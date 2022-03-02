‫شركة ZTE تعزز التزامها بالحد من الانبعاثات الكربونية

شينزين، الصين، 2 مارس 2022 /PRNewswire/ – أعلنت شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، مقدم الخدمات الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات وحلول تكنولوجيا المستهلك للإنترنت عبر الهاتف المحمول، اليوم عن إطلاق وثيقة الحياد الكربوني وحل GreenPilot المستقبلي في مؤتمر الجوالات العالمي 2022، مما يعزز التزامها بالحد من الانبعاثات الكربونية من أجل تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

حيث أصدرت ZTE بالاشتراك مع فروست أند سوليفان (Frost & Sullivan)، وهي شركة أبحاث واستشارات، الوثيقة التمهيدية بعنوان مسارات الحياد الكربوني: ويوضح الدور التحويلي للرقمنة التغيرات المناخية المقبلة والالتزام العالمي بالحد من الانبعاثات الكربونية. ويستكشف أيضًا تأثير الحد من الانبعاثات الكربونية الناتج عن التقنيات الرقمية في أربعة قطاعات وهم الاتصالات، والكهرباء، والنقل، والتصنيع، مع التركيز على الاتصالات السلكية واللاسلكية لتميزها وإمكاناتها في خلق تسريع تحويلي لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

كما أضافت ZTE، من أجل مواجهة تحديات المناخ، حل GreenPilot إلى مجموعة حلولها الصديقة للبيئة من اجل المساعدة في تقليل استهلاك طاقة شبكة الهاتف المحمول عن طريق إنشاء شبكات صديقة للبيئة.

وصرحت السيدة تشين تشيبينج، نائب الرئيس في ZTE، قائلة: “إن حل GreenPilot الذي تم إصداره حديثًا قابل للتطبيق في سيناريوهات مختلفة، حيث يقدم حلولًا متكاملة لتوفير الطاقة من أجل زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويتضمن GreenPilot حلولًا من RuralPilot و SolarMaster و SmartLi و PowerPilot و GreenDC، والتي تم إعدادها من أجل تلبية متطلبات السيناريوهات المختلفة”.

ZTE RuralPilot: يمكن تجميع ZTE RuralPilot ، بفضل تصميمه التركيبي، وفصله وتوسيعه بسهولة. ويتم تثبيت جميع الأجهزة على العمود، مما يجعل النقل والبناء أسهل، ويؤدي إلى تقليل التكلفة الهندسية بنسبة 50%. كما توفر الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم الذكية، علاوة على ذلك، مصدر طاقة نظيف بنسبة 100% بدون شبكة رئيسية وكهرباء مولدة عن طريق الديزل. ويمكن أيضًا تقليل استهلاك الطاقة، لأنه يمكن التحكم في إجمالي استهلاك الطاقة في موقع ما في حدود 150 واط، بنسبة 59% وخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 35%.

يمكن تجميع ، بفضل تصميمه التركيبي، وفصله وتوسيعه بسهولة. ويتم تثبيت جميع الأجهزة على العمود، مما يجعل النقل والبناء أسهل، ويؤدي إلى تقليل التكلفة الهندسية بنسبة 50%. كما توفر الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم الذكية، علاوة على ذلك، مصدر طاقة نظيف بنسبة 100% بدون شبكة رئيسية وكهرباء مولدة عن طريق الديزل. ويمكن أيضًا تقليل استهلاك الطاقة، لأنه يمكن التحكم في إجمالي استهلاك الطاقة في موقع ما في حدود 150 واط، بنسبة 59% وخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 35%. SolarMaster: تدعم ZTE SolarMaster الترقية السلسة للطاقة الشمسية باستخدام التقنيات المبتكرة، وتزيد من كفاءة تحويل الطاقة الشمسية مع زيادة كفاءة توليد الطاقة بنسبة تزيد عن 10%.

