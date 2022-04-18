‫شركة هندسة تكنولوجيا المعلومات اليابانية DS Technologies من مجموعة DSK تختار التطبيق الأول لـ NewNet في الصناعة “STC” لنشر خدمات الدفع الخاصة بهم

يطرح NewNet STC على AWS Power DS Technologies خدمات تحصيل الدفع الآمن السحابية

شيكاغو، 18 أبريل 2022 / PRNewswire / — اختارت شركة DS Technologies Inc. ، وهي شركة تابعة لمجموعة DSK ، وهي المزود الرئيسي لخدمات دفع الفواتير في اليابان، تطبيق NewNet Secure Transactions LLC’s Secure Transaction Cloud (STC) لنشر البنية التحتية للدفع في سحابة AWS . تستفيد DS Technologies من STC التابعة بـ NewNet في بدء تحويل المدفوعات وتوجيهها ونقلها بأعلى مستوى من الأمان من أكثر من آلاف من أجهزة الدفع اللاسلكية، والـ IP ، وعبر الإنترنت في اليابان، والتي تولد عدة ملايين من معاملات الدفع سنويًا.

اختارت شركة DS Technologies شركة STC التابعة لـ NewNet بناءً على قدراتها المثبتة بما في ذلك تطبيق معاملات الدفع المبتكر للغاية والافتراضي المصمم لتمكين مزودي الدفع من نقل كميات كبيرة من معاملات الإنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول بأعلى مستويات الأمان والسرعة والمرونة في السحابة. يوفر حل STC على السحابة أمانًا متقدمًا لبيانات DS Technologies لمعاملات الدفع مع الاستفادة من AWS CloudHSM ، بينما يوفر قدرات متكاملة فريدة بما في ذلك تجميع المعاملات وتسريع TLS وموازنة الحمل ونقل الدفع عبر الويب وترجمة بروتوكول الدفع والتوجيه الديناميكي ومشاركة الحمل المضيف ومعالجة وضع الدفع المتعدد وتقارير التسوية.

وقال كريشنا فيسوانادهام، رئيس شركة NewNet Secure Transactions LLC : “يوفر حل STC من NewNet لصناعة الدفع واحدة من أكثر تطبيقات الدفع ابتكارًا وتقدمًا في بيئة سحابية عالية الأمان للتبني السلس مع ميزة اقتصادية وتشغيلية كبيرة.” “توفر وظائف الدفع والأمان الافتراضية لـ STC التي تعمل على بنية تحتية سحابية ديناميكية ومرنة وذات قدرة عالية الأداء والأمن المطلوبين بشدة لمعاملات الدفع. نحن نقدم باستمرار حلولًا متطورة لتسهيل حصول عملائنا الرائدين مثل DS Technologies على أفضل الموارد لتنمية أعمال الدفع الخاصة بهم وتلبية سلوكيات العملاء وتوقعاتهم في إطار ديناميكي وسريع التطور للتكنولوجيا المالية.”

وقال ياسوهيرو ساكاموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة DS Technologies : “نحن ملتزمون بتقديم قيمة للعملاء وتساعدنا STC التابعة لـ NewNet على تقديم فوائد تقدم تكنولوجيا الدفع بالاستفادة من التحول الرقمي في السحابة مع أحدث التقنيات والأمان الرفيع المستوى مما يسمح بالابتكار المستمر وتقديم أحدث حلول الدفع للشركات والشركات التي نخدمها.” “لقد اخترنا NewNet نظرًا للميزات والوظائف القوية لـ STC ، والمستويات العالية من الابتكار في مجال الأمن، جنبًا إلى جنب مع خبرتها الواسعة في مجال الدفع. نحن نثق في NewNet كشريك استراتيجي لتطوير حلول البنية التحتية للدفع لدينا إلى مجموعة كاملة من المدفوعات بما في ذلك نقاط البيع والجوال والويب التي تساعد عملائنا على زيادة الأحجام بأعلى مستوى من الأمان.”

نبذة حول شركة NewNet Secure Transactions LLC .

تقدم NewNet حلول الدفع السحابي. https://newnet.com/

نبذة عن شركة DS Technologies Inc .

تقدم شركة DS Technologies Inc . الدعم الفني والتطوير، وتتخصص في مجال LegalTech والدفع، حيث توفر الشركة نهجًا أساسيًا للعملاء من خلال تعزيز الجودة وإدارة التقدم والمهارات المطلوبة الفريدة من نوعها لتجربة الصناعة والعمل عن كثب مع شركاء الأعمال. تشارك DS Technologies أيضًا في أعمال BNPL . https://www.ds-tech.co.jp/eng/