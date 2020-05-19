شركة ميديلا تفتتح خط إنتاج جديدا في الولايات المتحدة وتزيد إنتاجها بأكثر من ثلاثة أضعاف في سويسرا لأنظمة الشفط الحرجة المحمولة التي تساعد في دعم أنظمة التنفس الاصطناعي في المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19

– إطلاق خط الإنتاج الأميركي لمضخة فاريو 18 أيه سي كرد سريع على الارتفاع المحلي في معدلات العدوى

– توسيع الوصول إلى منتجات فاريو 18 كما ومضخات دومينانت فليكس وبيسيك عبر الأميركتين وأوروبا وأستراليا وآسيا والسعودية

بار، سويسرا، 19 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميديلا أيه جي، اليوم، عن إطلاق خط إنتاج أميركي جديدا لمضخاتها للشفط المحمولة Vario 18 AC Portable Suction Pumps – إلى ما يصل إلى 10,000 وحدة التي سيتم إنتاجها وشحنها للمستشفيات المحلية ومرافق الرعاية الصحية بحلول شهر آب/أغسطس لتلبية الطلب الحاد عليها. وفي الوقت نفسه، ضاعفت الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف إنتاجها السويسري لمضخات شفط الجراحة والشفط الهوائي، بما في ذلكمضخات الشفط فاريو 18ودومينانت فليكس وبيسيك Vario 18, Dominant Flex and Basic منذ منتصف شهر آذار/مارس لتلبية الاحتياجات العاجلة في هذه الأزمة الوبائية. توفر هذه الأجهزة الشفط الحرج وإزالة السوائل أثناء علاج الجهاز التنفسي الذي توفره أجهزة التنفس الصناعي، ويهدف التوسع السريع في مرافق الإنتاج إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية عبر قارات العالم الخمس.

تقليديا، تقوم المستشفيات بضمان استمرار انفتاح مجرى الهواء للمريض من خلال استخدام الشفط الذي يعتمد على الأنابيب الفراغية الجدارية المركزية. وفقًا للمعلومات التي نشرتها مؤخرًا خدمة الصحية الوطنية 1، يجب ألا تستخدم المستشفيات الأنابيب الفراغية لدعم وحدات الأمراض المعديةلتقليل خطر انتشار الفيروس والتلوث المتبادل. ومع مواجهة المستشفيات ومرافق العلاج الأخرى الاكتظاظ والأسرة المضافة وتكوينات تخطيط المستشفيات الجديدة، هناك حاجة إلى معدات شفط خفيفة الوزن ومحمولة وسهلة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مضخات ميديلا بمرشح للفيروس يمكن التخلص منه ونظام لجمع السوائل، وهو ما يقلل من خطر العدوى لمقدمي الرعاية والمرضى 2.

ويقول الدكتور ستيفان كول، استشاري طب العناية المركزة في مستشفى نينويلز في دندي، اسكتلندا، ورئيس الجمعية الاسكتلندية للعناية المركزة، “يتطلب معيار الرعاية في وحدة العناية المركزة أن يتم تزويد كل مريض بجهاز شفط واحد. من المهم عدم مشاركة أجهزة الشفط بين المرضى لتجنب التلوث المتبادل والامتناع عن القيام بعمليات الشفط الجداري حيثما أمكن، بسبب مخاوف بشأن انتقال الفيروس. وهو يتطلب توفير معدات شفط محمولة وموثوقة وهادئة لدعم كل مريض على حدة. ومع وجود هذا الواقع الجديد أمامنا إلى أن ننتج لقاحا للفيروس، نحتاج لأن نكون قادرين على زيادة سعة سرير وحدة العناية المركزة لدينا بسرعة في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع من الإشعار. وهذا يعني أنه يجب علينا إعداد وتخطيط وتخزين الأجهزة مثل أجهزة التهوية ومضخات الشفط وأجهزة المراقبة لإدارة زيادات العدوى المستقبلية “.

