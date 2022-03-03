شركة هواوي تكشف عن حل خدمة التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي لمساعدة العملاء على تحقيق الموثوقية العالية والقدرة على التأقلم القوية

برشلونة، إسبانيا، 3 مارس 2022 /PRNewswire/ — تكشف شركة هواوي عن حل خدمة التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي خلال مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 لتمكين مستخدمي المؤسسات من تحقيق موثوقية عالية وقدرة على التأقلم في سيناريوهات السحابة، وضمان ترحيل الخدمة إلى السحابة.

صرح السيد هانك ستوكبرويكس، نائب رئيس قسم الرقمنة والخدمات الفنية لمجموعة أعمال المؤسسة (Enterprise BG) قائلًا: “دخلت التكنولوجيات السحابية الأصلية مثل الحاويات والخدمات المصغرة مرحلة التطبيق واسع النطاق بوتيرة أسرع من المتوقع بسبب التطور الهائل للتكنولوجيات الرقمية مثل السحابة والبيانات الهائلة. تلتزم خدمة مؤسسة هواوي (Huawei Enterprise Service) بالعمل مع العملاء لمواجهة التحديات، وتقديم حلول خدمة التعافي من الكوارث المتعددة المستويات بناءً على معايير الصناعة، وتسريع التحول الرقمي للحكومات والمؤسسات، والشركاء المبتكرين.

تحولت أنظمة معلومات المؤسسة تدريجيًا من أنظمة المكاتب إلى أنظمة الإنتاج بسبب التحول الرقمي لمختلف الصناعات. يتسم استقرار النظام والاستمرارية بأهمية خاصة. ومع ذلك، يُخزن 3% فقط من البيانات التي أنشأت بواسطة أنظمة مختلفة، ويُحمى 10% فقط. يتسبب انقطاع الخدمة أو فقدان البيانات في خسائر اقتصادية فادحة ويؤثر على معيشة الناس أثناء مواجهة التهديدات مثل الكوارث الطبيعية، وأعطال البرامج والأجهزة، والفيروسات، وسوء التشغيل.

يتضمن حل التعافي من الكوارث لشركة هواوي (Huawei DR) استشارات التعافي من الكوارث (DR)، وتصميم البنية، وتكامل حل التعافي من الكوارث، وتدريبات على حل التعافي من الكوارث تبني شركة هواوي حل التعافي من الكوارث متعدد الطبقات من بيانات الطبقة السفلية إلى تطبيقات الطبقة العليا ومن مراكز البيانات الفردية إلى مراكز البيانات المشتركة لحماية دورة الحياة الكاملة لبيانات الخدمة. توفر شركة هواوي حلولًا متعددة بما في ذلك التوافر العالي المحلي، والتعافي من الكوارث داخل المدينة، والتعافي من الكوارث عن بُعد، والتعافي من الكوارث متعدد السحابة، بناءً على التراكم طويل الأجل في منطقة التعافي من الكوارث، مما يلبي الأهداف الإستراتيجية لمختلف الصناعات ويضمن معايير نظام تكنولوجيا المعلومات.

تُختار حلول تشييد التعافي من الكوارث المختلفة بناءً على أهمية أنظمة الخدمة المختلفة. توفر شركة هواوي أكثر من 10 حلول تكنولوجية للتعافي من الكوارث والتي تغطي أربعة سيناريوهات: التوافر العالي (HA) المحلي، والتوافر العالي داخل المدينة، والتعافي من الكوارث عن بعد، و التعافي من الكوارث متعدد السحابة، مما يلبي متطلبات التعافي من الكوارث المكونة من ستة مستويات في مواصفات التعافي من الكوارث لنظام المعلومات. يمكن لمستخدمي المؤسسة اختيار الحلول المناسبة بناءً على متطلبات البناء الخاصة بهم ومواصفات الرقابة.

تستند منصة الإدارة الذكية لشركة هواوي مع تنبؤ التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، ومعالجة الأعطال واكتشافها، والمساعدة في اتخاذ القرار، والتحكم في العمليات، وإدارة نقطة تحول التعافي من الكوارث، وإدارة النسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات، وإدارة تشغيل وصيانة التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، وتحويل التعافي من الكوارث واستعادة الخدمة إلى كوارث خدمة العملاء. وتدعم السيناريوهات الكاملة، والخدمة الذاتية للمستأجر واستعادة البيانات، وتنفذ الربع الثالث (3Q) من تعيين الحدود السريع واتخاذ القرارات السريعة والتعافي السريع في سيناريوهات الكوارث.

يوفر حل التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي لشركة هواوي حلول متعددة للتعافي من الكوارث لتلبية المتطلبات التنظيمية لمختلف الصناعات، وتقصير فترة التشييد للعملاء، وتحسين كفاءة نقطة التحول. تساعد شركة هواوي العملاء على تحسين مرونة الأعمال وتحقيق نجاح الأعمال من خلال تحسين قدرات حماية البيانات وإدارة التعافي من الكوارث للتركيز على الحماية الكاملة لدورة الحياة لبيانات خدمات الحكومة والمؤسسات.

يُعقد مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. تقع شركة هواوي في Fira Gran Via 1 قاعة 1H50.لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على:Enterprise businessplatform

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