شركة كليمنتس وورلدوايد تتشارك مع شركة سيغنا لتوسيع عروضها التأمينية العالمية

واشنطن، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة كليمنتس وورلدوايد Clements Worldwide ، وهي شركة وساطة تأمين عالمية رائدة للشركات والأفراد العاملين في دول أجنبية، الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة سيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس كشركتي طرف ثالث إداريتين. وسيمكن هذا التعاون كليمنتس وورلدوايد من تعزيز خطط التأمين الدولي لديها وخيارات المنافع مع تبسيط عملية المطالبة من قبل المؤمنين الذين يعيشون ويعملون في دول أجنبية.

يقول تارون شوبرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كليمنتس وورلدوايد: “إن عملاءنا دائمًا ما يكونون في صلب التزامنا المستمر بتعزيز الرعاية والتغطية. يمكّنا هذا التحالف الاستراتيجي معسيغناكليمنتس وورلدوايد من تقديم مزايا إضافية وشبكة واسعة وتجربة عملاء سلسة تحت علامةسيغناوكليمنتس، سواء كان عملاؤنا في الوطن أو في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكةسيغناالشاملة، بالإضافة إلى خدمة مطالباتها المتميزة توضح أنها مدفوعة بمهمتها المتمثلة في تحسين صحة ورفاه العملاء الذين نخدمهم عالميًا.”

لأكثر من 60 عامًا، قدمتسيغناخدمات صحية شاملة، توفر الوصول إلى أكثر من مليون مستشفى وطبيب وعيادات وأخصائيين في جميع أنحاء العالم. ومع هذه الشراكة الجديدة، سيكون لدى عملاءكليمنتس وورلدوايد خيارات موسعة بأسعار معقولة وعملية مطالبات أكثر كفاءة .

يقول أرجان تور، المدير التنفيذي لشركةسيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس: “نحن فخورون بالشراكة مع كليمنتس وورلدوايد، خاصة بالنظر إلى أن مهمتها تتماشى بشكل وثيق مع مهمتنا: تحسين صحة ورفاه وراحة البال للناس الذين نخدمهم. شعر بالفخر لخدمة 50,000 من أعضائها.”

برنامج كليمنتس وورلدز للعلماء، وهو برنامج تأمين صحي جماعي موثوق به وقابل للتخصيص، مصمم للطلاب الدوليين والموظفين والمعلمين، سيكون أحد المجموعات العديدة التي تستفيد من هذه الشراكة معسيغنا.

تدخل هذه الشراكة الجديدة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020، وهي تجلب فوائد هامة لعملاءكليمنتس وورلدوايد.

• الصحة العالمية عن بعد، و

• خدمات برنامج مساعدة الموظفين الدوليين.

سيتم تقديم الخطط الصحية بأسعار معقولة إلى جانب الإضافات إلى التغطية الطبية وغير الطبية.

حول كليمنتس في جميع أنحاء العالم

تأسست كليمنتس وورلدوايد ( Clements.com ) في العام 1947 على يد روبرت كليمنتس السيدة جونيتا غيس-كليمنتس بهدف تقديم حلول مخصصة للعملاء الذين يسافرون بشكل متكرر، سواء للعمل أو للمتعة. تعد كليمنتس أول شركة تقدم تأمينًا للمغتربين من موظفي وزارة الخارجية الأميركية، حيث توفر لموظفي الخدمة الخارجية في الولايات المتحدة تغطية تأمينية أثناء قيامهم بمهام خارجية. تقدم الشركة اليوم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين لكل من المؤسسات والأفراد الذين يعملون ويسافرون عبر الحدود. تدير كليمنتس خمسة مكاتب حول العالم: واشنطن العاصمة ولندن وبروكسل وأمستردام ودبي.

الاتصال: نبيل أحمد

رئيس قسم التسويق العالمي

هاتف: 202-872-0060

إيميل: nahmed@clements.com

حول سيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس

سيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس (NYSE: CI) هي شركة خدمات صحية عالمية مكرسة لمساعدة الناس على تحسين صحتهم ورفاههم وراحة بالهم. تتمتع سيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس بخبرة تزيد عن 60 عامًا في تصميم وتنفيذ وإدارة برامج التأمين الصحي للمجموعات والمزايا الدولية للموظفين على الصعيدين المحلي والدولي من الشركات الأوروبية والمنظمات الدولية والحكومات. كما نقدم الرعاية الصحية للأفراد المتنقلين عالميًا. ولدعم عملائها الأوروبيين والعالميين، لدى سيغنا يوروب وغلوبال سيغمنتس مكاتب مخصصة في المملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وكينيا ودبي والولايات المتحدة وماليزيا. على مر السنين، اكتسبنا فهمًا عميقًا للتحديات اليومية التي تواجهها المنظمات المحلية والدولية وموظفيها في إدارة صحتهم ورفاههم.

الاتصال: لي هادرمان

مديرة اتصالات الشركات

الهاتف: 32 3 217 65 48

الإيميل: leen.hadermann@cigna.com