شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز تعلن أنها تقوم بتقييم التسجيل بصفتها جهة توحيد منافسة

PRINCETON، نيوجيرسي، 19 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ –أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (Miami International Holdings)، الشركة القابضة الأم لمياكس ‏(MIAX®)، ومياكس بيرل ‏(MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد (MIAX Emerald®) ‏(إجمالًا، مجموعة بورصة مياكس (MIAX Exchange Group™)) اليوم أنها تقوم بتقييم ما إذا كان ستقوم بالتسجيل بصفتها جهة توحيد منافسة في حالة الموافقة على إصلاحات البنية التحتية لبيانات السوق المقترحة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتصبح سارية المفعول. كما هو مذكور في خطاب التعليق الصادر في 18 أغسطس 2020 على العرض، تهتم ميامي إنترناشيونال هولدنجز بأن تصبح جهة توحيد منافسة، شريطة أن يتمكن الوافدون الجدد من التنافس بشكل عادل ضد معالجات معلومات الأوراق المالية الحالية (SIPs) التي تختار أن تصبح أيضًا جهة توحيد منافسة. ولهذه الغاية، تقوم ميامي إنترناشيونال هولدنجز بتقييم هذه المبادرة التجارية والشراكات المحتملة مع الأطراف الثالثة. وتتوقف احتمالية تسجيل ميامي إنترناشيونال هولدنجز المحتمل بصفتها جهة توحيد منافسة على موافقة المجلس الأعلى للتعليم على العرض وتنفيذه النهائي.

وقال توماس ب. جالاجر (Thomas P. Gallagher)، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز، “إننا نراقب بنشاط حالة العرض ونقيّم التسجيل بصفتنا جهة توحيد منافسة. إذا قررنا التسجيل، فإننا نؤمن أن منصات التكنولوجيا القوية والمرنة لدينا ستمكننا من توفير المنافسة المطلوبة التي طال انتظارها في السوق للبيانات الموحدة”.

وأضافت باربرا ج. كوملي (Barbara J. Comly)، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشار العام للشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز، “نعتقد أنه يمكن للجنة تسهيل تكافؤ الفرص من خلال تعديلات معينة على العرض من شأنها أن تخفف من العقبات التنافسية المحتملة التي قد يواجهها المشاركون الجدد بالمقارنة مع المشاركين الراسخين الذين يقدمون حاليًا بيانات موحدة”.

لمزيد من المعلومات حول لمجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية علىTradingOperations@ MIAXOptions.com.

جهة مراسلات الشركة: ناتالي كاي، وكالة كارما nkay@karmaagency.com 215-790-7806‏

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة مياكس، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

تعمل مياكس أوبشنز(MIAX Options® ) كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.