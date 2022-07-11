شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول خلال شهر يونيو 2022 وتحقق أرقامًا قياسية في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه
برينستون، نيو جيرسي، 11 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) عن نتائج تداول شركات التداول التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2022؛ وهذه الشركات هي: ® MIAX ، و® MIAX Pearl ، و MIAX Emerald® (يُشار إليها معًا باسم MIAX Exchange Group TM )، بالإضافة إلى بورصة مينابوليس للحبوب (™ MGEX ).
أبرز نتائج حجم التداول في شهر يونيو 2022
· بلغ إجمالي حصة MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للتداول) في سوق عقود الخيارات متعدّدة الإدراج في الولايات المتحدة نسبة 13.74%، بانخفاض قدره 171 نقطة أساس على أساس سنوي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11.1%. وبلغ إجمالي عقود الخيارات متعدّدة الإدراج المنفذة في MIAX Exchange Group عدد 101.9 مليون عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 20.2% على أساس سنوي، بمتوسط حجم تداول يومي قدره 4852472 عقدًا. وحقق إجمالي حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) رقمًا قياسيًا قدره 662.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
· حققت MIAX Options (مياكس لعقود الخيارات) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 273.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ حجم التداول فيها في يونيو 2022 عدد 42.9 مليون عقد، بانخفاض قدره 22.6% على أساس سنوي. وحققت MIAX Emerald (مياكس إميرالد) أيضًا رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 171.1 مليون عقد، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول 22.4 مليون عقد في يونيو 2022، بانخفاض قدره 16.4% على أساس سنوي. كما حققت MIAX Pearl (مياكس بيرل) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 218.4 مليون عقد، بانخفاض قدره 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول فيها 36.6 مليون عقد في شهر يونيو 2022، بانخفاض قدره 19.5% على أساس سنوي.
· فيما يتعلق بسوق الأسهم في الولايات المتحدة، أعلنت بورصة MIAX Pearl EquitiesTM (مياكس بيرل للأسهم) عن تحقيقها حجم تداول شهري قدره 2.4 مليار سهم في يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 236.1% على أساس سنوي، وحصة سوقية قدرها 0.89%. كما حققت البورصة رقمًا قياسيًا في إجمالي حجم التداول في الأسهم من بداية العام حتى تاريخه بلغ 15.3 مليار سهم، بزيادة قدرها 513.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
· أعلنت بورصة مينابوليس للحبوب MGEX) )، وهي سوق معتمدة لتداول العقود ( DCM ) وهيئة مقاصة مشتقات ( DCO ) عن تحقيقها حجم تداول قدره 347471 عقدًا في يونيو 2022، بانخفاض قدره 15.8% على أساس سنوي. وقد حققت البورصة رقمًا قياسيًا في إجمالي حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 1787014 عقدًا، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
· بلغ إجمالي حجم التداول في عقود SPIKES® الآجلة 63343 عقدًا في يونيو 2022، بزيادة قدرها 53.4% مقارنة بشهر مايو 2022 (والذي بلغ إجمالي عدد العقود فيه 41289 عقدًا)، بمتوسط حجم تداول يومي 3016 عقدًا.
وتتضمّن الجداول التالية تفاصيل إضافية عن حجم التداول في MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للتداول) وبورصة مينابوليس للحبوب ( MGEX .(
|
حجم تداول عقود الخيارات متعدّدة الإدراج
في MIAX Exchange Group في الشهر الحالي
|
مقارنة البيانات المالية من بداية العام حتى تاريخه
|
عقود الخيارات متعدّدة الإدراج
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
مايو 2022
|
نسبة التغيّر المئوية
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
عدد أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
124
|
124
|
قطاع عقود خيارات الأسهم في الولايات المتحدة
|
741603725
|
826487445
|
-10.3 %
|
800674708
|
-7.4 %
|
4755341225
|
4621762837
|
2.9 %
|
MIAX Exchange Group
|
101901906
|
127701099
|
-20.2 %
|
110256695
|
-7.6 %
|
662756370
|
646032019
|
2.6 %
|
MIAX Options
|
42892899
|
55410315
|
-22.6 %
|
47678592
|
-10 %
|
273233828
|
243820283
|
12.1 %
|
MIAX Pearl
|
36593211
|
45472258
|
-19.5 %
