‫شركة Securrency Capital تحصل على تصريح تقديم خدمات مالية من سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، , 12 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Securrency Capital، وهي شركة وساطة مالية مقرّها في سوق أبوظبي العالمي ADGM))، عن حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية (FSP) من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (FSRA) لمزاولة أنشطة استثمارية وتقديم خدمات رقابية على هذه الأنشطة بصفتها شركة وساطة مُرخّصة. وبعد حصولها على هذا التصريح، يمكن لشركة Securrency Capital تقديم خدمات تداول أصول رقمية لمجموعة متنوّعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال أمير طبش ، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة Securrency Capital : “يشرفنا الحصول على تصريح تقديم خدمات مالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية بصفتنا شركة وساطة مالية من الفئة 3A . وبعد حصولنا على هذا التصريح، سيمكننا الاستفادة من التقنية الفريدة مُسجّلة الملكية لشركة Securrency لتشفير الأصول، والتي تعمل على إدارة الامتثال لقوانين ولايات قضائية متعدّدة وإدارة الخدمات المالية بطريقة آلية؛ كما تسهم في تسريع وتيرة التعامل بالقيمة المُنظّمة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة Securrency Capital هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Securrency ؛ وهي شركة متخصّصة في توفير تكنولوجيا البنية الأساسية للأسواق المالية العالمية ويقع مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ابتكرت تكنولوجيا أصول رقمية مُسجّلة الملكية -تُعدّ الأفضل في فئتها- لدعم إصدار الرموز المميّزة وحوكمتها وإدارة دورتها الكاملة وفقًا للوائح التنظيمية، بما في ذلك استرداد القيمة في حالات السرقة أو الاحتيال. وتعمل شركة Securrency مع أقسام متخصّصة في مصارف عالمية وشركات رائدة في إدارة الأصول لتمكينها من نقل معاملاتها إلى فضاء الأصول الرقمية بطريقة سلسة. وتوفر الحزمة التكنولوجية الكبيرة لشركة Securency ، بالإضافة إلى خدمات تحديد الهوية المستندة إلى تقنية البلوك تشين الخاصّة بشركة Securrency Capital ، للعملاء امتلاك أصول مُشفرة بطريقة آمنة تتسم بالشفافية.

وقال فيل لانغتون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Securrency Capital : “إنّ وجود مقرّ لنا في سوق أبوظبي العالمي قد مكّننا من الاستفادة من الثراء المعرفي للشركات الإقليمية، كما مكّنتنا الإمكانيات المتطوّرة للجهة المنظمة (هيئة تنظيم الخدمات المالية “ FSRA “) من توفير خدماتنا -المتعلقة بمساعدة المستثمرين على إيجاد جميع أنواع الأصول الرقمية وتداولها- في سوق عالمي وشبكة توزيع عالمية. وتُعدّ شركة Securrency Capital حاليًا من الشركات الرائدة التي توفر لعملائها خدمات ترحيل عمليات التداول التقليدي عبر شبكات البلوك تشين، وتعمل على إنشاء قنوات توزيع جديدة على منصات الملتي تشين والميتافيرس. ونحن على ثقة بأنّنا قد وضعنا أساسًا قويًا يمكّننا من تنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها عالميًا مع تنفيذ إطار شراكتنا مع Securrency وشراكتنا التكنولوجية معها”.

وقال جون هينسل، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Securrency : “إنّ سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) هو مركز مالي عالمي سريع النمو. وسيسهم وجود شركة Securrency Capital في السوق الحيوي وسريع النمو للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي في تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والشركات الاستثمارية. ونحن فخورون بنجاح أمير، الرئيس التنفيذي لشركة Securrency Capital ، وفريق عمله، ونتطلع إلى مواصلة دعمنا للشركة في نموها السريع”.

وقد أنشأ سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) مركزًا ماليًا دوليًا آمنًا يسهل الاستثمار من خلاله لدعم الابتكار، وتعزيز الشفافية والثقة في السوق، وتشجيع التنمية والاستقرار على نحو مستدام. ويُعدّ حصول شركة Securrency Capital على تصريح تقديم خدمات مالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (والتي تتسم بأنّها هيئة مسؤولة وعملية) تأكيدًا على التزام الشركة بأن تكون شريكًا موثوقًا يمكنه تقديم خدمات أصول مالية موثوقة وذات جودة عالية في هذا السوق وعلى الصعيد العالمي.

ومن خلال حصولها على تصريح الخدمات المالية، ستتمكّن شركة Securrency Capital من تحقيق هدفها المتمثل في توفير منصة تتمتع بالشفافية والموثوقية لتمكين المستثمرين العالميين من تداول الأصول الرقمية. وبوصفها شركة قائمة على قيم المسؤولية والامتثال، تتعاون Securrency Capital باستمرار مع الهيئات التنظيمية لإرساء مستويات الثقة المطلوبة لحماية المستثمرين الجدد في سوق الأصول المالية الرقمية.

