‫شركة ويميد تكشف عن نظام ريليك للعبة MIR4

شركة ويميد تكشف عن نظام ريليك ودراغون وورلد ريفت للعبة MIR4

سيؤول، كوريا الجنوبية، 12 تموز/يوليو، 2022 / PRNewswire / — كشفت شركة ويميد نظام Relic System للعبتها الواسعة الشهرة MMORPG ‘MIR4’ .

يزيد نظام Relic System ، الذي يتكون من ما مجموعه 10 مراحل، من الإحصائيات الفريدة للاعبين وفقًا لمستوى التحسين والنمو في نظام Relic . وكل Relic له تأثيره الفريد مثل “تعزيز الهجوم” و “تحسين HP ، ويمكن للاعبين تعزيز الآثار من خلال جمع المواد المناسبة. وبعد تحسين جميع الإحصائيات الخاصة بالمستوى المقابل بنجاح، يمكن للاعبين الاستمرار في رفع مستوى Relic ليصبح حتى أكثر قوة.

يقدم التحديث أيضًا Dragonworld’s Rift ، وهو محتوى معركة جديد يمكن تشغيله في كل متاهة في جميع أنحاء قارة MIR . بعد استيفاء جميع المتطلبات من خلال قتل عدد معين من الوحوش، يمكن للاعبين اصطياد وحوش أخرى جديدة التي يتم تكاثرها في مناطق محددة داخل المتاهة. عندما يتم هزيمة جميع الوحوش التي تزحف عبر الصدع، تظهر الوحوش الفريدة والرئيسة في معارك ضارية. تتيح هزيمة الوحوش النادرة للاعبين ربح صناديق الكنوز التي تحتوي على مكافآت غنية مثل Epic Blue Dragon Statue و Epic Mystic Enhancement Stone و Epic Darkened Enhancement Stone .

ومع الوظيفة المضافة حديثا Brag ، يمكن للاعبين التفاعل مع بعضهم البعض من خلال التباهي بمشاهدة مقتنيات XDRACO ومشاهدتها. هذه الوظيفة متاحة فقط في القرية، ويمكن للمشاهدين النقر فوق زر “الإعجاب” للحصول على التأثير الرائع، بينما يمكن للاعبين الذين يتفاخرون كسب موارد داخل اللعبة.

لمزيد من المعلومات عن هذا التحديث، يرجى زيارة MIR4 Global

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1856673/Relic_Update_ Wemade_Mir4.jpg