|
36530553
|
0.2 %
|
218434846
|
240424689
|
-9.1 %
|
MIAX Emerald
|
22415796
|
26818526
|
-16.4 %
|
26047550
|
-13.9 %
|
171087696
|
161787047
|
5.7 %
|
متوسط حجم التداول اليومي لعقود الخيارات متعدّدة الإدراج
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
مايو 2022
|
نسبة التغيّر المئوية
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
قطاع عقود خيارات الأسهم في الولايات المتحدة
|
35314463
|
37567611
|
-6 %
|
38127367
|
-7.4 %
|
38349526
|
37272281
|
2.9 %
|
MIAX Exchange Group
|
4852472
|
5804595
|
-16.4 %
|
5250319
|
-7.6 %
|
5344809
|
5209936
|
2.6 %
|
MIAX Options
|
2042519
|
2518651
|
-18.9 %
|
2270409
|
-10 %
|
2203499
|
1966293
|
12.1 %
|
MIAX Pearl
|
1742534
|
2066921
|
-15.7 %
|
1739550
|
0.2 %
|
1761571
|
1938909
|
-9.1 %
|
MIAX Emerald
|
1067419
|
1219024
|
-12.4 %
|
1240360
|
-13.9 %
|
1379739
|
1304734
|
5.7 %
|
حصة MIAX Exchange Group السوقية
من عقود الخيارات متعددة الإدراج في الشهر الحالي
|
مقارنة البيانات المالية من بداية العام حتى تاريخه
|
الحصة السوقية من عقود الخيارات متعدّدة الإدراج
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
مايو 2022
|
نسبة التغيّر المئوية
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
MIAX Exchange Group
|
13.74 %
|
15.45 %
|
-11.1 %
|
13.77 %
|
-0.2 %
|
13.94 %
|
13.98 %
|
-0.3 %
|
MIAX Options
|
5.78 %
|
6.7 %
|
-13.7 %
|
5.95 %
|
-2.9 %
|
5.75 %
|
5.28 %
|
8.9 %
|
MIAX Pearl
|
4.93 %
|
5.5 %
|
-10.3 %
|
4.56 %
|
8.2 %
|
4.59 %
|
5.2 %
|
-11.7 %
|
MIAX Emerald
|
3.02 %
|
3.24 %
|
-6.8 %
|
3.25 %
|
-7.1 %
|
3.6 %
|
3.5 %
|
2.8 %
|
حجم تداول الأسهم في بورصة
MIAX Pearl Equities في الشهر الحالي
|
مقارنة البيانات المالية من بداية العام حتى تاريخه
|
عدد الأسهم العادية (بالملايين)
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
مايو 2022
|
نسبة التغيّر المئوية
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
عدد أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
124
|
124
|
قطاع الأسهم في الولايات المتحدة
|
267915
|
244486
|
9.6 %
|
277389
|
-3.4 %
|
1578845
|
1312151
|
20.3 %
|
حجم التداول في MIAX Pearl
|
2373
|
706
|
236.1 %
|
2778
|
-14.6 %
|
15266
|
2488
|
513.5 %
|
متوسط حجم التداول اليومي في MIAX Pearl
|
113
|
32
|
252.1 %
|
132
|
-14.6 %
|
123
|
20
|
513.5 %
|
حصة MIAX Pearl السوقية
|
0.89 %
|
0.29 %
|
206.7 %
|
1 %
|
-11.6 %
|
0.97 %
|
0.19 %
|
409.9 %
|
حجم تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات
في بورصة مينابوليس للحبوب ( MGEX ) في الشهر الحالي
|
مقارنة البيانات المالية من بداية العام حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود الخيارات
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
مايو 2022
|
نسبة التغيّر المئوية
|
يونيو 2022
|
يونيو 2021
|
نسبة التغيّر المئوية
|
عدد أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
124
|
124
|
حجم تداول العقود الآجلة في بورصة مينابوليس للحبوب
|
347471
|
412672
|
-15.8 %
|
263158
|
32 %
|
1787014
|
1784119
|
0.2 %
|
متوسط حجم التداول اليومي في بورصة مينابوليس للحبوب
|
16546
|
18758
|
-11.8 %
|
12531
|
32 %
|
14411
|
14388
|
0.2 %
عن شركة MIAX تمتلك شركة ميامي الدولية القابضة (الشركة الأم المالكة لشركة MIAX) شركة ميامي لتداول الأوراق المالية ذ.م.م (MIAX®). وشركة مياكس بيرل ذ.م.م (MIAX Pearl®)، وشركة مياكس إميرالد ذ.م.م (MIAX Emerald®)، وشركة مينابوليس لتداول الحبوب ذ.م.م (™MGEX)، وبورصة برمودا لتداول الأوراق المالية (™BSX).
وتُعدّ كل من MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC) )، وتعمل هذه البورصات الثلاث بتقنيات متطورة مسجلة الملكية لتزويد الشركات الأعضاء فيها بأفضل حلول التداول في عقود الخيارات المدرجة من حيث الكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى ذلك تزوّد بورصة MIAX Pearl Equities TM الشركات الأعضاء فيها بحلول تداول الأسهم النقدية. كما تُعدّ MIAX البورصة الحصرية لتداول عقود خيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلبات المتوقعة في الأسواق (رمز المؤشر: SPIKE )؛ وهو أداة لقياس التقلبات المتوقعة لمدّة 30 يومًا في صندوق SPDR® S&P 500® ETF (رمز السهم: SPY ).
