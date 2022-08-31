‫شركة Great Place to Work® تعلن عن أفضل أماكن العمل لعام 2022 في آسيا ™

الشرق الأوسط، 31 أغسطس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Great Place to Work® اليوم عن إطلاقها قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2022 في آسيا. تستند القائمة إلى أكثر من مليون رد على الاستبانة عبر آسيا والشرق الأوسط، مما يمثل تجربة أكثر من 4.7 مليون موظف في المنطقة. نحن متحمسون للغاية لأعلان بـ 8 شركات عالمية، 15 شركة كبيرة و21 شركة صغيرة ومتوسطة من الشرق الأوسط .

يعتمد هذا الاعتراف على بيانات استقصائية سرية لتقييم تجارب الموظفين في الثقة، والابتكار، وقيم الشركة، والقيادة. يتم تقييم الشركات أيضًا بناءً على مدى نجاحها في إنشاء تجربة For All في مكان العمل، بما في ذلك جميع الموظفين بغض النظر عن هويتهم أو ما يفعلونه .

يتمتع الموظفون في أماكن العمل الفائزة بتجربة أعلى بكثير من المتوسط العالمي. وفقًا لبيانات Great Place to Work ، أفاد 88٪ من الموظفين في أفضل أماكن العمل في آسيا في المتوسط بتجربة إيجابية. بالنسبة لمتوسط القوة العاملة العالمية، أبلغ 55٪ فقط من العمال عن تجربة إيجابية مماثلة .

تُظهر أفضل أماكن العمل في آسيا أن الاستثمار في الأفراد هو طريق مثبت لنجاح الأعمال. أولئك الذين يمكنهم خلق بيئة عمل عادلة تملأ الموظفين بالفخر سوف يتفوقون على المنافسة .

قال مايكل سي بوش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة “: Great Place to Work تهانينا لأفضل أماكن العمل في آسيا لوضع رفاهية موظفيها أولاً “.

خلال فترة صعبة للغاية في المنطقة، أنشأت هذه الشركات أماكن عمل عادلة من خلال توفير المرونة ودعم موظفيها خلال الصراع. تجسد أفضل أماكن العمل في آسيا مهمة Great Place to Work وتجعل العمل حقًا عملاً رائعًا للجميع .

وتعليقًا على أفضل أماكن العمل لهذا العام في قائمة آسيا، قال إبراهيم مغربل، العضو المنتدب للإمارات وقطر وعمان والكويت، Great “: Place to Work® Middle East على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال الوباء، فإننا فخورون بمشاهدة المزيد من النمو المستمر في الوعي بثقافة الموظف بين القادة. لقد صمدت شركة Best Workplaces الخاصة بنا لهذا العام خلال فترة الاضطرابات غير المسبوقة واستمرت في المثابرة بعد تفشي الوباء ونحن هنا للاحتفال بها. لذلك نحن لا نحتفل بالشركات. نحن نحتفل بالأبطال “.

وتعليقًا على أفضل أماكن العمل لهذا العام في قائمة آسيا، قال تنزيل رحمان، المدير العام للمملكة العربية السعودية والبحرين، Great

“: Place to Work® Middle East كجزء من استراتيجيتهم التنظيمية، توجد أماكن عمل رائعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التنافس عبر القطاعات المختلفة في توفير بيئات عمل رائعة لجميع الموظفين لضمان الفوز في حرب المواهب المحلية .”

الشركات من الشرق الأوسط المعترف بها في قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا

Multinational Category Cisco Chalhoub Group Medtronic Apparel Group L’Occitane Maersk Hilti Servier

Large Category Nahdi Medical Company Dubai Police Academy Advanced Electronics Company Leminar Group FIVE Hotels & Resorts Capital Market Authority Dubai Electricity & Water Authority PJSC Mcdonald’s by RICC Ajman Police Solutions by STC Dar Al Riyadh Alhokair Fashion Retail MenaBev Diriyah Gate Development Authority (DGDA) SMSA Express Transportation Company LTD

Small & Medium Category THE One SARA Group Charterhouse Tajalla Creative Agency AutoWorld Pizza Express Blue Ocean Academy Center of Legal Studies & Research TAWAL Century Financial Privilee Transworld Group Alkhabeer Capital Eva Interiors InoChem International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) Ras Al Khaimah Tourism Development Authority Kinan Hadi Express Exchange Makkiyoon PetroGas Piping

تم نشر قائمة

Best Workplaces in Asia هنا :

https://www.greatplacetowork. com/asia-2022

يحدد How Great Place to Work أفضل أماكن العمل في آسيا

تحدد Great Place to Work أفضل أماكن العمل في آسيا من خلال استطلاع آراء أكثر من مليون موظف في آسيا والشرق الأوسط حول العوامل الرئيسية التي تخلق أماكن عمل رائعة للجميع وتحليل برامج مكان عمل الشركة التي تؤثر على أكثر من 4.7 مليون موظف في المنطقة .

لكي يتم النظر فيها، يجب أولاً تحديد الشركات على أنها متميزة في منطقتها المحلية من خلال الظهور في واحدة أو أكثر من قوائم أفضل أماكن العمل لدينا في الصين الكبرى (بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان) والهند وإندونيسيا واليابان والكويت والفلبين وقطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سريلانكا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام خلال عام 2021 أو أوائل عام 2022 .

يتم تصنيف الشركات في ثلاث فئات من حيث الحجم: الصغيرة والمتوسطة (10-499 موظفًا)؛ كبير (500+)؛ ومتعددة الجنسيات. يتم أيضًا تقييم المنظمات متعددة الجنسيات بناءً على جهودها لإنشاء أماكن عمل رائعة في العديد من البلدان في المنطقة. يجب أن تظهر في قائمتين وطنيتين على الأقل في آسيا والشرق الأوسط ولديها ما لا يقل عن 1000 موظف في جميع أنحاء العالم مع 40 ٪ على الأقل (أو 5000) من هؤلاء الموظفين الموجودين خارج بلد المقر الرئيسي .

حول Great Place to Work®

Great Place to Work® هي المرجع العالمي لثقافة مكان العمل منذ عام 1992، قاموا بمسح أكثر من 100 مليون موظف حول العالم واستخدموا تلك الأفكار العميقة لتحديد ما الذي يجعل مكان العمل رائعًا: الثقة. يساعد Great Place to Work المؤسسات على تحديد ثقافتها وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إنشاء تجربة عمل عالية الثقة لجميع الموظفين. تُستخدم بياناتهم المعيارية التي لا مثيل لها للتعرف على شركات Great Place to Work-Certified وأفضل أماكن العمل في الولايات المتحدة وأكثر من 60 دولة، بما في ذلك أفضل 100 شركة للعمل بها وأفضل قوائم في العالم تُنشر سنويًا في Fortune كل ما يفعلونه مدفوع بمهمة بناء عالم أفضل من خلال مساعدة كل مؤسسة على أن تصبح مكانًا رائعًا للعمل من أجل الجميع .

لمزيد من المعلومات وللتسجيل في قوائم 2022 و2023 www.greatplacetowork.me

اتصال وسائل الإعلام:

Jules.youssef@ greatplacetowork.com

Lamees.elzeghaty@ greatplacetowork.com

https://mma.prnewswire.com/ media/1886022/Logo_1_Logo.jpg :Logo