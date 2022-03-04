‫‫شركة هواوي تزيح الستار عن حل مركز بيانات Full-Stack لتجديد البنية التحتية الرقمية

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2022 /PRNewswire/ — أزاحت شركة هواوي الستار عن حل مركز بيانات Full-Stack خلال منتدى مركز بيانات Full-Stack لشركة هواوي. صُمم هذا الحل الجديد كليًا لمساعدة المؤسسات على تبني مراكز البيانات الحديثة، كما يستفيد من قوة إمكانات شركة هواوي الكاملة بدءً من استهلاك الطاقة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات. ويقوم على أساس مساعدة الشركات على تحديث البنية التحتية لمركز البيانات الخاصة بهم وإرساء أساس متين للتحول الرقمي، مع أربعة مبادئ رئيسية في أساسه وهما: تجديد الحوسبة والتخزين، وتجديد الشبكة، وتجديد الموثوقية، وتجديد البيئة.

كما أننا لا نستطيع العيش بدون الهواتف المحمولة، ولا يمكن للمؤسسات العيش بدون مراكز البيانات. مراكز البيانات هي أجهزة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات. تشير التقديرات إلى أنه سيتم تجميع أكثر من 90% من القدرة الحاسوبية والبيانات في مراكز البيانات بحلول عام 2025. ويجعل هذا مراكز البيانات هي المفتاح لدفع المؤسسات إلى التحول الرقمي. صرح إيان ريدباث، محلل شركة إنفورما، في الجلسة قائلًا “تقوم الشركات بتحديث مراكز البيانات الخاصة بها بمرافق مراكز البيانات المراعية للبيئة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة وتقنيات السحابة. سيؤدي تجديد مراكز البيانات إلى تحسين كفاءة أعمال الشركات وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية”.

صرح السيد شي وي، مدير قسم حلول مركز بيانات هواوي قائلًا، “إن إنشاء مراكز بيانات سحابية ومكثفة ومراعية للبيئة يطرح العديد من التحديات الجديدة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعالج حل مركز بيانات Full-Stack الخاص بنا هذه التحديات من خلال تجديد الحوسبة والتخزين والشبكة والموثوقية والمراعية للبيئة لإعادة تشكيل البنية التحتية الرقمية وتسريع التحول الرقمي”.

وفيما يلي المبادئ الأربعة الرئيسية لحل مركز بيانات Full-Stack لشركة هواوي:

تجديد الحوسبة والتخزين: يزيد التحول الرقمي من متطلبات طاقة الحوسبة وموارد التخزين في مراكز البيانات. توفر شركة هواوي منتجات تخزين مناسبة لجميع السيناريوهات لتسريع معالجة البيانات في التخزين الأساسي وتحليل البيانات والنسخ الاحتياطي للبيانات. على سبيل المثال، تستخدم وحدة التخزين OceanStor Dorado العاجلة NVMe over Fabric plus وخوارزمية FlashLink لتقليل زمن الوصول إلى 0.05 مللي ثانية، وهو أسرع مرتين من المنتجات المنافسة. تطبق سلسلة التفاعل الإنساني الحاسوبي لمنتج FusionCube لتقارب قوة حوسبة تجربة معالج البيانات (xPU)، وتقارب شبكة حوسبة التخزين، وتقارب الخدمة لتقديم تفاعل إنساني حاسوبي وإمكانات تتميز بالكفاءة، ومراعية للبيئة، والتطبيق، مما يحسن كثافة حاوية الآلة الافتراضية (VM) بنسبة تفوق التفاعل الإنساني الحاسوبي التقليدي بمقدار 30%. يوفر Huawei Cloud Stack (HCS) نظامًا أساسيًا ذكيًا لإدارة السحابة ومعطيات البيانات الذكية لتنفيذ توفير الموارد عند الطلب ونشر الخدمة بسرعة وذلك للمساعدة في التحول السحابي. اُستخدم Huawei OceanStor Dorado على نطاق واسع في مجموعة واسعة من الصناعات حول العالم. أطلقت شركة هواوي في هذا المنتدى الجيل التالي من وحدات التخزين OceanStor Dorado العاجلة مع الحل النشط الخالي من البوابة لشبكات التخزين (SAN) والتخزين الملحق بشبكة (NAS)، ودعت العملاء في مجال الرعاية الصحية لمشاركة قصصهم باستخدام هذا المنتج. تواجه المستشفيات الكبيرة والمتوسطة في البلدان الأوروبية تحديات ملحة في الأداء والتشغيل والصيانة عند التعامل مع البيانات التي تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين 60% و 120%. تتم معالجة هذه التحديات بسهولة من خلال وحدة التخزين OceanStor Dorado متعددة الوظائف لأنها لا تحل فقط اختناقات الأداء، ولكنها أيضًا تبسط التشغيل والصيانة من خلال تجميع أعباء العمل المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الحل النشط الفريد الخالي من البوابة لشبكات التخزين (SAN) والتخزين الملحق بشبكة (NAS) صفر بالمئة من خسارة بيانات المهام الحرجة وعدم انقطاع الخدمة.

