابع من عائلة ZTE 5G FWA و MBB تجربة شبكات جيل خامس أكثر تطورًا للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار التكنولوجي الرائع، والذي سيجعل الحياة التكنولوجية أكثر سهولة في المستقبل”.

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