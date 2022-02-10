‫شركة 6sense تحصل على جائزة أفضل برمجيات لعام 2022 لبرامج التسويق من G2

يستمر العملاء في التمتع بمزايا الحصول على عائد استثمار ضخم، وسهولة الاستخدام، والدعم المتميز مع 6sense

سان فرانسيسكو، 10 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة 6sense، المنصة الرائدة في خدمة الأعمال بين الشركات (B2B) التي تحقق إيرادات يمكن التنبؤ بها، اليوم عن اختيارها لجوائز أفضل برمجيات لعام 2022 من G2. 6sense هي الشركة الأعلى تصنيفًا على منصة ABM/ABX، حيث تم إدراج اسمها على قائمة أفضل المنتجات التسويقية لعام 2022.

تأتي هذه الجائزة في أعقاب تكريم شركة 6sense في شهر ديسمبر 2021 باعتبارها شركة رائدة على مستوى 11 فئة في تقرير Winter 2022 Grid Report من G2، وشمل ذلك تقديرها بوصفها الحل الإعلاني رقم واحد للدعاية المستندة إلى تخصيص الحسابات عن فترة التقرير الخامسة على التوالي.

تأتي هذه الجوائز، بناءً على التعليقات الواردة من الآلاف من مشتري ومستخدمي برمجيات الأعمال بين الشركات على G2، لتعترف بأهم خيارات البرمجيات التي تستخدمها فرق العمل. تصنف قائمة أفضل البرمجيات السنوية الخاصة بها أفضل شركات البرمجيات ومنتجاتها في العالم بناءً على تقييمات موثوقة وفي الوقت المناسب من مستخدمين حقيقيين.

قال جيسون زينتك، الرئيس التنفيذي لشركة 6sense: “يشرفنا أن نحظى بتقدير العملاء الذين يستفيدون من خدمات 6sense لتحويل استراتيجية الانتقال إلى السوق الخاصة بهم”. “تتمثل رسالتنا في تحويل الطريقة التي تعتمدها المؤسسات لتحقيق سلسلة الإيرادات وإدارتها وتحويلها وهذا يتطلب استعدادًا للتغيير. والتغيير إنما يتطلب مؤيدين ومناصرين ومروجين. هذا التقدير لجميع القادة المتطلعين من ذوي التفكير المستقبلي الذين يحققون نموًا متوقعًا في الإيرادات مع 6sense في ثورة تقنية RevTech“.

تصدر منصة G2 قائمتها لأفضل شركات البرمجيات سنويًا للتعرف على الشركات الرائدة من حيث أداء المنتج ورضا المستخدمين. تستند قوائمها السنوية لأفضل البرمجيات إلى بيانات من أكثر من مليون مراجعة موثوقة للعملاء تمت كتابتها ونشرها في الفترة بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2021.

النقاط البارزة من ملاحظات العملاء التي تم التحقق منها على منصة G2 :

قال جودارد أبيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة G2، “تهدف القائمة السنوية لأفضل البرمجيات إلى توجيه المشترين وإرشادهم فيما يتعلق بقرارات الشراء الخاصة بهم، مع العلم أنه يمكنهم الوثوق في مصداقية وموضوعية نظام الحلول الحسابية لتسجيل النتائج لدينا. هذا ونشيد بتلك الشركات المدرجة في قائمتنا لعام 2022، لأنها حازت على رضا عملائها بالإضافة إلى حضورها الرائع في السوق”.

“تقوم 6sense بتحويل التسويق والبيع المستند إلى تخصيص الحسابات. هذا ما كان ينتظره المسوقون والبائعون. الرؤى والتوقعات الدقيقة وجميع الإجراءات التي تحتاجها لتنظيم إستراتيجية الإيرادات الشاملة.”

“عزز التسويق المستند إلى تخصيص الحسابات ومجموعة حلول التكنولوجيا الخاصة بك مع 6sense. أتاحت شركة 6sense لفريقنا إحداث ثورة في عمليات فريق التسويق والمبيعات لأغراض تسويق الأعمال بين الشركات. مع 6sense، سيستطيع فريق التسويق الخاص بك دعم فريق المبيعات بشكل مباشر من خلال عرض حسابات التسويق والمساعدة في تأهيلهم وبناء خط إيرادات مباشر جديد.”

“يتيح 6sense طريقة حديثة للبحث عن سبل الانتشار والوصول وإدارتهما. وظيفتي تتطلب مني تغطية العديد من الحسابات المختلفة التي قد يكون من الصعب تنظيمها، لكن الحلول التي تقدمها 6Sense تسمح لي بتحديد أولويات حسابات معينة بناءً على الأهداف التي تحددها الشركة “.

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نبذة عن شركة 6sense

تساعد منصة مشاركة الحسابات من 6senseالمؤسسات التجارية على تحقيق نمو إيرادات يمكن التنبؤ به من خلال وضع قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتعلم الآلي في متناول كل عضو في فريق الإيرادات. تكشف حلول شركة 6sense عن سلوك الشراء مجهول الهوية، وتعطي الأولوية لحسابات المبيعات والتسويق، وتمكنها من إشراك فرق شراء أخرى من خلال حملات مخصصة ومتعددة القنوات ومتعددة الاتصال. تساعد الحلول المقدمة من شركة 6sense فرق الإيرادات على معرفة جميع ما يحتاجون إلى معرفته عن المشترين حتى يتمكنوا بسهولة من فعل أي شيء لازم لتوليد المزيد من الفرص وزيادة حجم الصفقات والاستفادة من الفرص في وقت أقرب والمنافسة والفوز في كثير من الأحيان. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: 6sense.com لمزيد من المعلومات.

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