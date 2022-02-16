‫شركة Parascript تُطلق الإصدار 8.3 من برنامج FormXtra.AI لدعم التقنيات الذكية لمعالجة المستندات

لونغمونت، كولورادو، 16 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت اليوم شركة Parascript، وهي شركة توفر حلول أتمتة ذكية عالية الأداء منذ أكثر من 25 عامًا وتُستخدم برامجها في معالجة أكثر من 100 مليار مستند سنويًا، إصدارها الجديد من برنامج FormXtra.AI لتوفير دعم إضافي للتقنيات الذكية عالية الأداء لمعالجة المستندات، وتحديدًا لبيانات المستندات غير المنظمة مثل بيانات العقود أو غيرها من المستندات المليئة بالنصوص غير المتّسقة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جريج كاونسل، نائب رئيس شركة Parascript للتسويق وإدارة المنتجات: «دائمًا ما يطلب منّا شركاؤنا وعملاؤنا تصميم حل مناسب لأتمتة تحليل واستخراج البيانات المتضمّنة في المستندات غير المنظمة مثل مستندات الإقراض والسجلات الصحية».

ومن خلال الإصدار الجديد (8.3) من برنامج FormXtra.AI، توفر شركة Parascript لعملائها حلًا قابلًا للتعلم لتحليل النصوص استنادًا إلى القواعد اللغوية؛ ويعتمد هذا الحل على تقنيات ذكية لمعالجة اللغات الطبيعية (NLP) تُتيح إمكانية العثور على المعلومات المطلوبة والتي يصعب إيجادها عادة وسط نصوص المستندات. ونظرًا لأنّ هذه التقنيات تُعدّ جزءًا من التقنيات الذكية للتعلّم الآلي، فهي تُتيح للعملاء الاستفادة من التقنيات الذكية لتكوين المستندات وتحسينها ونشرها. وفيما يلي بعض الميزات المهمّة لهذا الإصدار الجديد من البرنامج:

إصدار FormXtra.AI 8.3 المتطور مزوّد بإمكانية معالجة النصوص غير المنظمة والنصوص المكتوبة بخط اليد

ما النصوص غير المنظمة؟ النصوص غير المنظمة هي النصوص التي يمكنك رؤيتها في بوالص التأمين أو في الوثيقة الخاصّة بشروط وأحكام اتفاقية بطاقتك الائتمانية. وهذه النصوص تحتوي على معلومات مهمّة يتعذر تحديد مواقعها في المستندات باستخدام التقنيات التقليدية لاستخراج البيانات من خلال الكلمات الرئيسية أو غيرها من الوسائل. ومن خلال التقنيات الجديدة للتعلّم الآلي العميق وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) التي يوفرها برنامج FormXtra.AI 8.3، يمكن للعملاء تحديد البيانات المستهدفة بسهولة على نماذج، وسيتولى البرنامج تنفيذ المهام المتبقية؛ حيث تقوم خوارزميات تقنيات معالجة اللغات الطبيعية تلقائيًا بتحليل نماذج البيانات المقدّمة، وتحديد نوع البيانات المستهدفة وفهم السياق الواردة فيه، وتحديد خطة التدريب المثلي حسب مواقع البيانات في المستندات وتنسيقات قيمها والخصائص الأخرى لحقول البيانات المستهدفة، واستكشاف كيفية تحديد مواقع البيانات المماثلة في المستندات على نحوٍ موثوق. ومن خلال برنامج FormXtra.AI، توفر شركة Parascript للمستخدمين إمكانية معالجة مجموعة متنوعة من المستندات يمكن استخدامها في أغراض متعدّدة.

تقنيات برنامج SignatureXpert.AI مدمجة بشكل كامل في الإصدار FormXtra.AI 8.3

برنامج SignatureXpert.AI هو برنامج من الجيل التالي يعتمد على أحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تحليل صور المستندات والتعرّف على أنماطها، وقد اعتمدت الشركة في تصميمها لهذا البرنامج على خبرتها الواسعة في تقنيات التحقق من صحة التوقيعات التي تزيد على 15 عامًا؛ وهو ما يجعل من هذا البرنامج أداة مثالية لأتمتة مجموعة متنوّعة من مهام التحقق من صحة التوقيعات ورفع مستوى دقتها بدرجة لا يمكن تحقيقها من خلال الأساليب البشرية التقليدية. ويمكن لبرنامج SignatureXpert.AI معالجة مجموعة متنوّعة من المستندات (بدقة تتراوح بين 96 نقطة لكل بوصة و300 نقطة لكل بوصة)، كما يُمكنه أن يحدّد بدقة مواقع التوقيعات المستهدفة في جميع أنواع المستندات، بما في ذلك المستندات التي تحتوي على بيانات مكتوبة بخط اليد إلى جانب التوقيعات الفعلية.

