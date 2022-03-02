‫شركة ZTE تُطلق سلسلة جديدة من منتجات وحلول شبكات 5G في مؤتمر MWC 2022

شنتشن، الصين، 2 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة ZTE (رمز التداول في بورصة هونج كونج: 0763، وفي بورصة شنتشن: 000063)، وهي شركة دولية كبرى متخصصة في حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحلول التقنية لإنترنت الهواتف المحمولة للأفراد والشركات، عن إطلاق اليوم سلسلة جديدة من منتجات وحلول شبكات 5G في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا. وتُظهر هذه المنتجات والحلول الجديدة التزام الشركة الكبير ببناء شبكات اتصالات بسيطة وغير مُعقدة وموفرة للطاقة من الجيل الخامس ((5G، وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات المختلفة من خلال بناء شبكات خاصّة ومتكاملة وتشغيل شبكات الاتصالات المعقدة بسهولة.

ومن بين الحلول الجديدة التي أطلقتها الشركة: حل UniSite NEO، والذي يُعدّ أبسط حل متُاح في قطاع الاتصالات لمواقع الشبكات. ويوفر هذا الحل لمواقع الشبكات وحدة لاسلكية متكاملة OmniUBR Series؛ وهو ما يسمح بتقليل الوحدات اللاسلكية المستخدمة في المواقع من 18 وحدة إلى 5 وحدات، وهذه الوحدات الخمسة تدعم تغطية الشبكات في 6 نطاقات و3 قطاعات، وهو ما يُسهم في خفض تكاليف إيجارات المواقع بنسبة كبيرة تصل إلى 57٪ وتقليل استهلاك طاقة بنسبة 40%.

كما قامت شركة ZTE أيضًا بتحديث مجوعة منتجاتها من 5G RAN بالجيل الجديد من سلسلة منتجات Massive MIMO. وتشمل المنتجات الجديدة: منتجات 32TR و 64TR AAUs، وما يصل إلى 192 هوائيًا باستهلاك 320 واط، بالإضافة إلى منتج Massive MIMO؛ والذي يعُدّ أقل المنتجات المستخدمة في قطاع الاتصالات وزنًا، حيث يبلغ وزنه 9 كجم للمواقع ذات الكثافة المرورية العالية والمساحة المحدودة. وتساعد هذه المنتجات الجديدة على استكمال تحسين شبكات اللاسلكي وتحسين عائد الاستثمار لمشغليها.

وخلال مؤتمر MWC 2022، قدّمت شركة ZTE حلًا متكاملًا لشبكات 5G الخاصّة يستند إلى النموذج الجديد من شبكات 5G كخدمة. وهي مجموعة خدمات متكاملة مكونة من البرامج وأجهزة مدمجة مسبقًا يمكن استخدامها مع شبكات 4G و5G. وهذه المجموعة المتكاملة مزوّدة بميزات شبكات اتصالات مصمّمة خصيصًا لتعزيز التحوّل الرقمي.

كما قدّمت الشركة ثلاثة أنواع رئيسية من شبكات 5G الخاصّة تشمل كبائن مدمجة مصمّمة للمصانع الذكية، وعشرات من التطبيقات السحابية المخصّصة للشركات، إضافة إلى خادم i5GC فردي متكامل يمكن استخدامه عندما تكون التطبيقات المُستخدمة متنوعة بدرجة كبيرة، وعندما تكون عمليات تأمين البيانات والخدمات الذاتية ضرورية؛ ويتمّ دمج هذا الخادم في معدات محدودة للغاية ويُستخدم في الحالات البسيطة غير المُعقدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة -في مؤتمر MWC 2022– مُسرّع التحوّل الرقمي VMAX، وهو حل جديد لمواجهة التقيدات المتزايدة لتشغيل وصيانة الشبكة، والتي تمثّل واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مشغلي الشبكات. ويمكن أن يساعد حل VMAX الجديد على تحسين تجارب العملاء وتقليل التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.

ويُعدّ حل VMAX جزءًا من حل الشبكة الذاتية (uSmartNet) الذي توفره شركة ZTE؛ ويُتيح هذا الحل إمكانية تغيير نظام تشغيل الشبكات الذي يُغطي نطاقًا واحدًا إلى نظام تشغيل يُغطي جميع النطاقات ويوفر خدمات متكاملة. وعند حدوث أعطال في الشبكة، يدعم حل VMAX عمليات الصيانة الذاتية متعدّدة النطاقات، كما يكتشف الأسباب الرئيسية لأعطال الشبكة؛ وهو ما يُتيح إمكانية التعامل بدقة مع شكاوى العملاء في دقائق، حيث يسمح هذا الحل بتحديد أماكن الأعطال بنسبة تزيد على 80% ويساعد على زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 30%.

وبالإضافة إلى ذلك، يُوفر حل VMAX تفسيرًا لأسباب الأعطال وتخطيطًا دقيقًا لشبكة الخرج مع توفير حد أدنى من التداخل. كما يوفر في الوقت نفسه أمانًا متكاملًا لحماية الخصوصية الشخصية في العديد من الحالات المختلفة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال تشانغ وان تشون، نائب الرئيس الأول لشركة ZTE: “يُعد تحسين الأداء وتوسيع نطاق الترددات وتحسين الكفاءة المفاتيح الثلاثة لاستراتيجية “تطوير شبكات الجيل الخامس” الخاصّة بالشركة. ونحن نأمل في أن نتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لبناء شبكات اتصالات عامة بسيطة وقوية، وشبكات اتصالات خاصّة مصّممة حسب الطلب، وشبكة أعمال ذكية”.

يمكن الاطّلاع على التفاصيل الكاملة لسلسلة الخدمات والحلول الجديدة التي أطلقتها شركة ZTE من خلال الرابط التالي:

https://topicsen.zte.com.cn/ Online-Events/5G_Growing_Part. html

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