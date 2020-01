شركة يونيكدين ترحب بفيونا كونشيلا لدفع التوسع في أفريقيا للاستفادة من الثورة الرقمية في المنطقة

تشاثام، نيوجيرزي، 29 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يونيكدين، وهي شركة رائدة في أمن الهواتف الجوالة أولا، عن تعيين فيونا كونشيلا نائبة للرئيس للمبيعات في أفريقيا. وبهذا الدور، ستقود فيونا جهود يونيكدين للذهاب إلى السوق في المنطقة، بالعمل مع الشركاء لدفع تبني منصة الشركة REL-ID المتعددة القنوات، والتبادلات المالية والروابط الرقمية للمستهلكين والمؤسسات المالية.

وقال بيمال غاندي، الرئيس التنفيذي لشركةيونيكدين: “يشرفنا انضمام قائدة قسم المبيعات من عيارفيونا إلى فريقنا المختص بالذهاب إلى السوق. ستعزز معرفتها وخبرتها في إنشاء وتنفيذ خطة مبيعات إستراتيجية لأفريقيا مكانةيونيكدين كرائدة في مجال صناعة الأمن أولا للهاتف المحمول. وبسجل حافل من بناء العلاقات بنجاح وزيادة الإيرادات في جميع أنحاء إفريقيا في مجال الهوية، فإن قيادةمهارات فيونا مناسبة تمامًا لقيادة جهود المبيعات الإقليمية لشركةيونيكدن حيث نواصل مهمتنا المتمثلة في توفير الأمن البسيط والقابل للتوسيع لمئات الملايين من الأفراد في جميع أنحاء العالم لعملائنا في القطاع المالي “.

فيونا هي أخصائية متخصصة في التكنولوجيا تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاع التقنية المالية والمدفوعات في جميع أنحاء إفريقيا. وإذ هي مدافعة عن الاستفادة من التقنيات الجديدة لإنشاء بنى تحتية آمنة ومناسبة وسلسة للمؤسسات المالية والنظم العالمية للأموال النقالة من خلال تعزيز أمان بيانات المستخدم. فيونا حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل بلندن وبكالوريوس التجارة من جامعة نيروبي. قبل انضمامها إلىيونيكدين، شغلتفيونامنصب كبير المسؤولين التجاريين فيأمتيك ليميتد، وهي شركة أفريقيية تعمل في 17 دولة إفريقية يدعمها 150 موظفًا.

وقالت فيونا كونشيلا: “أنا متحمسة للانضمام إلى فريقيونيكدن لدفع مبيعات REL-ID في إفريقيا. لقد تفجر استعمال التجارة المتنقلة في إفريقيا وتستثمر المؤسسات التجارية في حلول تجمع بين التثبت من الهوية والتوثيق القوي والأمان مع تجربة مستخدم هائلة. توفر التكنولوجيا الفريدة التي طورتهايونيكدين منصة قوية لتلبية هذه الاحتياجات، والمزيد غيرها. أنا معجبة بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة في أمان الهاتف المحمول أولاً، وتوفير اتصال شبكة آمن، وقدرات مصادقة ومعاملات عبر القنوات المتعددة، وأتطلع إلى العمل مع شركائنا وعملائهم وفريق يونيكدين الموهوب لرؤية عالم متصل بشكل آمن حقيقة واقعة “.

حول يونيكدين

يونيكدين هي شركة رائدة في مجال الأمن الرقمي. المنتج الرائد لشركة يونيكدين هو REL-ID، وهي منصة أمان متقدمة تؤمن الاتصالات بين العملاء والشركات من خلال القضاء على جميع احتمالات خرق البيانات والاحتيال. برمجية REL-ID هي حل للهاتف المحمول أولاً، وهي تحمي العملاء والشركات والنظام البيئي بأكمله بشكل فعال من مجموعة واسعة من المخاطر مثل هجمات الهوية وهجمات الأجهزة وهجمات الشبكات. حصلت شركة يونيكدين على العديد من الجوائز والتقدير لمنتجاتها الرائدة، بما في ذلك Gartner Cool Vendor in Identity and Access Management (2018) و Forrester Now Tech Industry Leader في حلول إدارة التثبت (2018).

اتصالات الصحافة:

غريم رو

Graeme.rowe@uniken.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1083279/UNIKEN_logo.jpg