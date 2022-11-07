‫شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر أكتوبر 2022، تسجل عقود SPIKES الآجلة وأسهم MIAX Pearl سجلات حجم التداول على مدار العام

أبرز ملامح حجم التداول في أكتوبر 2022

بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة MIAX Exchange 12.93% ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي. تم تنفيذ إجمالي 107.3 مليون عقد خيارات متعددة الإدراج في مجموعة MIAX للصرافة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.6% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي ( ADV ) يبلغ 5.1 مليون عقدًا. وبلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه 1.1 مليار عقد، بانخفاض قدره 2.9% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت MIAX Options حجم تداول قياسيًا منذ بداية العام بلغ 450.0 مليون عقد، بزيادة 4.8% عن نفس الفترة من عام 2021، مع وصول حجم التداول إلى 46.4 مليون عقد في أكتوبر 2022، بزيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي. سجلت MIAX Emerald حجم تداول بلغ 263.7 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 15.0% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 25.0 مليون عقد في أكتوبر 2022، بانخفاض 31.9% على أساس سنوي. سجلت مياكس بيرل حجم تداول بلغ 354.8 مليون عقد حتى تاريخه، بانخفاض قدره 1.7% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم العقود 35.8 مليون عقد في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 21.5% على أساس سنوي.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول بلغ 2.6 مليار سهم في أكتوبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.6% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية بلغت 1.08%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 25.0 مليار سهم، بزيادة قدرها 232.7% عن الفترة نفسها من عام 2021. حجم تداول بلغ 2.6 مليار سهم في أكتوبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.6% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية بلغت 1.08%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 25.0 مليار سهم، بزيادة قدرها 232.7% عن الفترة نفسها من عام 2021.

في العقود الآجلة الأمريكية، أعلنت MGEX ، وهي سوق عقود معين ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 184,807 عقدًا في أكتوبر 2022، بانخفاض بنسبة 57.7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 2.9 مليون عقدًا، بانخفاض قدره 10.6% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وصل حجم عقود SPIKES® الآجلة حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 718،043 عقدًا في أكتوبر 2022 ، بزيادة قدرها 33.4% على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES 44,694 عقدًا في أكتوبر 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 82.2% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 2,128 عقدًا.

يتم تضمين تفاصيل إضافية عن حجم مجموعة مياكس للصرافة و MGEX في الجداول التالية. حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه عقود خيارات متعددة القوائم أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير سبتمبر-22 % تغيير أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 21 209 209 صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 829,648,516 777,425,367 6.7 % 837,127,631 -0.9 % 7,952,581,435 7,674,101,467 3.6 % مجموعة مياكس للصرافة 107,262,817 111,294,908 -3.6 % 97,335,822 10.2 % 1,068,416,653 1,100,449,785 -2.9 % MIAX Options 46,440,650 45,154,248 2.8 % 42,928,688 8.2 % 449,986,492 429,285,202 4.8 % MIAX Pearl 35,849,633 29,496,984 21.5 % 32,881,438 9.0 % 354,767,859 360,988,693 -1.7 % MIAX Emerald 24,972,534 36,643,676 -31.9 % 21,525,696 16.0 % 263,662,302 310,175,890 -15.0 % متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير سبتمبر-22 % تغيير أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 39,507,072 37,020,256 6.7 % 39,863,221 -0.9 % 38,050,629 36,718,189 3.6 % مجموعة مياكس للصرافة 5,107,753 5,299,758 -3.6 % 4,635,039 10.2 % 5,112,041 5,265,310 -2.9 % MIAX Options 2,211,460 2,150,202 2.8 % 2,044,223 8.2 % 2,153,045 2,053,996 4.8 % MIAX Pearl 1,707,125 1,404,618 21.5 % 1,565,783 9.0 % 1,697,454 1,727,219 -1.7 % MIAX Emerald 1,189,168 1,744,937 -31.9 % 1,025,033 16.0 % 1,261,542 1,484,095 -15.0 % الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة مياكس للصرافة، في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير سبتمبر-22 % تغيير أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير مجموعة مياكس للصرافة 12.93 % 14.32 % -9.7 % 11.63 % 11.2 % 13.43 % 14.34 % -6.3 % MIAX Options 5.60 % 5.81 % -3.6 % 5.13 % 9.2 % 5.66 % 5.59 % 1.2 % MIAX Pearl 4.32 % 3.79 % 13.9 % 3.93 % 10.0 % 4.46 % 4.70 % -5.2 % MIAX Emerald 3.01 % 4.71 % -36.1 % 2.57 % 17.1 % 3.32 % 4.04 % -18.0 % حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه الأسهم (بالملايين) أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير سبتمبر-22 % تغيير أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 21 209 209 صناعة الأسهم الأمريكية 241,264 218,292 10.5 % 239,417 0.8 % 2,517,634 2,399,764 4.9 % حجم تداول MIAX Pearl 2,595 1,429 81.6 % 2,784 -6.8 % 25,004 7,516 232.7 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 124 68 81.6 % 133 -6.8 % 120 36 232.7 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.08 % 0.65 % 64.3 % 1.16 % -7.5 % 0.99 % 0.31 % 217.1 % حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX , في الشهر الحالي مقارنة من السنة حتى تاريخه العقود الآجلة وعقود الخيارات أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير سبتمبر-22 % تغيير أكتوبر-22 أكتوبر-21 % تغيير أيام التداول 21 21 21 209 209 حجم العقود الآجلة MGEX 184,807 436,943 -57.7 % 310,233 -40.4 % 2,895,436 3,237,124 -10.6 % متوسط الحجم اليومي لـ MGEX 8,800 20,807 -57.7 % 14,773 -40.4 % 13,854 15,489 -10.6 %

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC .

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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