‫شركة Sojern تتعاون مع محرك Oaky من أجل مساعدة أصحاب الفنادق على زيادة الحجوزات والإيرادات المباشرة

سان فرانسيسكو، 9 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت Sojern، وهي منصة تسويق رقمية صُممت لمسوقي السفر، وOaky، وهو أحد المحركات الآلية الرائدة في السوق للفنادق، اليوم عن تعاون جديد من أجل مساعدة الفنادق في جميع أنحاء العالم على زيادة الحجوزات المباشرة.

“نلتزم في Sojern بمساعدة عملائنا ليس فقط على تحقيق الحد الأقصى من الإشغال من خلال التسويق الرقمي المستهدف، ولكن أيضًا تساعدهم على التعاون مع الشركاء المناسبين. وستزيد علاقتنا مع محرك Oaky من فرصة تحقيق الأرباح لكل حجز من خلال اقتراح البيع الزائد والبيع العابر الرائد في السوق. كما نركز معًا على زيادة قيمة القنوات المباشرة للفندق”، صرح بذلك جوش بيكويث، مدير عام الحسابات الاستراتيجية العالمية في Sojern.

وتضافرت جهود المنظمات من أجل الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض. حيث يمكن أن تجذب Sojern الزوار المناسبين وتؤثر على المسافرين للحجز مباشرة على موقع الفندق. ويساعد المحرك الآلي الفندقي Oaky، المحرك الشخصي الهائل، الفنادق على تحقيق أرباح إضافية من خلال تقديم تجربة فندقية استثنائية.

وصرح كليمونت ديناري، مدير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية في محرك Oaky، قائلًا: “تحتاج صناعة الفنادق، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى مقدمي الخدمات التكنولوجية الذين يزيدون من نسبة الأرباح ويعززون استراتيجيات الإيرادات للشركات الفندقية. ويسعدنا أن نعلن شراكتنا مع شركة Sojern. حيث سيساعد الشركتان، اللذان يجمعهما هدف مشترك وهو مساعدة الفنادق، الفنادق على الانتقال باستراتيجيتها الخاصة بالإيرادات المباشرة إلى مستوى متقدم”.

وقد أقرت Hotel Tech Report بكلتا الشركتين. حيث كانت شركة Sojern في المرحلة النهائية لجائزة Metasearch and Ad Tech Category 2022 ومنحت شهادة التميز. كما حصل محرك Oaky على جائزة #1 Upselling Software في عام 2022 للعام الخامس على التوالي.

والهدف في نهاية المطاف هو الوصول المتبادل إلى العملاء عبر حلول الوسائط متعددة القنوات مثل البحث، والبحث الوصفي، وفيسبوك، والعرض من أجل زيادة المبيعات المباشرة والربحية على المدى الطويل.

نُبذة عن Sojern

Sojern هي منصة تسويق رقمية رائدة تم تصميمها لمسوقي السفر. وتقوم Sojern بتنشيط حلول التسويق متعدد القنوات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر، من أجل جذب الطلب المباشر. وتعتمد آلاف الفنادق والمواقع السياحية ومجالس السياحة ومُسوِّق السفر على Sojern من أجل مشاركة وتحويل المسافرين حول العالم.

نُبذة عن محرك Oaky

Oaky هو محرك شخصي هائل وآلي يعمل على زيادة المبيعات ويساعد الفنادق على زيادة الإيرادات من خلال التجربة الفندقية الغنية والعلامة التجارية. حيث يمكن لأصحاب الفنادق، من خلال تصفح العروض الأكثر مبيعًا، إضافة صفقات مخصصة للنزلاء ببضع نقرات، والترويج لها من خلال التواصل مع النزلاء في الوقت المناسب تمامًا. ويحظى محرك Oaky بثقة الفنادق والمجموعات والسلاسل المبتكرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة ONYX Hospitality ومجموعة فنادق راديسون.

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