وتشمل الميزات الأخرى للبرنامج ما يلي:

إنشاء الصفحات تلقائيًا ، وذلك بالنسبة للمستندات المكتوبة بخط اليد. برنامج FormXtra.AI مزوّد بمجموعة من الإمكانيات التي تحوّل المهام الشاقة لضبط إعدادات استخراج البيانات إلى مهام سهلة للغاية؛ حيث زادت ميزة إنشاء الصفحات تلقائيًا من إمكانيات معالجة المستندات المكتوبة بخط اليد؛ ويمكن للمستخدم بسهولة استيراد نماذج من صور الصفحات المطلوبة والقيم الصحيحة المرتبطة بحقولها المستهدفة؛ وسيقوم البرنامج بعد ذلك بتنفيذ المهام المتبقية.

، وذلك بالنسبة للمستندات المكتوبة بخط اليد. برنامج مزوّد بمجموعة من الإمكانيات التي تحوّل المهام الشاقة لضبط إعدادات استخراج البيانات إلى مهام سهلة للغاية؛ حيث زادت ميزة إنشاء الصفحات تلقائيًا من إمكانيات معالجة المستندات المكتوبة بخط اليد؛ ويمكن للمستخدم بسهولة استيراد نماذج من صور الصفحات المطلوبة والقيم الصحيحة المرتبطة بحقولها المستهدفة؛ وسيقوم البرنامج بعد ذلك بتنفيذ المهام المتبقية. توفير نماذج جاهزة للمستندات تُتيح للعملاء إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من النماذج الجاهزة لتحرير المستندات، مثل فواتير المشتريات في كندا؛ حيث توفر هذه الميزة للعملاء حلًا محسّنًا جاهزًا للاختيار من بين مجموعة واسعة من المستندات العامة؛ وهو ما يزيد من إمكانيات البرنامج ويسهل استخدامه.

تُتيح للعملاء إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من النماذج الجاهزة لتحرير المستندات، مثل فواتير المشتريات في كندا؛ حيث توفر هذه الميزة للعملاء حلًا محسّنًا جاهزًا للاختيار من بين مجموعة واسعة من المستندات العامة؛ وهو ما يزيد من إمكانيات البرنامج ويسهل استخدامه. زيادة إمكانية التعرّف على حقول البيانات وتحديد مواقعها، والتي تُتيح إمكانية التعامل بكفاءة ومرونة مع العديد من أنواع حقول البيانات التي تحتوي على مبالغ، أو أحرف أولى من أسماء، أو تواريخ، أو أرقام بطاقات ائتمانية، أو أرقام تعريفية للمركبات، وغير ذلك؛ والتي يتعذر قراءتها وتحديد مواقعها في المستندات لأسباب متعدّدة، منها تنسيقاتها المختلفة، وسياقاتها المتنوعة، وصعوبة تفسير دلالاتها؛ كما يتعذر معالجة المستندات التي تحتوي على هذه الحقول لأسباب مختلفة، منها تصميماتها المختلفة، وجودتها الرديئة، وخلفياتها المعقدة.

عن شركة Parascript

لا توفر شركة Parascript لعملائها من الشركات برامج متقدّمة فحسب، بل تساعدهم على تحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس توفر لهم أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا. وتُعد الشركة خيارًا مفضلًا للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول مطوّرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من خلال برامج موثوقة عالية الأداء تعمل بطريقة آلية. وتمتلك الشركة خبرة تزيد على ثلاثة عقود في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، وأتمتة عمليات معالجة المستندات والتي تزيد على 100 مليار مستند سنويًا. وقد أسند إلى الشركة مهام أتمتة العمليات الرئيسية في قطاع البريد، وغرف معالجة البريد الوارد والصادر في المؤسسات التجارية، وهيئات الانتخابات الحكومية، وقطاع المدفوعات، ومئات العمليات في قطاعات أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.parascript.com/

للتواصل الإعلامي:

أريان باراجان، بريد إلكتروني: ariane.barragan@parascript.com ، هاتف رقم: 720.731.3282