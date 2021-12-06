هانجتشو، الصين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هيك فيجن (Hikvision) عن ‘مجموعة الأمان للأعمال التجارية الصغيرة. توفر المجموعة – التي تتميز ‘بتقنيات أمان رائعة’ – مميزات الأمان التي تحظى بها الشركات ومميزات التحكم في الوصول للأعمال التجارية الصغيرة بتكلفة معقولة، كما تعمل على الحد من أعباء العمل والتكاليف، وتسريع الاستجابة للحوادث.

صرح باركر لي، مدير قسم تخطيط التسويق في شركة هيك فيجن، “تساعد هذه المجموعة من التقنيات الذكية الأعمال التجارية الصغيرة في كل مكان على زيادة مستوى الأمان والحد من أعباء العمل والتكاليف ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإنهم يمنحون أصحاب الأعمال حرية مراقبة الأمن من أي مكان مما يمنحهم راحة البال عندما يتعذر عليهم التواجد في الموقع.”

الفوائد الرئيسية للأعمال التجارية الصغيرة

توفر المجموعة التي أُطلقتها شركة هيك فيجن حديثًا التي يُطلق عليها ‘تقنيات أمان رائعة’ 6 مزايا رئيسية لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والمديرين:

1. التحكم في الوصول عن بعد في جميع الأوقات

مما يتيح لأصحاب الأعمال أو المديرين بفتح الأبواب عن بعد باستخدام الوحدة الطرفية MinMoe للتعرف على الوجه من هيك فيجن. يتيح لهم ذلك التحكم في وصول الموظفين والموردين والزوار الآخرين – من أي مكان – وكل ذلك من خلال جهاز محمول. كما يمكن للأعمال التجارية الصغيرة استخدام الوحدة الطرفية MinMoe للتعرف على الوجه كحل فعال من حيث التكلفة دون الحاجة إلى التواصل الفعلي أو الحضور.

2. الإنذار الآلي في حالة التعدي على ممتلكات الغير مع عدم وجود نتائج إيجابية خاطئة

تستخدم هذه الخاصية كاميرات تدعم تقنية AcuSense للتمييز بين الأشخاص، والمركبات، والأشياء المتحركة الأخرى مثل الأوراق المتساقطة، أو هطول الأمطار الغزيرة. حيث يتيح ذلك لأصحاب الأعمال والمديرين الحد من الإنذارات الكاذبة للحد من التكاليف، وتركيز جهودهم على الاستجابة بشكل أسرع للتهديدات الأمنية الحقيقية.

3. أجهزة الإنذار الضوئية والصوتية لتحذير الدخلاء

يتمثل حل تقنية الحراسة في الوقت الفعلي AcuSense الذي نقدمه في استخدام أجهزة الإنذار الضوئية والصوتية لردع الدخلاء قبل دخولهم موقع العمل. كما يمكن لأصحاب الأعمال أو المديرين تسجيل رسائل صوتية مخصصة للبث عبر الكاميرات الأمنية لزيادة الأمان.

4. تسجيل فيديو واضح وملون حتى في الظلام شبه التام

توفر تقنية ColorVu من هيك فيجن للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة تصويرًا بالألوان الكاملة حتى 0.0005 لكس، وهو ما يعادل ضوء النجوم في ليلة غير مقمرة. توفر الصور الملونة بالكامل المزيد من التفاصيل مما يسهل التعرف على مرتكبي الانتهاكات، ويزيد من جودة الأدلة لاستخدامها في وقت لاحق.

5. سهولة ضبط الإعدادات والإدارة للكاميرات الأمنية وأجهزة الإنذار

تتميز سلسلة AX PRO من أجهزة الكشف عن الإنذار اللاسلكية الداخلية والخارجية الخاصة بنا بأنها مدمجة بشكل وثيق مع كاميرات هيك فيجن. يعني هذا الاندماج المسبق أنه يمكن لأصحاب الأعمال التجارية أو المديرين ضبط إعدادات حلول الأمان بسرعة وسهولة بالغة وإدارتها من وحدة تحكم واحدة بدون الحاجة إلى وجود أنظمة منفصلة لأجهزة الإنذار والكاميرات.

6. مراقبة أمن الأجهزة المحمولة أينما كنت

يمكن لأصحاب الأعمال التجارية والمديرين – من خلال تثبيت برنامج Hik-Connect على أجهزتهم المحمولة – رصد الإنذارات واللقطات من جميع أجهزة هيك فيجن المتصلة بنظامهم. ويمكنهم بهذه الطريقة الوصول بصورة كاملة إلى بث الفيديو في الوقت الفعلي وإشعارات الأحداث والمزيد من المزايا الأخرى سواء كانوا في المنزل أو مستلقين على الشاطئ في أجازة.

لمعرفة المزيد حول ‘مجموعة الأمان’ الخاصة بنا لتقنيات الأمان الرائعة للأعمال التجارية الصغيرة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نُبذة عن شركة هيك فيجن

شركة هيك فيجن هي شركة موفرة لحلول إنترنت الأشياء (IoT) حيث يُعتبر الفيديو بمثابة انعكاس لكفاءة أعمالها الأساسية. تتميز شركة هيك فيجن بقوة عاملة شاملة تتمتع بمهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى مجال الأمن،توسع شركة هيك فيجن نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفِّر منتجات هيك فيجن معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين التي يمكن أن تتيح بدورها عمليات تشغيلية أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. وتلتزم شركة هيك فيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، كما تُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمن الإلكتروني التي تُقدِّمها هيك فيجن، بما في ذلك مركز هيك فيجن للأمن الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا من خلال الموقع الإلكتروني التالي www.hikvision.com.

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