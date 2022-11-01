‫شركة Praxis Tech تتجه نحو العالمية

ليماسول، قبرص, 31 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — تواصل Praxis Tech مسار نموها المتسارع حيث تعلن عن مشاركتها في العديد من المعارض المنتشرة حول العالم. مع اقتراب عام 2022 من نهايته، فإن لِـ Praxis الكثير في جعبتها خلال الربع التالي من السنة؛ العرض في دبي ومالطا ولندن. هدفهم هو مقابلة عملاء محتملين جدد، وتعزيز الروابط مع التجار الحاليين، وعرض كل ما تقدمه Praxis.

يتوق ممثلو Praxis إلى مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالمدفوعات، وإرشاد المستخدمين في كيفية ضمان منتجهم التنظيم المناسب للدفع والصرافين المخصصين الأصليين لمواقع الويب والدعم على مدار الساعة وكل ذلك من لوحة تحكم واحدة – مع أهداف العمل الأساسية للعميل في الصميم من كل ما يفعلونه.

معرض الفوركس The Forex Expo في دبي، هو الأول في الطابور، وستكون Praxis حاضرة به. إنهم يتطلعون إلى الحصول على فرصة للقاء أفضل العلامات التجارية للفوركس forex من جميع أنحاء العالم. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن المدفوعات في صناعة الفوركس Forex ، فستجدها في الكشك رقم 61 في 19-20 أكتوبر/تشرين الأول.

بعد ذلك سوف يشقون طريقهم إلى SIGMA 2022 في مالطا، وهي واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تنظم قطاع المقامرة. غرفة الاجتماعات الخاصة بهم مفتوحة للحجوزات في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 نونبر/تشرين الثاني، لمناقشة كيف أن Praxis هي شريك الدفع المثالي لشركات الألعاب.

أخيرًا، سيعود مؤتمر ICE London 2023 بضجة كبيرة وستكون Praxis في قلب كل ذلك. تعمل ICE London كشبكة عالمية من محترفي الألعاب في جميع أنواع الصناعة. تتمتع Praxis بخبرة واسعة مع شركات iGaming ، وتهدف إلى مشاركة كيفية التكيف مع احتياجات الدفع لكل شركة.

قال المؤسس ، أميت كلاتشكو : “نحن لا نلعب عندما يتعلق الأمر بمدفوعاتك. نريد أن نشارك مع التجار الذين يحضرون هذه الأحداث – النتائج القوية التي تم تحقيقها من خلال تقديم برنامج دفع سلس والآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها على مدفوعاتك عبر الإنترنت. “

تتوسع Praxis بوتيرة سريعة، وليس لها نية لتغيير هذا في المستقبل. لقد ذكروا أن التجار هم في صميم كل ما يفعلونه. مع استمرارهم في النمو، سيوفرون تجربة دفع سلسة لجميع التجار وعملائهم. إن إحداث ثورة في عالم المدفوعات عبر الإنترنت هو ما يسعون لتحقيقه، ويخططون لمشاركة هذا مع الشركات الأخرى في جميع مظاهرهم الدولية.

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