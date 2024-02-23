‫شركة وان بلس تطلق هاتفها الجديد نورد N30 SE الجيل الخامس (Nord N30 SE 5G) – حجم أكبر، صوت أعلى، أداء أسرع

هاتف نورد N30 5G الخاص بشركة وان بلس هو أحدث الهواتف المنضمة إلى تقنية الجيل الخامس 5G من شركة وان بلس، ويتميز بتصميم عصري وأنيق، بالإضافة إلى جودة صوت ومشاهدة ممتازة، وتجربة استخدام سريعة وسلسة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire، 23 فبراير 2024- أطلقت رسميًا شركة التكنولوجيا العالمية وان بلس اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث هواتفها الذكية نورد N30 SE 5G، وهو أحدث أجهزتها المنضمة إلى تقنية الجيل الخامس 5G- بترقية أكثر جرأة وشبابًا من الجيل السابق. يأتي الهاتف بتصميم عصري وأنيق مع جودة صوت ومشاهدة ممتازة، فضلاً عن تجربة استخدام سريعة وسلسة.

الهاتف مزود بشاشة بحجم 6,72 بوصة بجودة ذات دقة عالية وكاملة (FHD+) مع إمكانية الرؤية في ضوء الشمس، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة ومعززة ونمط مستوى الصوت الفائق مما ينقل تجربة الصوت والمشاهدة إلى مستوى أعلى. يُضفي الإصدار الجديد بتصميم الريش المتلألئ (Glowing Feather) مظهرًا عصريًا وأنيقًا إلى الهاتف. الهاتف مزود بخاصية شحن الفلاش 33W SUPERVOOC TM ، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مع إمكانية زيادة سعة التخزين، ومجموعة واسعة من التحسينات في المكونات المادية والبرمجيات، وبالتالي يقدم هاتف نورد N30 SE 5G أداءً شاملاً استثنائيًا، ويضمن للمستخدمين تجربة جديرة بالثقة وقوية وسريعة وسلسة بسعر معقول.

تصميم وان بلس المتميز

هاتف نورد N30 SE 5G متوفر باللونين أنيقين: سيان سباركل (Cyan Sparkle) وبلاك ساتين (Black Satin).

يتميز لون سيان سباركل بتصميم الريش المتلألئ المتميز، الذي يكون بملمس خاص يمنح الهاتف مؤثرات بصرية ديناميكية تشبه الريش، وفي نفس الوقت يمنح مظهرًا رائعًا يشبه الماس ويضفي لمسة من الأناقة من كافة الزوايا. ويتميز اللون بلاك ساتين بالأناقة والرقي مع لمسة لامعة تمنح الشعور بالفخامة. يبلغ وزن الهاتف النحيف والأنيق حوالي 193 جرامًا بسمك 7,99 مم ليمنح تجربة أكثر راحة عند الإمساك به أثناء كافة أنماط اللعب.

هاتف نورد N30 SE 5G مصنف بدرجة الحماية IP54 أيضًا؛ مما يعني أنه مصمم لتحمل الرطوبة والأتربة اليومية. وقد خضع الهاتف لعدة مئات من الاختبارات المختلفة بمعمل الجودة العالمي لشركة وان بلس، وأثبت متانته للمستخدمين أثناء اللعب والعمل والتعامل مع المهام المتعددة دون القلق بشأن حماية هواتفهم.

الشاشة الكبيرة الاستثنائية بدقة FHD+ مع خاصية الرؤية في ضوء الشمس

يقدم هاتف نورد N30 SE 5G شاشة كبيرة بحجم 6,72 بوصة بدقة FHD+ مع خاصية الرؤية في ضوء الشمس بالإضافة إلى تصميم بفتحة مثقوبة أعلى منتصف الهاتف. يمنح حجم الشاشة الأكبر دقة أعلى مع ذروة سطوع تبلغ 680 Nits، من أجل الاستمتاع بالقراءة، وتصفح المحتوى، والترفيه بوضوح استثنائي حتى تحت أشعة الشمس المباشرة في منتصف النهار.

يأتي تشبع الألوان المعزز ودقتها مع مستويات دقة شاشة عالية تبلغ 1080 × 2400 مما يمنح دعمًا للتدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100%. كما أن زيادتها بنسبة 40% في الشاشة الأكثر سطوعًا عن الجيل السابق يوفر صورًا زاهية مؤثرة بألوان واقعية بدرجة كبيرة ونابضة بالحياة.

