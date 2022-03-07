‫شركة ماينرجي (Meinergy) توقع اتفاقية مع شركة هواوي (Huawei) بشأن مشروع بقدرة 1 جيجاوات و500 ميجاوات في الساعة لتيسير مشاريع التنمية الخضراء في غانا

Spain ,BARCELONA 7 مارس، 2022 /PRNewswire/ — وقعت شركة هواوي ديجيتال باور تكنولوجيز المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم “هواوي ديجيتال باور”) اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ماينرجي للتكنولوجيا المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم “ماينرجي”)، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية الضوئية في غرب أفريقيا. وبموجب الاتفاقية، ستوفر هواوي ديجيتال باور حلا ذكيا متكاملًا لنظام تخزين الطاقة الكهروضوئية ( ESS ) للمحطة الكهروضوئية بقدرة 1 جيجاوات ومشروع نظام تخزين الطاقة الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات في الساعة الذي طورته شركة ماينرجي في غانا.

وقد حضر حفل التوقيع كل من وو غوانغوين ( Wu Guangwen ) (الرئيس التنفيذي لشركة ماينرجي)، وتشو وي ( Zhou Wei ) (المدير العام للمكتب التمثيلي لشركة هواوي غانا)، وفانغ ليانغتشو ( Fang Liangzhou ) (نائب الرئيس وكبير مسؤولي التسويق لشركة هواوي ديجيتال باور).

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والتنوع في مصادر الطاقة، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية، حددت حكومة غانا هدفها الاستراتيجي للطاقة المتجددة: زيادة نسبة الطاقة المتجددة في التنوع في مصادر الطاقة إلى 10٪، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتوفير الطاقة في جميع انحاء البلاد بحلول عام 2030.

تعمل شركة ماينرجي في غانا منذ سنوات عديدة، وتغطي أعمالها قطاعات التعدين والطاقة الكهربائية والطاقة الكهروضوئية. وعلى خلفية التحول العالمي إلى التنوع في مصادر الطاقة، وسعت ماينرجي بقوة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة في غانا وغيرها من البلدان في إفريقيا لتوفير الطاقة النظيفة بشكل مستقر للمجتمعات المحلية وسد فجوة الطاقة الكهربائية.

وقد تعاون الطرفان تعاونًا وثيقًا في إنشاء المحطات الكهروضوئية ذات الحجم الكبير، ودمج الطاقة الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية، وتخزين الطاقة، وتوفير الطاقة الكهروضوئية للمنازل في غانا، وقد حققا نتائج أعمال هائلة. ويتوقع الطرفان المزيد من التعاون في تطوير محطات الطاقة الكهروضوئية ومحطات نظام تخزين الطاقة الكهروضوئية ومراكز البيانات والتنمية الإلكترونية طويلة الأجل eLTE والسحابة العامة لتحويل دول قارة أفريقيا إلى استخدام الطاقة النظيفة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1760287/Meinergy_Signs_ Agreement_with_Huawei_ Executives.jpg