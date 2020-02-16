شركة نيكي بيتش غلوبال تعلن عن افتتاح فندق نيكي بيتش الجبل الأسود

– الشركة تفتتح فندقا ثانيا لها في الجبل الأسود هذا العام

ميامي، 16 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نيكي بيتش، وهي شركة أسلوب الحياة الفاخر والضيافة العالمية التي تملكها وتديرها أسرة، اليوم أنها ستفتتح فندقا ثانيا لها في مونتنيغرو (الجبل الأسود). ومن المقرر أن يفتتح فندق نيكي بيتش مونتنيغرو في صيف العام الجاري 2020، مجاورا لفندق ومنتجع نيكي بيتش، الذي سيتم افتتاحه كما أعلن سابقا في 2022/2023.

شركة نيكي بيتش، التي تعتبر أول مفهوم أصلي لمنتجعات الشاطئ الفاخرة ولديها 13 موقعًا حول العالم، ازدهرت لتصبح علامة تجارية وناديًا شاطئيا محترما وشركة فنادق ومنتجعات معروفة.

وإذ يتربع على خليج تيفات، منتجع ومطعم نيكي بيتش سيكون مطعما يتسع لـ 250 شخصًا وناديا شاطئيا يركز بوضوح على العناصر الرئيسية للعلامة التجارية. وإذ يقع على مقربة من ميناء مونتنيغرو، على بعد 10 دقائق فقط بالقارب، سيضم النادي منتجعا خاصا يضم 45 غرفة وجيم وسبا فاخرين. وسيوفر النادي أيضا إطلالات خلابة على البحر والجبل التي تواجه الداخل من المضيق البحري مع إمكانية الوصول المباشر إلى المياه فضلا عن رصيفين بحريين. سوف يلبي الموقع رغبات أصحاب اليخوت كوجهة كبيرة لليخوت.

يضمنيكي بيتش مونتنيغروثلاثة حمامات سباحة مخصصة، أحدها من نوع الطاقة العالية والاثنان الآخران هما حمامات للاسترخاء الإضافي للضيوف المقيمين في الفندق. سيربط شلال خلاب اثنين من حمامات السباحة وسيتم بناء جسر فوق إحدى البرك للعبور باتجاه البحر. وفي ما يتعلق بإقامة الفندق، سيكون هناك مزيج رائع من الغرف والأجنحة الكبيرة.

وتقول لوسيا بنرود، الرئيسة التنفيذية لشركة نيكي بيتش غلوبال: “نحن متحمسون للغاية لإحضار علامتنا التجارية العالمية إلى دولة جديدة. ساحل الجبل الأسود الجميل وسلاسل الجبال ذات المناظر الخلابة ستجذب بشدة أتباع علامتنا التجارية المخلصين حين يسافرون حول العالم في كل موسم صيفي.”

يعرضنيكي بيتش مونتنيغروجمالية تصميم العلامة التجارية المميزة، التي تتميز بديكور جذاب من جميع الألوان البيضاء مع لمسات من الخشب. وستطل منصة تصطف على جانبيها أشجار النخيل مع كراسي استلقاء للتشمس وكراسي استراحة وكابانات، على سلسلة المياه والجبال في المنطقة. وسيتم تسليط الضوء على العناصر الستة للماركة التجارية وهي الموسيقى، تناول الطعام، الترفيه، الموضة، الأفلام والفن في جميع أنحاء المكان.

سيقدم الموقع خدمة نهارية ومسائية لتناول الطعام تتميز بقائمة طعام مستوحاة من العلامة التجارية على المستوى العالمي، والتي تشتمل على مأكولات صحية ويتم تقديمها بشكل جميل وإعدادها مع مراعاة البساطة. سوف يستمتع الضيوف بأطباق المأكولات البحرية الضخمة وأكلات السوشي اللذيذة والسلطات الملونة والعالمية المفضلة التي تمثل مواقع العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

وسوف تجلب نيكي بيتش ثقافتها الموسيقية المرغوبة إلى المكان مع دي جي وموسيقيين مقيمين، تضم “تشيل هاويس” و”هابي هاوس” وديب هاوس” و”أفرو هاوس” و”لاتينو هاوس” وغير ذلك الكثير. وسوف يخلق عازف الساكسفون المقيم في المنتجع، من بين الموسيقيين الآخرين، أجواء تناسب الذكريات الدائمة.

يقع المشروع الثاني في المنطقة، وهو منتجع وسبا مونتنيغرو، في شبه جزيرة خاصة في خليجبودفاوسيكون جزءًا من مشروع تطوير لفيلات خاصة فاخرة. يضم الفندق، الذي من المقرر افتتاحه في العام 2022/2023، 150 غرفة وجناحًا، و 20 فيلا فاخرة للغاية، وثلاثة شواطئ فردية خاصة، ورصيفا صغيرا، ونادي سبا نيكي، والنادي الصحي تون، وخمسة مطاعم، بما في ذلك كي ويست، الذي افتتح في المكان الآن.

يقول ألكزاندر شنايدر، رئيس قسم الفنادق والمنتجعات العالمية في نيكي بيتش: “سيوفر نيكي بيتش مونتينيغرو، وهو المطعم والنادي الشاطئي، مستوى غير مسبوق من وسائل الترفيه والمأكولات الشهية والطاقة إلى الجبل الأسود هذا الربيع. سيجمع منتجع وسبانيكي بيتش مونتنيغروالمجاور أفضل ما في العالمين، وهو فندق بوتيكي فاخر يوفر خلفية مثالية للاسترخاء وتدليل نفسك بروح نيكي بيتش.”