بورصة مينابوليس للحبوب ( MGEX ) هي بورصة مسجلة لدى هيئة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC) ) ، وهي بورصة لتداول منتجات العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيّدة بالإشعار لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ). وتمثل بورصة مينابوليس للحبوب سوقًا حصريًا لتداول مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها القمح الربيعي الأحمر الصلب، وعقود SPIKES الآجلة، وعقود BRIXX الآجلة للعقارات التجارية، وعقود TAX الآجلة. كما تُعدّ بورصة معتمدة لتداول العقود ( DCM ) وهيئة مقاصة مشتقات ( DCO ) تعمل تحت رقابة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، وتوفر خدماتها بوصفها بورصة معتمدة لتداول العقود وهيئة مقاصة مشتقات وسوقًا نقديًا في مجموعة من فئات الأصول.
أمّا بورصة برمودا لتداول الأوراق المالية ( BSX ) فهي سوق إلكترونية دولية رائدة لتبادل الأوراق المالية تنظمها هيئة النقد في برمودا BMA) )، وهي متخصصة في إدراج الأدوات المالية وتداولها في أسواق رأس المال، مثل الأسهم، وسندات الدين، وصناديق التمويل، وصناديق التحوّط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وبورصة برمودا عضو عامل في الاتحاد الدولي للبورصات، كما أنّها عضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومعترف بها عالميًا من العديد من الهيئات بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ).
تقع المكاتب التنفيذية لبورصة MIAX ومركز عملياتها الوطنية في مدينة برينستون بولاية نيو جيرسي، كما توجد لها مكاتب أخرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ومدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا؛ ومدينة هاميلتون عاصمة جزر برمودا.
لمزيد من المعلومات عن بورصة MIAX ، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .
لمزيد من المعلومات عن بورصة MGEX ، يُرجى زيارة: www.mgex.com .
لمزيد من المعلومات عن بورصة BSX ، يُرجى زيارة: www.bsx.com .
بيان إخلاء مسؤولية ومعلومات تحذيرية بشأن البيانات المستقبلية
لا يُعدّ هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو شراء أيّ أوراق مالية خاصّة بشركة ميامي الدولية القابضة (يُشار إليها مع الشركات التابعة لها باسم “الشركة”)، كما لا يُعدّ عرضًا لبيع أو شراء أيّ أوراق مالية خاصّة بالشركة في أيّ دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض مخالفًا للقانون. قد يتضمّن هذا البيان الصحفي بيانات مستقبلية، بما في ذلك البيانات المُصنّفة على أنّها بيانات مستقبلية وفقًا لمفهومها الوارد في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصّة المتعلقة بالأوراق المالية لعام 1995. والبيانات المستقبلية الواردة في هذا البيان الصحفي توضح توقعات الشركة أو خططها أو نتائج أعمالها أو إستراتيجياتها، وتكون مسبوقة عادة بكلمات وتعبيرات مثل “قد”، أو “مستقبلًا”، أو “يُعتزم”، أو “من المُقرّر”، أو “ينبغي”، أو “من المُتوقع”، أو “يُرتقب”، أو “مشروع مُقترح”، أو “في النهاية” أو “مُقدّر”. وهذه البيانات يمكن أن تؤثر عليها العديد من العوامل المعروفة وغير المعروفة والتي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الواردة فيها؛ لذا نوصيك بقراءة المعلومات التحذيرية الواردة في هذه الفقرة ومراجعتها بعناية.
جميع العلامات التجارية الخاصّة بأطراف ثالثة (بما في ذلك أيّ شعارات أو رموز) المُشار إليها من قبل الشركة في هذا البيان الصحفي تظل مملوكة لأصحابها المعنيين. وفي حالة عدم ذكر ذلك على وجه التحديد في هذا البيان الصحفي، فإنّ استخدام الشركة لأيّ علامة تجارية مملوكة لطرف ثالث لا يُعدّ إشارة إلى وجود علاقة أو اتفاقية رعاية أو دعم تجمع بينهما. والغرض من ذكر الشركة لأيّ علامة تجارية مملوكة لطرف ثالث هو تحديد السلع و/أو الخدمات التي يوفرها هذا الطرف والمماثلة لسلع و/أو خدمات الشركة؛ وهو ما يُعدّ استخدامًا شرعيًا للعلامات التجارية المملوكة للغير وفقًا لقانون العلامات التجارية.
للتواصل الإعلامي:
آندي نيبو، النائب الأول لرئيس الشركة، كبير مسؤولي الاتصالات
هاتف رقم: (609) 955-2091
بريد إلكتروني: anybo@miami-holdings.com
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