مع استمرار انتشارفيروس كوفيد-19ومع استمرار أنظمة الرعاية الصحية في التخطيط لطفرات العدوى المستقبلية المحتملة، يتنافس مصنعو مضخات التهوية ومضخات الشفط لإنتاج المزيد من الوحدات. في حين أن أجهزة التهوية الميكانيكية ضرورية للمرضى في وحدة العناية المركزة، فإن معدات مضخة الشفط المصاحبة لإزالة إفرازات الرئة الناتجة عن العملية الالتهابية لفيروس كورونا تصبح هي الأخرى مهمة بالقدر ذاته. بفضل التنقل، والاستقلالية عن أنظمة التفريغ بالأنابيب وتقليل خطر الإصابة لمقدمي الرعاية والمرضى، تعد أنظمة الشفط الجراحية والهوائية المتنقلة هي الطريق الذي يجب اتباعه لضمان الرعاية المثلى للمرضى ومواجهة التحديات المستقبلية للصحة العالمية.

وقالت أنيت برولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميديلا وورلدوايد: “يعتبر الجمع بين أجهزة التنفس الصناعي وتكنولوجيا الشفط المحمولة مثلفاريو 18، دومينانت فليكس وبيسيك أمرًا حاسمًا لضمان صحة الرئة لدعم رعاية المرضى والتعافي. لقد رأينا احتياجات المستشفيات في جميع أنحاء العالم وبدأنا جهودًا لزيادة الإنتاج بالفعل في آذار/مارس. ومع ذلك، فإن الطلب لا يزال يفوق قدرتنا إلى حد بعيد. ولهذا السبب قررنا بناء هذه القدرات الإضافية في الولايات المتحدة حتى نتمكن من دعم المستشفيات والأطباء بشكل أفضل للمساعدة في التعافي والاستعداد لأي عودة محتملة للفيروس في المستقبل.”

تعتبر ميديلا شركة رائدة في تكنولوجيا الشفط منذ ما يقرب من 60 عامًا وتقوم بتصنيع مجموعة من حلول التفريغ الطبي المهنية الأساسية لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى المستشفى أو الرعاية الطبية المكثفة. بفضل حركتها، تمتثل الوحدات لتوصياتخدمة الرعاية الصحية الوطنية للتفريغ بالأنابيب ومجهزة بأنظمة تجميع قابلة لإعادة الاستخدام أو يمكن التخلص منها ومرشح فيروسات لمنع التلوث المتبادل في بيئة المستشفى. يتم استخدام حلول ميديلا الطبية على نطاق واسع في أوروبا، وقد قام فريق ميديلا المتخصص في تقديم الدعم لمكافحة كوفيد-19بتقييم الحاجة الحالية لزيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم للمساعدة في معالجة الوباء.

لمعرفة المزيد حول طرق مساعدةميديلالجهود مكافحة كوفيد-19، يرجى زيارة: مركز معلومات COVID-19 information hub.

للحصول على معلومات حول حلول التفريغ الطبية المتنقلة، يرجى زيارة: COVID19. MedelaHealthCare.com/solutions

عن ميديلا

تأسست ميديلا، ومقرها في بار (سويسرا) في العام 1961 وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تطوير وإنتاج منتجات الرضاعة الطبيعية وحلول تقنية التفريغ الطبي. بالتعاون مع باحثين وخبراء وجامعات مشهورة، تجري ميديلا أبحاثًا أساسية واستكشافية لتعزيز مجموعة منتجاتها لتحسين رعاية المرضى في المستقبل وجودة حياة عملائنا. ميديلا لديها 21 شركة تابعة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط وآسيا وشبكة مبيعات من الشركاء المستقلين في أكثر من 100 دولة. تدير الشركة مرافق إنتاج ومستودعات في سويسرا والولايات المتحدة والصين وتوظف أكثر من 1800 شخص حول العالم.

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1. https://www.england.nhs.uk/ coronavirus/wp-content/ uploads/sites/52/2020/03/ C0131-Design-note_COVID-19- ward-for-intubated-patients_1- April-MR2.pdf

2. https://www.medelahealthcare. com/insights/how-to-avoid- virus-cross-contamination-of- medical-vacuum-suction-pumps- with-virus-and-bacteria- filters

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