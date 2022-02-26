‫شركة CirrusLabs تشارك في بعثة أمريكية لمساعدة قطر ودبي والمملكة العربية السعودية على التحوّل الرقمي

ريستون، فيرجينيا، 26 فبراير 2022 /PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة CirrusLabs عن اختيارها ضمن بعثة Trade Winds الأمريكية، وهي بعثة تجارية حكومية، سيتم إيفادها إلى منطقة الشرق الأوسط في المدّة من 2 إلى 11 مارس الجاري.

وتُعدّ Trade Winds أكبر بعثة تجارية حكومية أمريكية ومنتدى لتطوير الأعمال تنظمها دائرة الخدمات التجارية الأمريكية بغرض تعزيز التجارة على الصعيد العالمي.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال كجيل هيغستاد، مدير إدارة الابتكار والتحول الرقمي في شركة CirrusLabs : “بعد أشهر قضيناها في إجراء المقابلات والتخطيط للمشاركة في البعثة، فإنّنا نتطلع إلى تمثيل الولايات المتحدة ضمن هذه البعثة الموفدة إلى دول منطقة الخليج التي نعتبرها بوتقة للابتكار، ونحن متحمّسون لمشاركة أفضل ممارساتنا مع شركات وحكومات تلك الدول، والعمل على إحداث أثر كبير في التحول الرقمي في المنطقة، والمساعدة على إنشاء مؤسسات متخصصة في مجال الابتكار الرقمي باستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و X-Reality ، والتوائم الرقمية، والجيل الثالث لشبكة الويب ( Web3)، والسحابة الهجينة”.

وأضاف كجيل: “ونتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها الفريق التجاري الأمريكي، وملحقونا التجاريون وبعثاتنا الدبلوماسية في المنطقة، فقد تم الترتيب لعقد بعض الاجتماعات المتميزة مع الشركات والحكومات ذات الرؤية المستقبلية في الخليج؛ وهي فرصة عظيمة لتكوين شبكة علاقات لم نكن نحلم بها”.

وقال نعيم حسين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة CirrusLabs: “يسعدنا أن نكون جزءًا من البعثة التجارية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مقابلة قادة الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. ونحن نعتقد أنّ نظام التحول الرقمي الفعّال لشركتنا -الذي ساعد على تمكين عملائنا من الشركات في الولايات المتحدة وكندا من إتمام عملياتهم للتحول الرقمي بنجاح، وأسهم في إدراجنا للسنة الرابعة على التوالي في قائمة أكبر 5000 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية- سيزيد من ثقة عملائنا في الشرق الأوسط في شركتنا في إطار سعيهم لتسريع عملياتهم للتحول الرقمي”.

عن شركة CirrusLabs

CirrusLabs هي شركة متخصصة في تقديم خدمات متكاملة للتحول الرقمي ولها مكاتب في الولايات المتحدة (في جورجيا وفرجينيا) وكندا والهند. وتوفر الشركة للحكومات والشركات خدمات مصمّمة لتمكينهم من التحول الرقمي. وللشركة مجموعة من العملاء من الشركات الناشئة والشركات المُدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة ” Fortune 500“.

للتواصل الإعلامي: بريان كاولز

هاتف رقم: 877-431-0767، الرقم الفرعي: 393

بريد إلكتروني: bcowles@cirruslabs.io