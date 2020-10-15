شركة مايندري تقدم أنظمة جديدة رائدة في سوق أنظمة التخدير المتطورة

شنتشن، الصين، 15 أكتوبر 2020، /بي آر نيوزواير/ — تستضيف شركة مايندري (بورصة شنتشن: 300760)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية المبتكرة، حدث إطلاق افتراضي يوم 15 أكتوبر لتقديم أنظمة التخدير الجديدة A9 و A8، والتي تتوفر الآن في أوروبا ومناطق أخرى مختارة. يمثل هذا الحدث إدراج شركة مايندري بصفتها جهة فاعلة رئيسية في سوق أجهزة التخدير المتطورة. انقر هنا لمشاهدة الحدث،

“تلتزم شركة مايندري بتحسين النتائج من خلال توفير السلامة الشاملة للمرضى والأطباء والبيئة. ذكر رالف تشاو، المدير العام للمبيعات والتسويق في مجال المراقبة المريضية وأجهزة المراقبة الانعاشية بشركة مايندري: “نعتقد أن هذه الأنظمة هي شهادة واضحة على ذلك”. “تتميز أنظمة مايندري الجديدة بأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات الأطباء خلال الفترة المحيطة بالجراحة بأكملها، مما يسمح لهم بإجراء تخدير دقيق ومستقر وآمن للمرضى، فضلًا عن الحد من مخاطر الأخطاء البشرية، وتخفيف أعباء العمل، وتقليل الآثار البيئية الناجمة عن غرفة العمليات”.

تعمل أنظمة التخدير الجديدة في مايندري على تمكين أطباء التخدير من ضمان السلامة الشاملة للمرضى طوال الفترة المحيطة بالجراحة بدايةً من الحَثّ ووصولًا إلى الإفاقة. تعمل أنظمة مايندري الجديدة، باستخدام قنية الأنف لتوصيل الأكسجين الإضافي ( HFNC ) ، على تمديد وقت انقطاع التيار الكهربائي الآمن من 8 إلى 30 دقيقة لمساعدة الأطباء على وضع الأنبوب بسهولة أكبر.

كما تدمج الآلات التخدير التلقائي المتحكم فيه ( ACA ) ، إحدى التقنيات المساعدة الرائدة التي تعمل تلقائيًا على ضبط الغاز النقي ومخرجات جهاز التبخير لتحقيق عامل المد الانتهائي المستهدف المحدد مسبقًا وتركيز الأكسجين أثناء الشهيق، مما يضمن مستويات دقيقة ومستقرة من التخدير. تساعد التكنولوجيا أيضًا في تقليل عبء العمل على الأطباء؛ بالإضافة إلى تقليل التكلفة عن طريق تقليل استهلاك الغاز والعوامل المستخدمة في جميع مراحل الحالة.

تلتزم أنظمة مايندري الجديدة بتحسين السلامة، وتتميز بتقنيات تهوية بجودة وحدة العناية المركزة لحماية الجهاز التنفسي للمريض طوال فترة الجراحة. يحتوي كلا النظامين على نظام مبادل مستوى، وهو نظام مبتكر يوفر تهوية دقيقة وموثوقة لمرضى الغسيل الداخلي والخارجي السريع. وعلاوةً على ذلك، لقد أدرجت مايندري مجموعة أدوات تهوية وقائية قوية للحد من حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة، مثل مراقبة الضغط الرئوي.

كما يستخدم نظام A9 استراتيجيات تقليل غاز التخدير أثناء الجراحة بهدف إنشاء غرفة عمليات أكثر مراعاةً للبيئة. تساعد أدوات دعم اتخاذ القرار السريري، مثل المحسن وقياس AA وتوقع AA ، في تقديم المشورة للأطباء بشأن تدفق الغاز الأكثر كفاءة لتقليل النفايات. كما يتميز بنظام تنظيف غاز التخدير الذي يراقب معدل تدفق نفايات الغازات ويشير إلى حالة وجود اختلالات – بالإضافة إلى إيقاف التشغيل في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

تعمل واجهات المستخدم سهلة الاستخدام، المصممة بناءً على دراسات عميقة في سير العمل السريري لغرفة العمليات، على تخفيف عبء العمل على أطباء التخدير المشغولين والمجهدين؛ فهي عبارة عن شاشة سعوية تعمل باللمس يبلغ مقاسها 18.5 بوصة ودرجة دورانها 360 درجة توفر واجهة سهلة الاستخدام وما يصل إلى 10 ملفات تعريف قابلة للتخصيص الحالات السريرية المختلفة أو متطلبات الاستخدام. يساعد فحص النظام الآلي قبل الاستخدام على ضمان حسن سير العمل مع تقديم عرضًا رسوميًا للأخطاء، ويمكن جدولته في أي وقت حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل الماكينات فعليًا بالعديد من أجهزة مايندري الأخرى باعتبارها محطة عمل تخدير متكاملة للغاية. ويمكن أيضًا الاتصال بكل سلاسة بالعديد من أنظمة معلومات المستشفى اعتمادًا على حل الإدماج المرن من مايندري، بحيث يمكن لمقدمي الرعاية التحقق من حالة المريض في أي مكان وفي أي وقت.

تعرف على المزيد: https://www.mindray.com/en/ product/a9.html

نبذة عن مايندري

تأسست شركة مايندري في عام 1991، وأصبحت إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الأجهزة والحلول الطبية. وإيمانًا برسالتها في “تطوير التقنيات الطبية لتيسير سبل الرعاية الصحية”، تعكف شركة مايندري على الابتكار في مجال المراقبة المريضية وأجهزة المراقبة الانعاشية والتشخيص المختبري والتصوير الطبي. وتمتلك مايندري شبكة ذات سمعة عالمية موثوقة للبحث والتطوير والتسويق والخدمات. يمكن العثور على منتجات وخدمات مايندري في مرافق الرعاية الصحية في أكثر من 190 دولة ومنطقة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1229798/A9_Mindray.jpg