تدعم الترقية السلسة للطاقة الشمسية باستخدام التقنيات المبتكرة، وتزيد من كفاءة تحويل الطاقة الشمسية مع زيادة كفاءة توليد الطاقة بنسبة تزيد عن 10%. SmartLi: يسمح حل بطاريات ZTE SmartLi بالاستخدام الهجين المباشر لبطاريات الليثيوم الذكية والبطاريات القديمة، من أجل تحقيق التوسع السلس في السعة وحماية الاستثمار الحالي في الموقع. يمكن، في سيناريو إمداد الطاقة عن بُعد لوحدة الهوائي، أن تقلل وظيفة تعزيز الجهد في SmartLi من فقد الكابل، مما يوفر 30% من تكلفة الكهرباء الإضافية. ويمكن، بفضل هذه الميزة، تحرير سعة البطارية بنسبة 100%. كما يمكن، بهذه الطريقة، توفير النفقات الرأسمالية لنظام تخزين الطاقة في الموقع بشكل كبير.

يسمح حل بطاريات بالاستخدام الهجين المباشر لبطاريات الليثيوم الذكية والبطاريات القديمة، من أجل تحقيق التوسع السلس في السعة وحماية الاستثمار الحالي في الموقع. يمكن، في سيناريو إمداد الطاقة عن بُعد لوحدة الهوائي، أن تقلل وظيفة تعزيز الجهد في من فقد الكابل، مما يوفر 30% من تكلفة الكهرباء الإضافية. ويمكن، بفضل هذه الميزة، تحرير سعة البطارية بنسبة 100%. كما يمكن، بهذه الطريقة، توفير النفقات الرأسمالية لنظام تخزين الطاقة في الموقع بشكل كبير. PowerPilot : يمكن لحل ZTE PowerPilot2.0 ، وهو أهم جزء في GreenPilot ، أن يطابق موارد الشبكة ديناميكيًا من خلال المراقبة في الوقت الفعلي وتنبؤ الحمل استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. حيث يتم تقليل استهلاك الطاقة، بدون التأثير على تجارب المستخدم، عن طريق إغلاق الموارد الزائدة عن الحاجة لتوفير الطاقة بذكاء. ويتم أيضًا تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي للشبكة بأكثر من 30%.

يمكن لحل ، وهو أهم جزء في ، أن يطابق موارد الشبكة ديناميكيًا من خلال المراقبة في الوقت الفعلي وتنبؤ الحمل استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. حيث يتم تقليل استهلاك الطاقة، بدون التأثير على تجارب المستخدم، عن طريق إغلاق الموارد الزائدة عن الحاجة لتوفير الطاقة بذكاء. ويتم أيضًا تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي للشبكة بأكثر من 30%. GreenDC: يستخدم حل ZTE GreenDC تقنيات مبتكرة في جوانب تكييف الهواء وتوزيع الطاقة والإدارة والتحكم من أجل تحقيق توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وعملت ZTE ، في الصين، عن كثب مع Tencent من أجل نشر مركز البيانات المعياري بالكامل الجاهز. حيث يتم تقليل استهلاك الطاقة، من خلال تطبيق العديد من تقنيات توفير الطاقة على نطاق واسع، بنسبة 30%، ويتم أيضًا تقليل فعالية استخدام الطاقة إلى 1.25.

وحصلت شركة ZTE للتو على جائزة 2022 Global Telecom DC Power Product Leadership Award، وفقًا لتقييم فروست أند سوليفان (Frost & Sullivan) لصناعة الطاقة العالمية المستمرة، تقديراً لما تتمتع به الشركة من حلول طاقة اتصالات عالية الكفاءة ونمطية وذكية وصديقة للبيئة تعالج نقاط الضعف الحالية لدى العميل وتطوير متطلبات الجيل الخامس المستقبلية.

ودائما تعد ZTE “البيئة الخضراء والمنخفضة الكربون” إحدى الاستراتيجيات الأساسية للشركة. حيث نشرت ZTE، حتى الآن، أكثر من 500 براءة اختراع صديقة للبيئة. وستواصل الشركة، من أجل المضي قدمًا، تعزيز جهودها البحثية لتحقيق طفرات في التقنيات الرئيسية، وتتوقع بناء مجتمع خالٍ من الكربون جنبًا إلى جنب مع شركائها العالميين.

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مسارات الحياد الكربوني: الدور التحويلي للرقمنة

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/202203011424.pdf

للتواصل الإعلامي:

مارجريت ما

ZTE Corporation

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البريد الإلكتروني: ma.gaili@zte.com.cn