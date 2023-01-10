‫شركة CTCI تحصل على جائزة مشروع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) من راس لفان للبتروكيماويات لبناء أحد أكبر مصانع الإيثيلين في العالم

تايبي، 10 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة CTCI ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) ، اليوم عن فوزها بحصة من مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP) ، والذي يشمل وحدة الإيثيلين والمرافق التابعة لها. يقع هذا المشروع في مدينة راس لفان الصناعية بقطر. سيكون مصنع الإيثيلين بمجرد اكتماله، واحدًا من أكبر مصانع الإيثيلين في العالم من حيث السعة. يتكون المشروع من وحدة الإيثيلين ووحدتين من البولي إيثيلين عالي الكثافة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات دولار ومن المتوقع بدء التشغيل في أواخر عام 2026. تقوم CTCI بتنفيذ هذا المشروع مع Samsung Engineering باسم “مشروع Samsung Engineering و CTCI المشترك” ( SCJV ).

العميل، راس لفان للبتروكيماويات ( (RLP ، هو مشروع مشترك بين شركة قطر إينرجي QatarEnergy و Chevron Phillips للكيماويات. تقوم الشركات ببناء مشاريع بتروكيماوية في قطر والولايات المتحدة. وقال مايكل يانغ، رئيس مجلس إدارة شركة CTCI : “نحن نقدر الثقة التي أولاها لنا مشروع راس لفان للبتروكيماويات من خلال هذه الفرصة الهائلة لفريقنا. سوف نستخدم هندسة الجودة وإدارة السلامة لإكمال المهمة في الوقت المحدد ووفقًا للمعايير”.

يتكون مشروع راس لفان للبتروكيماويات من حزمتين. تم منح مشروع Samsung Engineering و CTCI المشترك ( SCJV ) الحزمة الأولى، والتي تهدف إلى بناء 2.08 مليون طن من وحدة إنتاج الإيثيلين والخدمات والمرافق المكتبية. ستكون Samsung Engineering مسؤولة عن الهندسة لمنشآت إنتاج الإيثيلين الرئيسية مع نطاق العمل بما في ذلك هدرجة C2 ووحدة تنقية الهيدروجين وثلاثة ضواغط رئيسية. سوف تكون شركة CTCI مسئولة عن هندسة الأفران والبنية التحتية للمرافق، بما في ذلك تجميع البخار/المكثفات، ومياه تغذية الغلايات، وما إلى ذلك. سيتم تنفيذ أعمال المشتريات والبناء بشكل مشترك من قبل مشروع Samsung Engineering و CTCI المشترك ( SCJV ). سيتم تسليم الإيثيلين المنتج كمادة وسيطة إلى الحزمة 2، والتي تشمل وحدتين من البولي إيثيلين عالي الكثافة.

لأكثر من أربعة عقود، أكملت شركة CTCI العديد من المشاريع الضخمة الصعبة في قطاعات المصفاة والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والكيماويات. تشمل النجاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة ما يلي: استكمال أكبر مشروع معياري بري في العالم لشركة Gulf Coast Growth Ventures لإنتاج 1.1 مليون طن أحادي الإيثيلين جليكول سنويًا في الولايات المتحدة؛ وتسجيل رقم قياسي يبلغ 77 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات في الوقت الضائع في مشروع البتروكيماويات في مجال الهندسة والمشتريات والبناء ( EPC ) التابع لمجمع ليوا للصناعات البلاستيكية في سلطنة عمان. تشمل النجاحات الأخرى التي حققتها CTCI في قطر استكمال مشروع الفرن وخزان الإيثيلين، بالإضافة إلى مشروع توسعة مصفاة لفان للمكثفات.

بفضل الخبرة الواسعة في هندسة المرافق البتروكيماوية، فازت شركة CTCI بثقة راس لفان للبتروكيماويات ( RLP ). يخطط مشروع Samsung Engineering و CTCI المشترك ( SCJV ) لتوفير إدارة جدولية استثنائية للعميل من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة مثل الوحدات النمطية والأتمتة وكذلك شراء المعدات والمواد الرئيسية قبل الانتهاء من العملية الهندسية. يعتبر منح العقد دفعة رئيسية أخرى لوجود شركة CTCI وعملياتها العالمية.

نبذة عن شركة http://www.ctci.com CTCI

شركة TPEx: 6803) ، TPEx: 5209 ، TWSE: 9933 ) هي مزود خدمات هندسية عالمي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات والحلول. منذ تأسيسها في عام 1979، سعت CTCI جاهدة لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات والتصنيع والبناء والتكليف وإدارة المشاريع الأكثر موثوقية في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة CTCI في تايبي بتايوان، وتخدم المصفاة، والبتروكيماويات ومحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال والطاقة والقطاع الصناعي والبيئي والنقل وأسواق مرافق التكنولوجيا المتقدمة. تعد الشركة المزود الرائد لخدمات مجال الهندسة والمشتريات والبناء ( EPC ) في تايوان، ويعمل بها حوالي 7000 موظف في حوالي 40 قاعدة عمليات تمتد عبر أكثر من 10 دول. وهي عضو في مؤشر داو جونز للاستدامة للأسواق الناشئة.