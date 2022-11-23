‫‫شركة HONOR تطلق HONOR MagicOS 7.0 في الصين

توفر HONOR MagicOS 7.0 الجديدة كليًا تجربة مستخدم مخصصة حقًا عبر جميع السيناريوهات، مما يتيح التعاون السلس عبر الأنظمة والأجهزة والأنظمة البيئية

شنجن، الصين، 23 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة HONOR العالمية للتكنولوجيا عن إطلاق HONOR MagicOS 7.0 في الصين. لتعزيز تجربة المستخدم من خلال الاتصال الذكي والخدمات الذكية والأداء السلس والخصوصية والأمان المحدثين، يقدم أحدث إصدار من HONOR MagicOS 7.0 مجموعة من الحلول التي تركز على المستخدم والتي تعمل عبر الأنظمة والأجهزة والأنظمة البيئية، مما يدل على التزام العلامة التجارية بخلق عالم ذكي جديد للجميع.

“تقدم HONOR MagicOS باعتبارها واحدة من الابتكارات الإستراتيجية لشركة HONOR ، نظامًا بيئيًا شاملاً للحياة من خلال بنية برمجية مطورة بالكامل لتجربة مستخدم لا مثيل لها. ستحول HONOR MagicOS بتمكين التعاون السلس عبر الأجهزة والأنظمة البيئية، حقًا التجارب القائمة على الجهاز إلى تجارب تتمحور حول المستخدم”. قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co ، Ltd .

اتصال ذكي لجعل الحياة أسهل

تم تقديم MagicRing حديثًا من قبل HONOR MagicOS 7.0 ، وهي تتيح مشاركة الخدمة عبر الأنظمة والأجهزة. على عكس التوصيلات اليدوية من نقطة إلى نقطة في الحلول التقليدية، تتيح تقنية MagicRing من HONOR لأجهزة متعددة من نفس الحساب الاتصال ببعضها البعض تلقائيًا مع استهلاك منخفض للطاقة.

لا تقوم MagicRing بتوصيل الأجهزة فحسب، بل تقوم أيضًا بتوصيل الخدمات عبر الأجهزة. يتيح الحل الجديد كليًا للمستخدمين استخدام نفس مجموعة لوحة المفاتيح والفأرة لأجهزة متعددة، وتلقي المكالمات والإشعارات على جهاز آخر غير هواتفهم الذكية، وتشغيل نفس التطبيق باستمرار عبر الأجهزة، مما يساعد المستخدمين على تحقيق المزيد في الحياة. بفضل التدفق الآمن والسلس للخدمات والمعلومات عبر الأجهزة، تجعل MagicRing العمليات متعددة الأجهزة أسهل وأكثر اتصالاً، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالاتصال التلقائي ونقل البيانات السريع وتجربة تشغيل سلسة.

كواحد من السيناريوهات النموذجية للتعاون متعدد الأجهزة، تدعم ميزة HONOR’s Note الوصول دون اتصال للمعلومات، والتعليقات التوضيحية بتنسيق بي دي إف PDF ، ومزامنة الصوت والنص، لتلبية احتياجات العمل والدراسة للمستخدمين. بدعم من MagicRing ، تتيح HONOR Note مزامنة البيانات والتعاون بين الأجهزة المختلفة، مما توفر للمستخدمين مزيدًا من الراحة.

خدمات ذكية تتحسن مع الاستخدام

من خلال توفير مجموعة من الترقيات لمحرك Magic Live Engine ، توفر HONOR MagicOS 7.0 للمستخدمين توصيات ذكية لسيناريوهات مختلفة من خلال قدرات التعلم السريع، مما يساعد المستخدمين على التعامل مع المهام اليومية بكفاءة استثنائية.

تقدم HONOR MagicOS 7.0 أيضًا Magic Text ، وهي ميزة تتعرف بذكاء على النص الموجود على الصورة وتحويله إلى ملف، مما يعزز الإنتاجية إلى الحد الأقصى. بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين مسح النص بالكاميرا وحفظه كملف بي دي إف PDF على الجهاز.

أداء سلس لتجربة مستخدم سلسة

تجمع HONOR MagicOS بين إمكانات HONOR OS Turbo X و HONOR GPU Turbo X و HONOR Link Turbo X لتحسين أداء النظام للحصول على أفضل تجربة للمستخدم.

عندما يقوم المستخدمون بتشغيل أحد التطبيقات، فإن أحدث إصدار من HONOR OS Turbo X يستفيد من تقنية التحميل المسبق بالذكاء الاصطناعي لتحسين السرعة، مما يوفر تجربة سلسة وبدون تأخير. بفضل محرك عرض الصور بالذكاء الاصطناعي، توفر HONOR GPU Turbo X تجربة لعب أفضل بمعدلات إطارات أعلى واستهلاك أقل للطاقة. كما تمت ترقية HONOR Link Turbo X المطورة ذاتيًا مع HONOR MagicOS 7.0 لتوقع مشكلات الشبكة والتخفيف منها، مما يضمن اتصالات عالية الجودة.

أمان محسّن لحماية خالية من القلق

تم تجهيز HONOR MagicOS 7.0 بـ MagicGuard ، والتي تضم ثلاث طبقات من الحماية الأمنية في مجموعة الشرائح ونظام التشغيل والتطبيق. تتميز HONOR MagicOS 7.0 بنظام أمان TEE مزدوج تم تطويره بالاشتراك مع Qualcomm ، ويوفر تشفيرًا على مستوى الأجهزة لحماية بيانات المستخدمين، مما يوفر خصوصية وأمانًا محسنين.

التقنيات المفتوحة لتمكين المطورين العالميين

مع HONOR MagicOS 7.0 ، تمكّن HONOR المستخدمين والمطورين ومصنعي الأجهزة الذكية من الانتقال من تجربة قائمة على جهاز واحد إلى خيار أكثر إقناعًا يركز بشكل أكبر على المستخدم، مما تتيح اتصالاً من المستوى التالي.

دعماً للتوسع السريع في النظام الإيكولوجي لتطبيقات HONOR ، ستفتح HONOR التقنيات الأساسية الأربعة وخدمات النظام في HONOR MagicOS 7.0 – MagicRing و MagicLive و Turbo X و MagicGuard للمطورين في جميع أنحاء العالم. من خلال فتح 22 مجموعة تغطي السيناريوهات الخمسة الرئيسية للعمل عن بعد واللياقة والصحة والمنزل الذكي والسفر الذكي والترفيه، تسمح HONOR لشركائها بالمشاركة في تطوير الحلول الفرعية لـ 32 ميزة مبتكرة. علاوة على ذلك، ستوفر HONOR أيضًا بيئة مطورة متكاملة وشاملة لدعم المطورين العالميين في سعيها لخلق عالم أكثر ذكاءً وأكثر تركيزًا على المستخدم.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وتلتزم، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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