وقال برافير بينتو، مدير إدارة الامتثال في شركة Securrency Capital : “إنّ حصولنا على الموافقة التنظيمية من سوق أبوظبي العالمي يمثل إنجازًا مهمًّا لنا. ونحن نهدف إلى استخدامه كأساس لتعزيز التزامنا بالامتثال للمتطلبات التنظيمية، والاضطلاع بدورنا في الحفاظ على سلامة منظومة الخدمات المالية لعملائنا وللمجتمع ككل”.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل منصة Securrency Capital قريبًا بعد الحصول على الموافقات الإضافية اللازمة من سوق أبوظبي العالمي.

عن شركة Securrency Capital :

شركة Securrency Capital هي شركة وساطة مالية متخصّصة في تقديم خدمات تمويل لا مركزي ( DeFi ) متكاملة توفر للمستثمرين من الشركات والأفراد خدمات مالية تقليدية وخدمات مالية رقمية عبر منصة واحدة مُتاحة للجميع. ومن خلال استخدام تقنية البلوك تشين، تسعى الشركة إلى تزويد عملائها بأدوات تساعد على زيادة السيولة المالية، وتوسيع شبكات التوزيع، وتعزيز الربط والأمن المالي بهدف مساعدتهم على إدارة محافظهم وقراراتهم الاستثمارية بطريقة فعّالة. وتوفر الشركة لعملائها خدمات مالية رقمية متكاملة تشمل إصدار الأصول الرقمية، وحفظ سجلات الأسهم، ودعم عمليات تداول الشركات باستخدام تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى تسهيل شراء الأصول والأوراق المالية الرقمية والتقليدية وبيعها.

وشركة Securrency Capital شركة مسجّلة في سوق أبوظبي العالمي وخاضعة لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية لهذا السوق.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: http://securrencycapital.com

عن شركة Securrency :

شركة Securrency هي شركة متخصّصة في توفير تكنولوجيا البنية الأساسية للأسواق المالية، وتركّز الشركة على تقديم خدمات تُسهم في دعم تكوين رأس المال وزيادة السيولة المالية على الصعيد العالمي. وتسعى الشركة إلى إحداث تغيير ملموس في الخدمات المالية الأساسية من خلال استخدام هوية رقمية موزعة تتمتع بالتوافق التشغيلي التام، وإطار فعّال لضمان الامتثال، وبنية أساسية متطوّرة مصمّمة لزيادة فعالية المعاملات المالية على مستوى العالم، وربط المنصات المالية التقليدية بشبكات البلوك تشين. وتُعدّ شركة Securrency واحدة من أبرز الشركات التي توفر أحدث التقنيات التنظيمية المستخدمة في قطاع الخدمات المالية، وقد عملت الشركة على تطوير أدوات امتثال لإدارة عملية تطبيق السياسات التنظيمية بما يتوافق مع قوانين ولايات قضائية متعدّدة. وتساعد هذه الأدوات على زيادة شفافية الخدمات المالية واتساقها، وهو ما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة رقابة الهيئات التنظيمية على أنشطة السوق.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: http://securrency.com

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عن سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ):

افتتح سوق أبوظبي العالمي ADGM) )، وهو مركز مالي دولي ( IFC ) يقع مقرّه في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 21 أكتوبر 2015. وقد تأسّس السوق بموجب مرسوم اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون مركزًا ماليًا دوليًا متكاملًا يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا عالميًا للأعمال والتجارة، وحلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وبقية دول العالم.

وتستند إستراتيجية سوق أبوظبي العالمي إلى نقاط القوة الرئيسية التي تميّز إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصّة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، وتداول المشتقات المالية والسلع، والابتكار المالي، والاستدامة، وغير ذلك. ويتكون سوق أبوظبي العالمي من أربع هيئات مستقلة، وهي: هيئة سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تنظيم الخدمات المالية، وهيئة التسجيل. ويقع هذا المركز المالي الدولي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتارًا (1.14 كم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم المؤسسات والشركات والكيانات المالية وغير المالية المسجّلة من خلال إطار تنظيمي دولي يستند إلى القانون العام يمكّنها من العمل والابتكار والنجاح. وقد حصل السوق -منذ تأسيسه- على جائزة “أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لأربع سنوات متتالية تقديرًا للمبادرات والمساهمات الفعالة التي قدّمها للقطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ADGM) )، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق: www.adgm.com ، أو متابعة حساباته الرسمية على تويتر وإنستغرام: @adglobalmarket ، ولينكد إن: @Abu Dhabi Global Market (ADGM)

* المصدر: The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards (جوائز مجموعة “جلوبال إنفستور” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

للاستفسارات: media@adgm.com