في الآونة الأخيرة، وفي مشروع مشترك مع نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، افتتحت العلامة التجاريةمنتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني في آب/أغسطس من العام 2019. بالإضافة إلى ذلك، وبعد أفضل موسم للموقع منذ الافتتاح، تعاقدت نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات للمدى الطويل معنيكي بيتش للفنادق والمنتجعات بورتو هيلي(أيضًا في اليونان). وكما أعلن مؤخرًا، ستعمل العلامة التجارية أيضًا على زيادة محفظتها مع إضافة منتجع وسبا نيكي بيتش سريلانكا، وهو مشروع قيد الإنشاء حاليًا.

وتركز نيكي بيتش هذا العام على التوسع في صناعة نمط الحياة الفاخرة والافتتاح المقرر لمواقع جديدة في السنوات الخمس المقبلة. ونظرًا لأن العلامة التجارية تضيف ممتلكات ومشروعات جديدة إلى خط أعمالها، فلن نواصل بعد الآن تشغيل منتجع وسبا نيكي بيتش بودرام.

في العام 2019، احتفلت نيكي بيتش غلوبال بمرور 20 عامًا من العمل مع فعاليات بارزة في نوادي الشاطئ والمنتجعات. تأسست العلامة التجارية من قبل رجل الأعمال جاك بنرود وزوجته لوسيا في ميامي بيتش في العام 1998. واليوم، نمت شركة نيكي بيتش غلوبال لتصبح شركة ضيافة عالمية متعددة الأوجه تضم 13 ناديًا شاطئيًا حول العالم، بما في ذلك فيرساي وسانت بارث وسانت تروبيز، دبي ومونتي كارلو وماربيا وإيبيزا، وأربعة فنادق ومنتجعات. لدىنيكي بيتش غلوبال مكاتب في ميامي وماربيا وبرشلونة وجنيف ودبي.

اتصالات الإعلام:

أماندا غرينبرغ، مديرة العلاقات العامة والاتصالات، نيكي بيتش غلوبال amanda@nikkibeach.com

حول نيكي بيتش غلوبال :

في العام 1998، قدم رجل الأعمال جاك بنرود العالم إلى نيكي بيتش، أول وأكثر مفهوم أصلي لفكرة النادي الشاطئي الفاخر الذي يجمع عناصر الموسيقى وتناول الطعام والترفيه والأزياء والسينما والفن في موقع واحد. اليوم، مع احتفالنيكي بيتشبأكثر من 20 عامًا من العمل، نمت العلامة التجارية لتصبح شركة ضيافة عالمية متعددة الأوجه تضم 13 ناديًا شاطئيًا و 4 فنادق ومنتجعًا وقسمًا للأزياء (بما في ذلك محلات نمط الحياة) وفعاليات خاصة ومؤسسة خيرية غير هادفة للربح 501 سي 3.

يمكن الآن تجربةنيكي بيتشفي: ميامي بيتش، الولايات المتحدة الأميركية؛ سانت تروبيه، فرنسا؛ سانت بارث، البحر الكاريبي، ماربيا، اسبانيا؛ كوه ساموي، تايلاند؛ مايوركا، اسبانيا؛ إيبيزا، إسبانيا؛ مونت كارلو، موناكو؛ دبي الامارات العربية المتحدة؛ فيرساي، إيطاليا؛ بربادوس، البحر الكاريبي، كوستا سميرالدا، إيطاليا. تستأجر نيكي بيتشكل عام بموقع خلال مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا وصالة طوال الصيف على الشاطىء في ميناء سيرفو، إيطاليا. قسم الفنادق والمنتجعات له ممتلكات في كوه ساموي، تايلاند؛ بورتو هيلي، اليونان؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة، وسانتوريني، اليونان.

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نبذة عن قسم الفنادق والمنتجعات نيكي بيتش :

منذ إنشائه في العام 2007، ثور قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش نموذج أعمال الفنادق الكلاسيكية من خلال تقديم مفهوم جديد يعتمد على نمط حياة فريد وميزات لتناول الطعام. تعتبر فنادق ومنتجعات نيكي بيتش امتدادًا طبيعيًا للعلامة التجارية، حيث يتم جلب تجربة النادي الشاطئي لدينا إلى مكان المنتجع. ومع ذلك، فإن الحمض النووي لـ نيكي بيتش هو أكثر من مجرد غرف فندقية، مضمن في كل من الممتلكات الدولية التابعة للشركة، بدءًا من مفاهيم تناول الطعام والسبا واللياقة التي أنشأناها حصريًا – بما في ذلك كي ويست، كافيه نيكي، نيكي سبا، وتون جيم — إلى الديكور النابض بالحياة، الخدمة الودية والترفيه الذي يميزنا. مع مواقع في كوه ساموي، تايلاند؛ بورتو هيلي، اليونان؛ دبي الامارات العربية المتحدة؛ وفي سانتوريني، اليونان، تكتسب فنادق ومنتجعات نيكي بيتش زخمًا سريعًا في تصور وتطوير وتشغيل العقارات الحصرية في جميع أنحاء العالم في مواقع شاطئية رئيسية ومواقع حضرية.

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