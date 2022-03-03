‫شركة Globe Teleservices تعلن عن بدء استثمارها الإستراتيجي في شركة EYWAMEDIA

سنغافورة3 مارس 2022/PRNewswire/ — يُسرّ شركة Globe Teleservices (GTS) المحدودة، وهي شركة رائدة في مجال حلول الاتصالات تُركز على تقديم خدمات صوتية دولية وخدمات مراسلات وخدمات مُدارة، أن تعلن عن بدء استثمارها الإستراتيجي في شركة البرمجيات EYWAMEDIA، وهي شركة حاصلة على العديد من الجوائز ومتخصّصة في تقديم حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تُركّز على العملاء.

تُعدّ EYWAMEDIA شركة رائدة مستقلة متخصّصة في تقديم حلول سحابية تُركز على تجربة العملاء وتساعد الشركات على جذب عملاء محتملين من قنوات البيع الإلكترونية إلى قنوات البيع التقليدية؛ وهو ما يمكّن هذه الشركات من التفاعل على نحوٍ فعال مع عملائها المحتملين والدائمين، بالإضافة إلى توفير منتجات متوافقة مع تفضيلاتهم بناءً على تحليل بيانات قنوات البيع المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت.

وتعمل شركة Globe Teleservices بشكل وثيق مع أكثر من 100 شركة هواتف محمولة ولها حضور عالمي في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا الاستثمار الجديد المهمّ، ستبدأ الشركة مرحلة جديدة في مسيرة أعمالها في قطاع الاتصالات، وستطرح حلولًا جديدة مثل حلول منصة الاتصالات كخدمة (CPaaS) وأساليب التقييم الاحتمالي (CVM) في الأسواق العالمية.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال أشتوش أغراوال، المدير العام لشركة Globe Teleservices: “توفر حلول شركة EYWAMEDIA رؤى متعمقة للشركات تمكنّها من معرفة سلوك العملاء من خلال تحليل العديد من بيانات قنوات البيع (بيانات الطرف الأول والطرف الثالث) للتنبؤ بتفضيلاتهم وتسويق خدماتها لهم بناءً على ذلك؛ وهو ما يساعد الشركات بدرجة كبيرة على تقديم خدمات متميّزة لعملائها من الأفراد وكذلك لغيرها من الشركات التي ترغب في بناء علاقات دائمة معها”.

ومن جانبه، قال راماسوبرامانيا رجا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EYWAMEDIA: “يُسعدنا للغاية التعاون مع شركة Globe Teleservices لاستخدام حلولنا السحابية المبتكرة -التي تُركز على تقديم حلول تُركّز على تجربة العملاء وتساعد الشركات على جذب عملاء محتملين من قنوات البيع الإلكترونية إلى قنوات البيع التقليدية (O2O Customer Experience)- في قطاع الاتصالات أيضًا؛ حيث أدركت جميع الشركات التي تعمل في هذا القطاع بالفعل أهمية استخدام حلولنا القائمة على قدراتنا التكنولوجية والتي تُركز على توفير تجربة عملاء متكاملة لها، وستمكّننا هذه الشراكة مع Globe Teleservices من التعاون مع شريك مثالي يمكنه تقدير القيمة المضافة الهائلة التي توفرها حلول ADTARBOTM CX CLOUD Suite للشركات”.

وبدوره، قال أنشومان تشودري، الشريك المؤسس ورئيس قسم الأعمال بشركة EYWAMEDIA: “بعد أكثر من 6 سنوات من جهودنا المتواصلة لتطوير أعمالنا، تمكّنا في شركة EYWAMEDIA من فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم باستخدام حلول تحليل بيانات قنوات البيع المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت، وتقديم خدمات اتصالات مخصّصة عبر قنوات متعددة، ومساعدة الشركات على التواصل مع عملائها على نحو متواصل وفعّال”.

ومن خلال هذا الاستثمار الجديد، تنضم شركة Globe Teleservices إلى قائمة المستثمرين في شركة EYWAMEDIA، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين، وهم: شركة ah! Ventures Angel Network و وشركة Wintech Ventures وشركة Kyron Accelerator.

وللتعبير عن وجهة نظر المستثمرين الحاليين، قال أبهيجيت كومار من شركة ah! Ventures ووينستون لينغ من شركة Wintech Ventures: “مع زيادة تواصل العالم عبر العديد من أجهزة الاتصالات، أصبح التحليل الفوري للبيانات وتوفير معلومات ذكية قابلة للتنفيذ للشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا بالغ الأهمية!”

عن شركة Globe Teleservices

شركة Globe Teleservices (GTS) هي شركة اتصالات يقع مقرّها في سنغافورة، وهي شركة متخصّصة في تقديم خدمات صوتية وخدمات مراسلات وخدمات مُدارة وحلول لمكافحة عمليات الاحتيال. وتُعد الشركة اليوم في طليعة الشركات التي تطرح حلولًا ذكية مثل منصة الاتصالات كخدمة (CPaaS) وأساليب التقييم الاحتمالي (CVM) في الأسواق العالمية.

للتواصل الإعلامي:

أشتوش أغراوال