تجديد الشبكة: يزيد الحجم المتزايد للخدمات الحاجة إلى الكفاءة ويجعل الإدارة أكثر تعقيدًا. توفر شركة هواوي حلًا للشبكة يتضمن شبكة إيثرنت بلا خسائر والتي تُشغل بواسطة خوارزمية iLossless الذكية الوحيدة في الصناعة؛ أجهزة الإرسال المتعدد بتقسيم طول الموجة؛ وأجهزة التوجيه التي تستخدم تقنية الكابلات على مستوى اللوحة الوحيدة في الصناعة؛ والتآزر بين شبكات البيانات من أجل توفير خدمات الخطوط الخاصة التي تقف مرة واحدة على مستوى الدقيقة، لتحقيق أقصى سرعة وكفاءة لشبكات مراكز البيانات.

تجديد الموثوقية: توفر شركة هواوي حل التعافي من الكوارث لجميع السيناريوهات لتحسين قدرة التعافي من الكوارث (DR) لمراكز البيانات. يوفر حل التعافي من الكوارث ذات الكفاءة الكاملة، ونسخًا احتياطيًا فعالاً للدورة الكاملة، وإدارة التعافي من الكوارث الموحدة لضمان خدمات مركز بيانات موثوقة للغاية في أي وقت وفي أي مكان. على سبيل المثال، تعمل تقنية التعاون في جهاز التخزين وقسم الطول الموجي من هواوي على تقصير وقت تبديل الارتباط النشط من 50 إلى 5 مللي في الثانية، ويعمل التخزين الاحتياطي OceanProtect، المبني على البنية متعددة الوظائف، على تحسين عرض النطاق الترددي الاحتياطي بثلاثة أضعاف بفضل ميزة التسريع الكاملة.

التجديد المراعي للبيئة: تؤمن هواوي أنه يجب لبناء مركز بيانات مراعي للبيئة ومنخفض الكربون، إعادة بناء البنية التحتية لمركز البيانات طوال دورة الحياة بأكملها، بدءًا من الإنشاءات وإمدادات الطاقة والتوزيع وحتى التبريد والتشغيل والصيانة. توفر شركة هواوي أيضًا وحدة الطاقة المتقاربة كاملة الارتباط التي تعمل على كثافة طاقة UPS العالية المدمجة مع مركز توزيع طاقة UPS (PDC)، لتقليل أثر مركز البيانات بنسبة 47%. تستخدم هذه الوحدة أيضًا حيز مركز البيانات بالكامل، مما يوفر أكثر من 10% من حيز معدات تكنولوجيا المعلومات. تقدم شركة هواوي أيضًا حل تبريد تبخيري غير مباشر EHU (وحدة المعالجة البيئية) الذي يعمل على مبادل حراري متبلمر فريد لزيادة مصادر التبريد الطبيعية. يمكن أن تتعاون وحدة المعالجة البيئية أيضًا مع iCooling، تقنية تحسين الطاقة بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تحسين الطاقة التجارية الوحيدة في الصناعة، لتقليل فعالية استخدام الطاقة إلى أقل من 1.2 مقارنة بنظام التبريد القائم على المياه المبردة، مما يقلل من استهلاك الطاقة السنوي بأكثر من 14%.

تساعد شركة هواوي العملاء على بناء مركز بيانات سحابي ومكثف ومراعي للبيئة ورائد في الصناعة وتعزيز التحول الرقمي الخاص بهم من خلال الجمع بين مزايا منتجات وحلول مركز البيانات ذات الكفاءة الكاملة

لمزيد من المعلومات عن حل مركز بيانات Full-Stack لشركة هواوي، يرجى زيارة موقع الويب الرسمي: https://e. huawei.com/en/products/full- stack-data-center

يُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. يقع جناح معرض مؤسسة هواوي في 1H50 من صالة 1 في Fira Gran Via. لمزيد من التفاصيل حول التحول الرقمي للصناعات، يرجى زيارة : مؤسسة هواوي في مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 | معًا لخلق قيمة جديدة