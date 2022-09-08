‫‫شركة K2 INTEGRITY تفتتح أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة

افتتحت شركة K2 Integrity مكتبها الجديد في أبو ظبي، ويأتي ليعزز وجودها بشكل متكامل ودائم ضمن النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي ، 9 سبتمبر 2022 – أعلنت شركة K2 Integrity الرائدة في مجال إدارة مخاطر الجرائم المالية و الالتزام والتحقيقات والرقابة اليوم عن افتتاح أول مكتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقره سوق أبو ظبي العالمية باشراف دانيال إل غلايزر، الرئيس العالمي للخدمات القضائية لشركة K2 Integrity ورئيس مكتبها في العاصمة واشنطن.

تتمتع شركة K2 Integrity بعلاقات تاريخية وطيدة مع كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الاستشارات حول قضايا متنوعة مرتبطة بمجال مكافحة الجريمة المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الانتشار وتمويل الإرهاب واستعادة الأصول. وتأتي شركة K2 Integrity بخبرتها العالمية في المجالات المبتكرة والحديثة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مجال الأصول الرقمية والتحول الرقمي والعملات المشفرة والأمن السيبراني وكذلك المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة. وستمكنها المكاتب الجديدة من تلبية حاجات عملائها الحاليين بصورة أفضل، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المتنامية في مجال المخاطر والالتزام في القطاعين العام والخاص في البلاد. وسيتولى ريتشارد هيلز الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 33 عامًا في مجال إنفاذ القانون والاستخبارات المالية والالتزام والتكنولوجيا إدارة مكتب شركة K2 Integrity في أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، صرّح دانال غلايزر قائلاً: “إذ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز المراكز المالية والتجارية والاقتصادية في العالم، فإن شركاتها ومؤسساتها المالية تتطلب خدمات عالمية المستوى. لذا ستدخل مكاتب K2 Integrity في أبو ظبي في شراكات مع العملاء لابتكار حلول متخصصة ومبتكرة من اجل مواجهة تحديات إدارة المخاطر والالتزام.”

ومن خلال مكاتب K2 Integrity الجديدة في أبو ظبي ، يمكن للعملاء المتواجدين في الإمارات العربية المتحدة الوصول المباشر إلى مجموعة خدمات الشركة الشاملة ، بما في ذلك اثنين من عروضها التي تم إطلاقها مؤخرًا: أول برنامج من نوعه لشهادة تقييم المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة، والشهادة المعتمدة للأخصائي في إدارة المخاطر – الوحدة التدريبية الخاصة بالعقوبات العالمية ( CRMS-GS ). وتُمكّن شهادة تقييم المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة كلاً من الصناديق والمدراء من تعزيز الالتزام بأفضل الممارسات والتوقعات العالمية في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة ، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للتركيز على هذا المجال المهم. هذا البرنامج لشهادة العقوبات العالمية الذي يمكن متابعته من خلال المنصة الرقمية الفريدة للشركة يوفر للمشاركين عبر القطاعين الخاص والعام الخبرة والمهارات والمعرفة اللازمة لفهم مخاطر العقوبات العالمية ومعالجتها.

وقد صرّح جيريمي كرول وأندرو رابينوفيتز ، المديران التنفيذيان المشتركان لشركة K2 Integrity : “تلتزم شركة K2 Integrity بتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. ويعتبر افتتاح مكتبنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة في تطورنا المستمر كشركة عالمية. وسيسمح لنا هذا التوسع في منطقة تكتسب أهمية حيوية بمواصلة تقديم خدمة متخصصة عالية الجودة وإيلاء اهتمام مكثف لعملائنا بما يتناسب مع هوية وثقافة شركة K2 Integrity “.

ويقود الأنشطة العالمية لشركة K2 Integrity بعض أبرز الخبراء في العالم في مجالاتهم. ومن بينهم دانيال غلايزر، المساعد الأسبق لوزير الخزانة الأمريكية ؛ وخوان زاراتي، النائب الاسبق لمستشار الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب ؛ وتشيب بونسي، الرئيس السابق لوفد الولايات المتحدة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) ؛ وبريان ستايروولت ، الرئيس التنفيذي الاسبق لسلطة دبي للخدمات المالية ؛ وماريانو فيديريتشي ، الرئيس السابق لمجموعة إيغمونت لوحدات المعلومات المالية ؛ ودارين ماثيوز ، العضو المنتدب الأسبق في شركة Nexus Risk Management لادارة المخاطر.

نبذة عن شركة K2 Integrity

شركة K2 Integrity هي الشركة الاستشارية الرائدة في مجال ادارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية، توفر لعملائها خدمات فهم وإدارة المخاطر بما يسهل عليهم القيادة بثقة عالية. وتعدّ الشركة بعضاً من أبرز رواد الممارسة وأكثرهم معرفة في هذا المجال، وعليه تجمع بين الخبرة المتعمقة والوسائل التكنولوجية الخاصة المسجلة والعروض الرقمية لمساعدة العملاء على حل مشكلات اليوم بشكل خلاق مع التخطيط أيضًا للمستقبل.

للشركة فروع في كل من نيويورك والعاصمة واشنطن ولندن وأبو ظبي ، وتضم أكثر من 400 موظف على مستوى العالم . وتتمتع بمعرفة وخبرة مفصّلتين في العمل في كافة المناطق والعديد من الدول. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام شركة K2 Integrity بإحداث ثورة في مجال إدارة المخاطر ، يمكنكم زيارة أو متابعتنا على منصة تويتر او موقع لينكد إن LinkedIn .

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