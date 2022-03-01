‫شركة Tranglo تُتيح لعملائها خدمة “ريبل” للسيولة عند الطلب عبر 25 قناة دفع إلكترونية

سنغافورة، 1 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Tranglo عن تقديمها خدمة السيولة عند الطلب (“ODL“) الخاصّة بشركة ريبل (Ripple) عبر جميع قنواتها للمدفوعات؛ وهي خدمة تُتيح لمقدّمي خدمات التحويلات المالية إمكانية إجراء مدفوعات فورية عابرة للحدود دون الحاجة إلى حسابات إيداعات مسبقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الإطلاق التجريبي لخدمة السيولة عند الطلب في سبتمبر 2021؛ حيث استُخدمت هذه الخدمة في إجراء 250000 معاملة بقيمة 48 مليون دولار أمريكي في أول 100 يوم من إطلاقها.

وفي الوقت الحالي، تُستخدم خدمة السيولة عند الطلب عبر شبكة ريبل للخدمات المالية العالمية “RippleNet” في إجراء المعاملات المالية في العديد من الدول، مثل أستراليا واليابان والفلبين وسنغافورة؛ ومن المتوقع استخدام هذه الخدمة في دول أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة ريبل، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البلوك تشين “Blockchain” للمؤسسات لإجراء عمليات الدفع العابرة للحدود، قد استحوذت في عام 2021 على 40% من أسهم شركة Tranglo بهدف توسيع نطاق استخدام شبكة RippleNet وخدمة السيولة عند الطلب.

تستخدم خدمة السيولة عند الطلب الأصل الرقمي “XRP” لتسهيل إجراء عمليات الدفع العابرة للحدود عبر شبكة RippleNet بتكلفة منخفضة. وباستخدام هذه الخدمة، لن يحتاج مقدّمو خدمات التحويلات المالية إلى حسابات إيداعات مسبقة؛ وهو ما سيمكّنهم من تحقيق أقصى استثمار لرؤوس أموالهم وتنمية أعمالهم.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جاكي لي، الرئيس التنفيذي لشركة Tranglo: «يسعى شركاؤنا من مقدّمي خدمات التحويلات المالية إلى توسيع أعمالهم ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة وبأقصى سرعة ممكنة، وهو ما توفره لهم خدمة السيولة عند الطلب؛ حيث تُتيح لهم هذه الخدمة إرسال المدفوعات بدون استبقاء أموالهم لدى الوسطاء الماليين المختلفين؛ وهو ما قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا. كما يمكن لشركات خدمات التحويلات المالية التي تشترك في خدمة السيولة عند الطلب (ODL) استخدام خدمات كل من حل Tranglo Connect وشبكة RippleNet؛ وهو ما يُوفر لهم طرقًا متنوعة لإجراء عمليات الدفع».

تساعد شركة Tranglo المؤسسات والشركات المالية على إجراء المعاملات المالية في العديد من الدول حول العالم من خلال حل Tranglo Connect ؛ وهو حل مملوك للشركة مخصّص لإجراء المعاملات المالية العابرة للحدود. وتتكامل واجهة برمجة تطبيقات (API) الخاصة بـ Tranglo Connect بطريقة سلسة مع أنظمة الدفع الخاصة بالشركاء. ومن خلال هذا الحل، يمكن للشركات إجراء تحويلات مالية فورية لأكثر من 25 دولة بطريقة موثوقة وآمنة.

عن شركة Tranglo

تُعدّ شركة Tranglo مركزًا متخصّصًا في خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود؛ وللشركة سجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول عمليات الدفع الخاصة بالشركات وتحويلات العاملين بالخارج وعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. وقد تأسّست الشركة في عام 2008، ولها مقرّات في كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا ودبي ولندن، وتُغطي شبكتها العالمية أكثر من 100 دولة، و2500 شركة خدمات هواتف محمولة، و1300 مصرف/محفظة مالية، و130000 مركز استلام تحويلات نقدية. وتفخر Tranglo بكونها أحد شركاء شركة Ripple، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البلوك تشين “Blockchain” للمؤسسات لإجراء عمليات الدفع العابرة للحدود. وتقدّم Tranglo حاليًا خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود بتغطية أوسع من خلال شبكة ريبل للخدمات المالية العالمية “RippleNet“. لمزيد من المعلومات عن شركة Tranglo، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.tranglo.com .

للتواصل الإعلامي:

فريق التسويق الرقمي لشركة Tranglo

بريد إلكتروني: marketing@tranglo. com