شركة كوغنيتيف كوربوريشن ترقي بيتر منجيز إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التجاريين في الشركة

المسؤول التنفيذي المتمرس يأتي بتركيز تجاري لتسريع نمو عالمي قوي للشركة

تورنتو, 11 كانون الثاني/يناير 2022 — /PRNewswire/ أعلنت شركة كوغنيتيف (Kognitiv) -الشركة العالمية الرائدة في سوق التجارة التعاونية الآخذ في التوسع السريع- عن تعيين بيتر منجيز لمنصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التجاريين بالشركة فورا.

منجيز هو مسؤول تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة محددة في المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية وتحليلات البيانات. شغل السيد منجيز مناصب قيادية تنفيذية في صناعات الإعلام والضيافة ويشارك في العديد من الأنشطة التجارية والخيرية. قبل انضمامه إلى كوغنيتيف في شهر آذار/مارس 2021، شغل منجيز منصب نائب الرئيس الأول للتحالفات الاستراتيجية في شركة بلوغرين فاكيشنز، حيث أشرف على تطوير وإدارة شراكات المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال.

منذ انضمامه إلى كوغنيتيف في شهر آذار/مارس، شغل منجيز منصب المدير العام للشركة في أميركا الشمالية والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا المنصب، كان مسؤولاً عن جميع الإيرادات الجديدة والحالية في المنطقة. في هذا الدور الجديد والموسع لنائب الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري، سيكون منجيز مسؤولاً عن قيادة المبيعات والتسويق واستراتيجية العميل / وظائف الإدارة والشراكة داخل الشركة.

منذ أن انضم إلى كوغنيتيف في شهر آذار/مارس، كان بيتر فعالًا في نجاحنا في كل من أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ حيث عملنا على جذب عملاء جدد وتوسيع عروضنا الفريدة للعملاء الحاليين من أجل تمكينهم من الاستفادة من قوة تأثيرات إقامة الشبكات وإنشاء علاقات هادفة وشخصية مع عملائهم. يتيح نموذج التجارة التعاوني لـ كوغنيتيف للمؤسسات العمل بسلاسة من النظير إلى النظير للكشف عن رؤى أكثر ثراءً حول المستهلكين الأكثر قيمة لديهم وتقديم برامج أكثر إقناعًا تدفع نتائج الأعمال لجميع الأطراف. يسخر نموذج الاشتراك في كوغنيتيف قوة التكنولوجيا والأفراد والشراكات لإعادة تعريف برامج الولاء وخلق قيمة للعلامات التجارية والمستهلكين على حدٍ سواء. تتيح تجربة بيتر له فهم تحديات المدراء التنفيذيين والشركات في جميع أنحاء العالم بصورة فريدة فيما تبحث عن طرق ق مبتكرة للتفاعل مع المستهلكين وصياغة شراكات جديدة ذات قيمة مع أقرانها.”

“بالإضافة إلى سجله التجاري المثير للإعجاب، يعتبر بيتر قائدًا استثنائيًا للأفراد، وسيستمر أسلوبه التعاوني والأصلي في كونه أحد الأصول العظيمة لدينا بينما ننفذ متطلبات نمونا في المستقبل”.

وقال منجيز: “تقوم كوغنيتيف بالبناء على أساس قوي بفريقها الرائع، ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لتسريع نمونا العالمي. منذ الانضمام إلى الشركة في شهر آذار/مارس، زاد حماسي بفضل حماسة فرقنا وعملائنا. السوق يتطور بسرعة وكوغنيتيف مهيأة تمامًا لمساعدة الشركات على تمييز عروضها وإعادة تعريف تجربة الولاء من خلال التعاون. وبالنظر إلى المستقبل في العام 2022، نرى اهتمامًا قويًا دوليًا بحل لبرامج الولاء يمكنه الاستفادة من قوة الشركاء لدفع نمو جديد للجميع المؤسسات.”

حول شركة كوغنيتيف

كوغنيتيف كوربوريشن هي شركة نمو تكنولوجي من الأعمال للأعمال، مع تركيز فريد على تمكين التجارة التعاونية لعملائها العالميين. بالتركيز على مستقبل الولاء والاتجاه نحو اللامركزية في Web3.0، توفر كوغنيتيف حلاً شاملاً للتجارة التعاونية. يمكن للعملاء زيادة التعاون مع شركائهم الأكثر قيمة وتقليل اعتمادهم على الوسطاء، وخلق قيمة كبيرة للمستهلكين، وزيادة التحكم في بياناتهم وتجاربهم. بعد “وفاة ملف تعريف الارتباط” في مواقع الشركات الإلكترونية، تبحث الشركات عن استراتيجيات بيانات جديدة لإضفاء الطابع الشخصي على تجاربها ودفع الابتكار. تقدم كوغنيتيف هذا من خلال تعاون قوي في البيانات وتوليد بيانات لا تخص أي طرف، ما يمهد الطريق لاستراتيجيات محتوى فريدة وقوية. ومع ظهور اقتصاد الاشتراك، والتركيز على نماذج (مباشرة إلى المستهلك) والتخصيص الفائق، يمكن للعملاء الاستفادة من أن يصبحوا أكثر كفاءة في كيفية تخطيط شراكاتهم وتوسيع نطاقها وتنفيذها، وخلق قيمة لمستهلكيهم ودفع النمو. يقع المقر الرئيسي لشركة كوغنيتيف في كندا، ويعمل بها أكثر من 450 شخصًا في 50 دولة، وهي تفتح الطريق أمام الحقبة التالية من التجارة لشركات البيع بالتجزئة والخدمات المالية ووسائل الإعلام والاتصالات والضيافة والنقل والترفيه. تشمل قائمة أكبر المستثمرين في كوغنيتيف شركة أليميا إنك، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة تورونتو. (TSX: AIM) اعثر على المزيد على www.kognitiv.com.

هيلتون بربور، Hilton.barbour@kognitiv.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1722182/Kognitiv_ Corporation_Kognitiv_ Corporation_promotes_Peter_ Menges.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1722183/Kognitiv_ Corporation_Kognitiv_ Corporation_promotes_Peter_ Menges.jpg