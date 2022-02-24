‫شركة Digital Development تعرض مجموعة فنّية بتقنية NFT لأسير سابق يبلغ من العمر 101 سنة

دنفر، 23 فبراير 2022 /PRNewswire/ — يعرض “روبرت ماك آدم”، وهو أكبر فنّان تعاوني معروف على مستوى العالم، مقتنياته الفنّية للبيع باستخدام تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). ويبلغ روبرت من العمر 101 سنة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التربية البدنية، وأسير سابق في معسكرات أسرى الحرب النازية، وحائز على “وسام القلب الأرجواني” العسكري الأمريكي لمشاركته في الحرب العالمية الثانية وإصابته فيها. وتحمل مجموعته الفنّية (المكوّنة من 6000 قطعة) اسم “Peace 101” (السلام 101).

ومن المقرّر طرح المجموعة الفنّية لهذا المحارب الأمريكي القديم للبيع بالمزاد العلني في شهر أبريل/مايو من العام الجاري؛ ويُتوقع أن تجذب الجمهور في جميع أنحاء العالم. وسيتمّ “نشر” صور لهذه المجموعة الفنّية قبيل الإعلان عن تاريخ إقامة هذا المزاد العلني.

تجدر الإشارة إلى أنّ التوجه العالمي الحالي لاستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) القائمة على تقنية البلوك تشين (Blockchain) والجيل الثالث للويب (Web 3.0) لا يقتصر فقط على جيل الألفية والجيل الذي يليه، ولكنّه يشمل أيضًا جيل المُعمّرين؛ حيث أعلنت اليوم شركة Digital Development، ( www.ddc1.com )، عن تعاونها مع د. ماك آدم في إطلاق أول مجموعة فنّية بتقنية NFT من إبداع “جيل الحرب العالمية الثانية”.

وُلد روبرت (بوب) ماك آدم في شيكاغو في عام 1920، ويُعدّ أحد المحاربين القدامى القلائل الأحياء الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. وخلال هذه الحرب، عمل بوب ملاحًا جويًا على متن طائرة قاذفة للقنابل، وأُسقطت طائرته فوق النمسا؛ فقفز بمظلته من الطائرة وسقط بين الأشجار فكُسرت ضلوعه وأصيب بنزيف داخلي. وقد تمّ أسر بوب واحتجازه في أحد معسكرات أسرى الحرب النازية (معسكر شتالاج لوفت 1 في مدينة بارث بألمانيا) حتى تمّ تحريره في عام 1945. ونظرًا لإصابته أثناء الحرب، مُنح بوب “وسام القلب الأرجواني” العسكري الأمريكي. وبعد انتهاء مشاركته في الحرب العالمية الثانية، حصل بوب على درجة الدكتوراه في التربية البدنية وعمل أستاذًا في علم “حركة الجسم”.

وفضلًا عن ذك، أثبت بوب، منذ سنٍّ مبكرة، أنّه رياضي بارع؛ فخلال دراسته الثانوية، شارك مع فريق مدرسته في بطولة المدينة لكرة البيسبول، كما فاز بميداليات في بطولات ملاكمة.

وفي الخمسينيات من عمره، أصبح بوب بطلًا من أبطال الولاية الأولمبيين في كرة اليد للكبار.

وفي الخمسينيات من عمره أيضًا، بدأ بوب ممارسة لعبة “كرة المضرب”، واستمر في ممارستها حتى فاز بقلب بطل العالم أربع مرات في كرة المضرب للكبار. وعندما بلغ عمره 85 عامًا، تم تكريمه بوضع صورته في قاعة مشاهير الأبطال الدوليين لكرة المضرب في مدينة كانتون بولاية أوهايو.

وعندما كان عمره 96 عامًا، شارك بوب في سباق عدو غير رسمي، وحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباق 5 كم للفئة العمرية من 95 عامًا فأكثر. وبعد ذلك بعام واحد، في سنّ الـ 97 عامًا، شارك بوب في سباق عدو رسمي، وحطم مجدّدًا الرقم القياسي العالمي المسجّل لسباق 5 كم للفئة العمرية من 95 عامًا فأكثر.

مشاركة بوب في الحرب العالمية الثانية وأسره في المعسكرات النازية، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق الوحدة العالمية؛ كل هذه العوامل تضفي جاذبية كبيرة على مجموعة مقتنياته الفنّية التي تحمل اسم “Peace 101” والتي ستُعرض للبيع في المزاد العلني بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). لمزيد من المعلومات عن هذا الفنان المتميّز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ddc1.com .

لمزيد من المعلومات عن مجموعة مقتنيات “Peace 101″، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ddc1.com . وسيتمّ “نشر” صور لهذه المجموعة الفنّية قبيل الإعلان عن تاريخ إقامة هذا المزاد العلني؛ والذي سيسبقه نشر بيان صحفي.

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