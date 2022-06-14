‫ شركة Volt Active Data تشهد نموًا هائلاً

تستفيد منصة البيانات المؤكدة من الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات السياقية

بدفورد، ماساتشوستس، 14 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت Volt Active Data اليوم، وهي منصة البيانات الرائدة على مستوى المؤسسات والتي تم إنشاؤها لتمكين اتخاذ قرارات البيانات بسرعة، عن نمو استثنائي في الأعمال مدفوع بالتوسع في الحسابات الرئيسية واكتساب عملاء جدد يستفيدون من تقنية Volt للاستفادة الكاملة من 5G وعالم بيانات سريعة.

شهدت شركة Volt زيادة في الإيرادات بنسبة تزيد عن 100% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث قام كبار العملاء مثل Amdocs و Dream11 بتوسيع استخدامهم لمنصة Volt بشكل كبير لدعم نموهم من خلال تطوير تطبيقات جديدة. تمس تقنية Volt الآن حياة أكثر من ملياري شخص حول العالم كل يوم.

قال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لشركة Volt : “لقد واجهنا زخمًا كبيرا في النصف الأول من عام 2022”. “ترتبط في جزء كبير منها بالفرص الهائلة التي يقدمها تقارب التقنيات التخريبية مثل 5G و edge وإنترنت الأشياء ( IoT ) للشركات التي لديها التكنولوجيا المناسبة، لقد شهدنا نموًا رائعًا للأعمال. ويدعم هذا الزخم المستمر معدل استبقاء استثنائي وثابت بنسبة 96%، مما يثبت القيمة التي يحققها عملاؤنا من خلال تقنيتنا “.

من بين النقاط البارزة. استخدم Dream 11 من Dream Sports ، وهو أكبر تطبيق للرياضات الخيالية في العالم مع أكثر من 130 مليون مستخدم نشط، Volt لدعم موسم IPL 2022 . قامت Volt أيضًا بعدد من التعيينات الجديدة الرئيسية، وكان آخرها رئيسًا جديدًا للتحالفات العالمية لتسريع شراكات الشركة العالمية المتوسعة.

قال فلاور: “نحن بصدد كتابة الفصل التالي من رحلتنا”. “إننا ننمو بوتيرة قياسية، وهذا ليس غريبا لأن تقنيتنا صممت بدقة لهذه اللحظة … عندما يؤدي تقارب شبكات الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء IoT ، والحوسبة المتطورة إلى فرض متطلبات هائلة في الوقت الفعلي على الشركات وبيئاتها التكنولوجية.“

نبذة عن منصة Volt Active Data

Volt Active Data هي منصة تعمل على دعم تطبيقات الشركات في عمليات نقل البيانات وتحليلها ومعالجتها واستخدامها في أجزاء من الألف من الثانية لتحقيق إيرادات جديدة ومنع حدوث خسائر في الإيرادات. ومع العملاء الرائدين في الصناعة في مجالات الاتصالات، والتمويل، والألعاب، والعديد من القطاعات الأخرى، فإن منصة بيانات VoltDB في وضع فريد لتكون بمثابة تقنية الانتقال لأي شركة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وأي شيء يأتي بعد ذلك.

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1805076/Volt_Active_ Data_Logo.jpg