‫شركة Vita Inclinata تتوسع في سوق الشرق الأوسط

شركة ALEC Engineering and Contracting, LLC تقوم بدراسة استرشادية لنظام استقرار الأحمال من شركة Vita والمخصص لمشاريع الإنشاء المتميزة

برومفيلد، وكولو، وواشنطن، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) –أعلنت اليوم شركة Vita Inclinata (Vita)، المطورة والمنتجة لأجهزة حفظ استقرار أحمال الطائرات الهيلوكوبتر والرافعات والأجهزة الدقيقة، عن قيام شركة ALEC Engineering and Contracting (ALEC) بدراسة استرشادية لنظام الرفع من Vita خلال الربع الأخير من عام 2021، وقد وقع اختيار ALEC على نظام الرفع الخاص بشركة Vita Inclinata لتجربته ميدانيًا بعد تقييم شامل. وقد خضع نظام Vita للفحص الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة شركة Astron Certification، وفقًا لمعايير الرفع الدولية والإماراتية.

وبصفتها شركة إنشاءات رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك ALEC وتشغل معداتها الخاصة، بما في ذلك 33 رافعة، و122 معدة ثقيلة، و8 رافعات هوائية. وقد نجحت الشركة في تسليم أكثر من 100 مشروع معقد عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك المطارات والتجزئة والفنادق والمنتجعات والمباني شاهقة الارتفاع والمشاريع التي تركز على موضوعات محددة. يعمل تركيز الشركة على تحقيق الريادة في مجال التقنيات الرقمية على تمكين الابتكارات الثورية، وزيادة الفعالية والتعاون مع شركاء تقنيات البناء، مثل Vita. إن شراكة Vita تعمل على تمكين ALEC من جمع البيانات حول سرعة الرفع وسهولة الوضع وتوفير الوقت وإمكانيات حفظ السلامة/خفض المخاطر.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال كاليب كار، الرئيس التنفيذي لشركة Vita Inclinata “إن مشاريع الإنشاء في دبي تواجه تحديات بشكل دائم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وظروف الرياح التي تؤدي غالبًا إلى مخاطر كبيرة على السلامة وتدفع إلى تمديد الإطارات الزمنية. يسعدنا أن وقع اختيار ALEC على نظام الرفع لدينا بهدف تقييمه، ونشعر بالحماسة لمعرفة أن تقنيتنا قد أدت بشكل جيد للغاية في هذه التقييمات بالغة الأهمية”.

وبعد برنامج تدريب واعتماد قصير، تولت ALEC التحكم في نظام الأحمال الاسترشادي Vita Load Pilot (VLP) وأجرت تجربة ميدانية استمرت أسابيع على موقعين منفصلين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أن نظام VLP هو الأصغر من بين أنظمة Vita الصناعية، تم اختبار أقصى القدرات الوظيفية لنظام VLP وكان أداؤه لا تشوبه شائبة – حيث وفر نظامًا دقيقًا للتحكم في الأحمال عن بعد من دون حبال توجيه على ارتفاعات تزيد عن 200 متر، مع التجاوز أو “السير” حول الأركان وفي ظروف الرياح الشديدة.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال عماد إيتاني، مدير الابتكار لدى شركة ALEC “بصفتنا شركة متعددة التخصصات، فإن سمعتنا الراسخة تقوم على حل المشكلات باستخدام الابتكار من أجل المساعدة في تنفيذ مشاريع معقدة في الوقت الزمني المحدد وضمن حدود الميزانية وبشكل آمن. لقد حازت تقنية التحكم في الأحمال القوية شبه التلقائية وسهلة الاستخدام في نظام Vita Lifting System على إعجابنا، وهذا من شأنه أن يعمل على تحسين العمليات من خلال تحسين الفعالية والحد من أوقات التعطل الناجمة عن الرياح الشديدة وتقليل مخاطر الأحمال والمخاطر المهددة للحياة في موقع العمل، وتحفيز أوجه الادخار الأساسية”.

نبذة عن ALEC

شركة أليك للهندسة والمقاولات (ALEC)، جزء من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي شركة إنشاءات ضخمة تملك أعمالاً ذات صلة وتزاول أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحظى بتواجد في أفريقيا. وقد تطورت شركة أليك للهندسة والمقاولات ونمت بشكل متسق على مدار العشرين عامًا الأخيرة لتصبح شريكًا موثوقًا لتنفيذ مشاريع الإنشاءات المعقدة والأيقونية. تبني الشركة وتوفر حلولاً إنشائية تتجاوز توقعات عملائنا في ما يتعلق بالجودة والسلامة والوظيفة والنواحي الجمالية. وقد حصلنا على العديد من الجوائز عن التميز والجودة والسلامة والموثوقية والاستدامة ونحظى باعتراف كمقاول رائد في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.alec.ae

نبذة عن Vita Inclinata

كانت وفاة صديق خلال عملية إنقاذ – مع وجود طائرة هيلوكوبتر مجاورة وعدم قدرتها على الاستقرار بسبب الطقس والتضاريس – هي الأساس وراء تكوين شركة Vita Inclinata. ولقد تأسست الشركة في عام 2015 كطريقة لحل مشكلة حقيقية. ومن خلال رسالة تقوم على “جلب الجميع إلى الوطن طوال الوقت”، تعمل تقنية Vita على تغيير الرواية مع حفظ الأرواح وتوفير الوقت والمال عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك البحث والإنقاذ، ومكافحة الحرائق، والسلامة العامة، والإنشاءات، وطاقة الرياح والنفط والغاز. يقع مقر الشركة في بروومفيلد بولاية كولورادو وتمتلك مكاتب في واشنطن العاصمة، وهانتسفيل بولاية ألاباما. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.vitatech.co.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

بيتسي روجرز

BridgeView Marketing

‎(603) 821-0809

betsey@bridgeviewmarketing.com

تتوفر الصورة المرافقة لهذا الإعلان على https://prdesk.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/DownloadFile?source=pnr&Id=94d125ca-41e8-4266-ab2a-7586af06767f

شركة VITA INCLINATA تتوسع في سوق الشرق الأوسط

شركة أليك للهندسة والمقاولات تختار نظام الرفع من شركة Vita Inclinata لتجربة ميدانية بعد تقييم شامل.