مكبرات صوت ستيريو مزدوجة محسنة مع نمط مستوى الصوت الفائق

ترفيه بلا حدود مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة التي تقدم زيادة في مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 86% عن السابق، مما يوفر صوت محيطي ستيريو أكثر حيوية وضخامة. مقارنة بمكبر الصوت المحمول الاحترافي، يمكن لنمط مستوى الصوت الفائق المحسن بهاتف نورد N30 SE 5G زيادة إخراج الصوت لمكبرات الصوت بنسبة تصل إلى 300% مما يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك بأقصى مستوى صوت، وبدون قلق من تفويت أي مكالمة واردة حتى في أكثر البيئات ضجيجًا.

تصوير مميز في أي مناسبة

يمنح هاتف وان بلس نورد N30 SE 5G كاميرا مزدوجة مذهلة بدقة 50 ميجابكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي للإنشاء صور بدقة فائقة تبلغ 108 ميجابكسل لالتقاط أدق التفاصيل. تفتخر وان بلس بعدسة كاميرتها الرائدة التي تصور بدقة 100مليون بكسل ووضوح مفصل في كافة الصور ومقاطع الفيديو. استفد من خوارزمية وان بلس للتصوير الليلي/ العمق المطور ذاتيًا مع عدسة بورتريه مساعدة. ترافق كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تقنية الذكاء الاصطناعي للعمق التي تنمق الصور فائقة الوضوح والممتازة. يمنح نمط التصوير الليلي الفائق أفضل النتائج في ظروف الإضاءة المنخفضة مما يساعد على التقاط صور مذهلة عالية الدقة من النهار إلى الليل في كل لحظة.

سلاسة وموثوقية تدوم طويلًا

يتميز هاتف وان بلس نورد N30 SE 5G بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت + تهيئة ذاكرة تخزين (ROM) بسعة 128 بالإضافة إلى خاصية زيادة حجم ذاكرة RAM من خلال تحويل ذاكرة ROM مؤقتًا إلى ذاكرة RAM لتعزيز أداء الهاتف من خلال تحسينه. يسمح ذلك بسلاسة الإجراء دون عوائق عند الحاجة إلى مزيد من الذاكرة.

محرك الحوسبة الديناميكية هو نظام حوسبة على مستوى النظام من وان بلس يستخدم تقنية الحوسبة المتوازية لتخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز السلاسة والاستقرار بشكل عام في السيناريوهات اليومية. لا تعمل هذه التقنية على تسريع أوقات بدء تشغيل التطبيقات فحسب، بل تسمح أيضًا بالتشغيل المتزامن لمزيد من التطبيقات في الخلفية، حتى أثناء حالات التحميل الثقيل.

علاوة على المكونات المادية المتميزة والمُحسنة لهذا الهاتف، فإنه مدعوم بمنصة MediaTek Dimensity 6020 5G التي تفتخر بضمان حماية الطلاقة لمدة 36 شهرًا. يضمن ذلك أداءً ثابتًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويوفر سرعات قوية للاتصال طوال اليوم للحصول على أداء سلس.

يتميز الهاتف ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير يمكن شحنها بنسبة 100% في غضون 74 دقيقة باستخدام تقنية شحن الفلاش 33W SUPERVOOCTM. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمكالمات الهاتفية لمدة تصل إلى 26 ساعة، أو مشاهدة يوتيوب لمدة تصل إلى 14 ساعة، أو لعب بابجي لمدة تصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة كاملة للهاتف. علاوة على ذلك، يمكن من خلال الشحن لمدة 5 دقائق فقط مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب لمدة 1,4 ساعة أو إجراء مكالمات هاتفية لمدة 2,6 ساعة.

برمجيات ذكية

بكل تأكيد يتميز هاتف نورد ببرمجيات ذكية. وهو مدعوم بنظام التشغيل Oxygen OS 13.1، المستوحى من الطبيعة، وهو ليس مريحًا للعين فحسب، بل إن الأداء الأفضل وتحميل التطبيقات بشكل أسرع وتقليل استهلاك الطاقة ليست سوى بعض الأشياء التي تأتي في هذه الحزمة فائقة السلاسة.

التوفر والسعر

سوف يصبح هاتف وان بلس نورد N30 SE 5G متوفرًا للبيع على موقع Noon.com في الإمارات العربية المتحدة بسعر 599 درهم. ينطلق الجهاز من يوم 25 يناير 2024.

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عن وان بلس

وان بلس هي علامة تجارية عالمية لتكنولوجيا الهاتف المحمول تتحدى المفاهيم التقليدية للتكنولوجيا. وقد تأسست تحت شعار “الطموح الدائم”، تقوم شركة وان بلس بتصنيع أجهزة مصممة بشكل رائع بجودة تصميم متميزة وأجهزة عالية الأداء. تزدهر وان بلس من خلال تنمية الروابط القوية والنمو مع مجتمعها من المستخدمين والمعجبين.

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