‫ شركة NEWONE S & T حصلت على شهادة الأداء لمعدات أمن الطيران للمرة الأولى في كوريا

– لقد حصلت بنجاح على شهادة أداء جهاز الكشف عن المتفجرات والمخدرات لأول مرة في كوريا

– ويُتوقع تعزيز التوسع في الصادرات من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

سول، كوريا الجنوبية، 7 يونيه 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة NEWONE S&T المحدودة، وهي شركة مشاريع تكنولوجية، عن حصولها على شهادة أداء معدات أمن الطيران من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل لأول مرة في كوريا.

ويُعد المنتج الأول في كوريا الذي يحصل على شهادة أداء معدات أمن الطيران هو قطعة من معدات الكشف عن المتفجرات وأثر المخدرات (اسم الطراز: IONAB). طُورت IONAB بنسبة 100% باستخدام تقنية مملوكة تعتمد على مطياف الحركة الأيوني.

نجحت حوالي خمس دول فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إنتاج واعتماد المتفجرات ومعدات الكشف عن آثار المخدرات قبل كوريا. ويُعد هذا أكثر إثارة للإعجاب عند النظر في الوضع الحالي. تُعزز حكومة كوريا القدرة التنافسية للمعدات المحلية وتوسيع السوق الخارجية على مستوى الحكومة للاستحواذ على سوق أمن الطيران، والذي يظهر اتجاهات النمو الكبيرة ولكن لديه عائق كبير للدخول. ويُعد طراز IONAB من شركة NEWONE S&T المحدودة مثال توضيحي

قُدمت IONAB للبلدان والوكالات في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات في بنغلاديش، ووزارة الأمن العام لمقاطعة يونان في الصين، وحكومة مقاطعة واراك في ماليزيا. تُستخدم IONAB أيضًا في المساحات عالية الخطورة والأعداد الكبيرة من الفعاليات الدولية التي لديها حاجة أكبر للكشف بشكل أكثر دقة عن المواد الخطرة مثل ألعاب بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية، وبطولة العالم للألعاب المائية في غوانغجو، وملعب Ultra Korea 2019 .

يحتاج IONAB إلى 5 ثوانٍ فقط للكشف عن المواد الخطرة كما أنه سهل الاستخدام بسبب حجمه البالغ 3.8 كجم فقط (باستثناء البطارية الخارجية) وطوله البالغ 40 سم. وتتضمن أيضًا وظيفة إمالة شاشة عرض البلورة السائلة. كما تدوم بطاريته القوية حتى 6 ساعات.

ووفقًا لشركة NEWONE S & T ، يمكن أن يساعد IONAB في تقليل مخاطر النظائر المشعة وأعباء توظيف مديري السلامة الإشعاعية والتكاليف الباهظة للتخلص من المعدات المشعة، بفضل استخدام المصادر غير المشعة.

صرح بارك جين يونغ، المدير التنفيذي لشركة NEWONE S&T المحدودة، قائلًا “يُتوقع اكتساب الزخم ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في توسيع قنوات التصدير حول العالم من خلال الحصول على هذه الشهادة”.