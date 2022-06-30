‫ شركة Otodata القابضة تعلن عن استحواذها على فرع شركة AIUT لأنظمة غاز البترول المُسال (LPG)

تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لشركة Otodata لمواصلة التوسّع في عروض منتجاتها وخدماتها

مونتريال، 30 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Otodata القابضة (“ Otodata “) عن استحواذها على فرع شركة AIUT لأنظمة غاز البترول المُسال ( LPG) ، وهو فرع رائد متخصّص في تزويد السوق العالمي لغاز البترول المُسال بأنظمة إنترنت الأشياء ( IoT ) لمراقبة غاز البترول المُسال ومعايرته عن بُعد، ويتعاون هذا الفرع -منذ أكثر من 15 عامًا- مع العديد من الشركات الرائدة في السوق العالمي لغاز البترول المُسال في تزويد العملاء بحلول متقدّمة لقراءة البيانات والمراقبة والمعايرة والتحليل.

وتوفر شركة Otodata -التي تأسّست في عام 2008- لعملائها أجهزة وبرمجيات وتطبيقات رائدة لمراقبة الخزانات عن بُعد بما يتلاءم مع احتياجات مجموعة متنوّعة من الصناعات البترولية. وتمكّن حلول Otodata موزعي منتجات الوقود والغاز الصناعي من مراقبة خزاناتهم عن بُعد؛ وهو ما يوفر لهم بيانات فورية وعميقة تمكّنهم من زيادة إنتاجية أصولهم وموظفيهم.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال أندريه بولاي، رئيس شركة Otodata : “نحن سعداء للغاية بالعمل مع فريق AIUT ؛ فالحلول التي ابتكرها هذا الفريق تُستخدم حاليًا في مراقبة مئات الآلاف من الخزانات. ومن خلال هذا الاستحواذ سنتمكّن من تسريع وتيرة التوسّع في منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز حلولنا المبتكرة لمراقبة الخزانات ومعايرتها عن بُعد في القارات الخمس (5). وتمثّل هذه الصفقة مرحلة مهمّة في تنفيذ إستراتيجيتنا لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الموثوقة والآلية منخفضة التكلفة لمراقبة الخزانات المستخدمة في مجموعة متنوّعة من المناطق الجغرافية والصناعات البترولية مثل صناعات غاز البترول المُسال ومنتجات الوقود وزيوت التشحيم والغاز الصناعي”.

ومن جانبه قال ماريك غابريش، رئيس شركة AIUT : “لقد قال ألان كاي كلمة شهيرة وهي أنّ “أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي أن يكون لديك القدرة على صنعه”، وهذه الكلمة تُعبر تمامًا عن منهجيتنا في العمل. ومن خلال تعاوننا وتوحيد جهودنا مع شركة Otodata ، سنتمكّن من تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات إضافية بأسعار تنافسية تُسهم في صنع مستقبل أفضل للجميع”.

عن شركة Otodata القابضة:

بخبرة تمتد على مدار أكثر من عشر سنوات، تُعدّ شركة Otodata إحدى الشركات الرائدة في مجال مراقبة الخزانات. وتهدف الشركة دائمًا إلى توفير حلول مراقبة للخزانات بأقل تكلفة ممكنة للملكية في قطاع الوقود، بما يكفل نشر هذه الحلول على نطاق واسع بأسعار مناسبة للباعة الوسطاء في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات عن شركة Otodata ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني على: www.otodatatankmonitors.com ، ومتابعة حساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

عن شركة AIUT

AIUT هي أكبر شركة بولندية متخصّصة في مجال تكامل النظم. وتزوّد الشركة -منذ أكثر من 30 عامًا- السوق العالمي بحلول تكنولوجية متقدّمة للتشغيل الآلي واستخدام الروبوتات في عمليات الإنتاج، وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء الصناعية. ويقع مقرّ الشركة في مدينة غليفيتسه في بولندا، ولها شركات تابعة في 6 دول، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والصين، والهند، ورومانيا.

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