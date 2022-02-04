‫شركة Woolpert تستحوذ على شركة eTrac لسفن المسح الهيدروغرافي

يوفر هذا الاندماج مجموعة من المنتجات والخدمات التكنولوجية البحرية المتكاملة لتقديم خدمات متميزة للعملاء في أمريكا وغيرها من دول العالم

دايتون، أوهايو، 4 فبراير 2022 /PRNewswire/ — استحوذت شركة Woolpert على شركة eTrac، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا البحرية وعمليات المسح الهيدروغرافي من خلال السفن، وتقدّم خدمات بحرية متكاملة ومخصصة للمشروعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمناطق البحرية التابعة لها. وتشمل الخدمات التي تقدّمها شركة eTrac جمع ومعالجة بيانات عمليات المسح الهيدروغرافي وبيانات خرائط الأعماق لرسم الخرائط الساحلية، وبيانات سلامة الملاحة البحرية والرسوم البيانية البحرية، وبيانات مسبار الصدى متعدّد الحِزم عالي الدقة لعمليات تكريك القنوات الملاحية وفحص خطوط الأنابيب، وصور أعماق البحار وبيانات “ليدار” الجوية لتحليل التغيرات في الأرصاد الجوية، وبيانات السفن لتحديد مواقعها ومراقبتها.

ويجمع هذا الاستحواذ بين الخبرات التي تتمتع بها شركة eTrac في مجالات المسح الهيدروغرافي والمسبار متعدّد الحِزم، وقدرات شركة Woolpert في مجالات الطبوغرافيا الجوية والمسوحات الباثومترية وتقنيات الجغرافيا المكانية؛ وهو ما يدعم تكامل الجهود ويؤدي إلى زيادة الخدمات المقدّمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع النطاق الجغرافي للأعمال. وبهذا الاستحواذ سيتوحد أسطول eTrac من سفن المسح مع أسطول Woolpert من الطائرات البالغ عددها 49 طائرة (بطيار وبدون طيار).

يقع المقر الرئيسي لشركة eTrac في مدينة سان رافائيل بولاية كاليفورنيا، ولها مكاتب في ولايات تكساس وواشنطن وألاسكا. وستصبح eTrac جزءًا من قطاع تقنيات الجغرافيا المكانية في شركة Woolpert، وستتوسع مستقبلًا لتتمكّن من خدمة العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

عن شركة Woolpert

شركة Woolpert شركة رائدة متخصصة في قطاعات الهندسة المعمارية والتصميمات الهندسية، وتقنيات الجغرافيا المكانية (AEG) والاستشارات الإستراتيجية، وتهدف الشركة إلى أن تصبح واحدة من أفضل الشركات في العالم في مجال عملها. وتُعدّ الشركة واحدة من أفضل 150 شركة تصميمات عالمية طبقًا لتصنيف مجلة ENR، وقد حصلت مؤخرًا على شهادة “أفضل بيئة عمل – Great Place to Work” للعام السادس على التوالي، وتتبنى الشركة ثقافة النمو والشمول والتنوع والاحترام، وتعمل على تعزيزها في جميع فروعها. وقد تأسّست الشركة في عام 1911 في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وأصبحت أسرع الشركات العاملة في قطاعات AEG نموًا في أمريكا منذ عام 2015. ويعمل لدى الشركة أكثر من 1600 موظف ولديها 60 فرعًا في أربع قارات. لمزيد من المعلومات عن شركة Woolpert، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: woolpert.com.

عن شركة eTrac

شركة eTrac هي شركة متخصصة في أعمال المسح الهيدروغرافي وتحديد مواقع السفن وتصنيع أجهزة القياس والتحكم البحرية. وقد تأسست الشركة في عام 2003، ونمت أعمالها سريعًا؛ حيث تمتلك حاليًا العديد من المكاتب على طول ساحل الولايات المتحدة ويعمل بها أكثر من 40 موظفًا. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة وتحظى بثقة العديد من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المسح الهيدروغرافي. وقد وسّعت الشركة أسطولها من السفن والقوارب ليشمل سفن المسح الجيوفيزيائي، وأنواع متعدّدة من قوارب مسح المياه الضحلة سهلة الحَمْل. وتلتزم eTrac بمواصلة الاستثمار في المعدّات الرائدة في قطاع المسح الهيدروغرافي وتعيين اختصاصيين أكفاء لتلبية متطلبات عملائها من عمليات المسح بالمسبار متعدّد الحِزم وأحادي الحِزم، وعمليات المسح الجانبية، وعمليات مسح الأعماق، وعمليات المسح باستخدام مستشعرات “ليدار” المتحركة، وعمليات المسح لتحديد أعماق المياه. لمزيد من المعلومات عن شركة eTrac؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: etracinc.com.

للتواصل الإعلامي: جيل كيلي، مديرة العلاقات العامة في شركة Woolpert؛ هاتف رقم: 937-531-1258، بريد إلكتروني: jill.kelley@ woolpert.com

رابط الفيديو: https://www.youtube. com/watch?v=knDzoTW7-kA