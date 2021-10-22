شركة هولبورن أسيتس تحدد موعدًا رئيسيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ – أعلنت اليوم شركة هولبورن أسيتس، إحدى أكبر شركات الاستشارات المالية المستقلة في العالم، عن تعيين ستيفان تيري (Stefan Terry) كشريك إداري لمنطقة الشرق الأوسط.

انضم ستيفان تيري إلى شركة هولبورن في عام 2017 كشريك أول، وسيضيف أكثر من 15 عامًا من الخبرة في صناعة الخدمات المالية إلى دوره الجديد. يعد ستيفان شخصية مشهورة ومحترمة في الصناعة، وقد حاز جائزة الاستثمار الدولي باعتباره ”’الموهبة الناشئة للعام’ في عام 2020.

أشار سيمون روبرت باركر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هولبورن، إلى أن “أساليب ستيفان الدقيقة لإدارة العملاء واتساع نطاق معرفته بالسوق الخارجية أدت إلى ارتفاع مستويات رضا العملاء وتعليقاتهم ووصولها إلى مستويات ممتازة باستمرار، ويسعدنا أن يحظى بهذا الدور المحوري في وقت حدوث تغيير هائل في هذه الصناعة، وربما بشكل خاص في الشرق الأوسط “.

وقد صرح رياض أدامو، المدير التجاري لشركة هولبورن: “حظيت شركة هولبورن بأكثر من عشرين عامًا من التواجد في الشرق الأوسط. ولطالما كانت المنطقة جزءًا حيويًا من الخطط الإستراتيجية لشركتنا. نحب دائمًا الترويج من بين أكثر الأشخاص قدرة في مجموعة موظفينا ممن نعتبرهم ذخيرتنا. سيسمح لنا تعيين ستيفان بمزيد من التركيز على تطوير مؤسستنا لتكون قادرة على مواجهة التحديات الجديدة “.

وتعليقًا على منصبه الجديد، صرح ستيفان تيري: “إنه لشرف عظيم لي أن أكون جزءًا من فريق الإدارة العليا لهولبورن. على الرغم من الظروف المعاكسة، فقد انتقلنا من قوة إلى قوة في منطقة الشرق الأوسط، ووضعنا خططًا جديدة ووضعنا أهدافًا جديدة طموحة. وهذا بفضل معاونة زملائي البارعين، نهدف إلى توسيع قاعدة عملائنا وقدراتنا في المنطقة”.

نبذة عن هولبورن أسيتس

تأسست شركة هولبورن في عام 1999، وهي شركة خدمات مالية دولية حائزة على العديد من الجوائز، ومتخصصة في الاستشارات المالية المستقلة لسوق المغتربين. إنها شركة مملوكة لعائلة بريطانية تديرها باقتدار، وتضم الشركة أكثر من 450 موظفًا، بما في ذلك 230 مستشارًا ماليًا و13 مكتبًا حول العالم.

يتخصص فريق شركة هولبورن أسيتس الخبير من المستشارين المحترفين المؤهلين تأهيلًا كاملًا في تقديم استشارات الخدمات المالية فائقة الجودة للعملاء. تشمل المجالات الأساسية للعمليات ما يلي: الخدمات المالية المستقلة، والحلول المالية، والتخطيط المالي، وإدارة الثروات، والإدارة الشرعية للثروات، وتحويل العملات، ومزايا الموظفين، والخدمات الإدارية، والتأمين، والاستثمارات، والحماية والتأمين، والمعاشات التقاعدية، والرهون العقارية، والخدمات الخارجية، والتخطيط الضريبي، وكتابة الوصايا، وتحويلات المعاشات التقاعدية، وتأهيل نظام التقاعد المعترف به في الخارج (QROPS).