شركة كلينبوكس تكنولوجي إنك تتشارك مع شركة منفرد للإتيان بمنتجات حلول الصحة العامة الذكية إلى الشرق الأوسط

كارلسباد، كاليفورنيا، 14 كانون الأول/ديسمبر / 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كلينبوكس تكنولوجي إنك، الشركة المبتكرة لحلول النظافة العامة الذكية والصديقة للبيئة لإزالة التلوث من أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز والرنين المغناطيسي وسماعات الاتصالات والنظارات والأقنعة وغيرها من الأجهزة المتشاركة، ومنفرد، الشركة الرائدة في تقديم أشمل تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وبرامج الذكاء الاصطناعي لجميع القطاعات الصناعية، عن شراكتهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط في معرض جيتكس هذا العام، وهو أحد أهم معارض الأعمال التجارية في صناعة التكنولوجيا وتوليد النمو.

تشمل الشراكة إشراك العلامة التجارية، وزيادة الوعي بالمنتج، ومبادرات الانتقال إلى السوق ودعم التسويق، وتفعيل فريق المبيعات والتسويق من خلال التمثيل المحلي لشركة منفرد في المنطقة الذي يقدم خط منتجات النظافة التقنية للرعاية الصحية المحلية من كلينبوكس والمؤسسات التعليمية للمساعدة في مكافحة كوفيد -19.

” وقالت إيمي هيدريك، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة كلينبوكس تكنولوجي إنك “نحن متحمسون للشراكة مع الدكتورة سناء وفريقها في ما نعمل على جلب خطوط إنتاج جديدة إلى الشرق الأوسط. إنها منطقة ذات إمكانيات لا حصر لها في هذه الصناعة ونحن نتطلع قدما للعمل بانسجام مع شركة منفرد حول كيفيةإنتاج حول كيفية إيجاد حلول آمنة لشركائهم المختلفين إلى جانب أعضاء فريقنا في دبي.”

إن ظهور الواقع الموسع (أكس آر) له تأثير إيجابي على الممارسات في مختلف الصناعات. تطبيقات الواقع الموسع لا حصر لها ومزدهرة ومليئة بالأمل، ما يجعل من الضروري الالتزام بالمعايير وتدابير السلامة. جهود كلينبوكس لتوفير تجربة آمنة تثبت أنها جزء إلزامي من تطبيق أكس آر. نأمل أن تأتي هذه الشراكة بوجهات نظر جديدة وفرض جديدة للطرفين”، كما قالت الدكتورة سناء فريد، الخبيرة الاستراتيجية في أكس آر والذكاء الاصطناعي في منفرد، ورئيسة جمعية الواقع الافتراضي والواقع المعزز “فرارا” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول كلينبوكس تكنولوجي

تأسست شركة كلينبوكس تكنولوجي إنك في العام 2018، ومقرها كاليفورنيا، وهي شركة نظافة تقنية ذكية متميزة وصديقة للبيئة، ومتخصصة في تعقيم الأسطح بالأشعة فوق البنفسجية. تستخدم منتجات كلينبوكس الحاصلة على براءة اختراع الضوء فوق البنفسجي في الليد، مما يوفر تطهيرًا آمنًا على مستوى المستشفى دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو حرارة أو سوائل. تم تصميم منتجات كلينبوكس للشاشات المثبتة على الرأس، والأقنعة الجراحية والوقائية، والنظارات، والإلكترونيات الشخصية والملحقات. أثبتت منتجات كلينبوكس بشكل مستقل أنها تقتل 99.999 ٪vمن الفيروسات والبكتيرياوالفطريات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://shield.com/solutions/ deviceshield

عن منفرد

شركة منفرد هي مزيج أنيق من التفاني والشغف والتمكين من خلال الذكاء الابتكاري. اكتشاف وتطبيق التطبيقات الابتكارية الغامرة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية. “التعلم بالممارسة” هو شيء تمثله منفرد بحزم. تمكّن عمليات المحاكاة الغامرة والأحكام الثلاثية الأبعاد الثلاثية الأبعاد المستخدمين من اكتساب مهارات أكثر حدة مع تحسين الاعتماد على الذات والحسم.

إن نشر الوعي حول هذه التقنيات الابتكارية أمر حيوي. في العديد من الفعاليات والندوات التوعوية، تسعى منفرد جاهدة لتمكين المستخدمين من خلال قوة البرامج القائمة على الانغماس والذكاء الاصطناعي. نحن نستمتع بكوننا أصبحنا أوسع البرامج التعليمية انغماسا. بشكل عام، تشمل أهدافنا طويلة المدى إصلاح كيف يشهد العالم ويستخدم الحلول الغامرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://shield.com/solutions/ deviceshield

اتصالات الإعلام:

يانينا دياز

ydiaz@cleanboxtech.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1384428/Clean_Box_ Technologies_Logo.jpg