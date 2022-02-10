شركة «كستمرتايمز» تعلن عن مشاريع جديدة لصحة المستهلك تقوم على منتجات برمجياتها

نيويورك، 9 فبراير 2022 /PRNewswire/ — نفذت شركة كستمرتايمز (Customertimes) مؤخرًا مشاريع مع ثلاث منظمات عالمية لصحة المستهلك في أوروبا الغربية لزيادة قطاعات أعمالها الحالية في مجال الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية وتسهيل التوسع في أسواق جديدة سريعة النمو.

ستقوم كستمرتايمز بتنفيذ حلول إدارة علاقات العملاء لخدمات الصيدلة متعددة القنوات والمشاركة على مستوى مهني في مجال الرعاية الصحية. وستعتمد الحلول الجديدة على مجموعة منتجات برمجيات الشركة الحائزة على جوائز، بما في ذلك CT Pharma وCT Mobile وCT Presenter.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد جميع العملاء الجدد من الحل الخاص بطلب الأدوية عبر عدة قنوات CT Orders الذي تقدمه الشركة، لزيادة كفاءة زيارات مندوبي الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ومندوبي الصيدليات. ومع أن هناك اختلافًا في الجداول الزمنية، إلا أن جميع هذه المشاريع الثلاثة ستدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من عام 2022.

يقول أليكسي باتسكو، الرئيس التنفيذي لشركة CT Software: “تؤكد هذه المشاريع دورنا كأحد الرواد في إدارة علاقات العملاء فيما يتعلق بصحة المستهلك، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الطبية”. وأضاف: “نحن ملتزمون بزيادة كفاءة فرق مبيعات عملائنا، ونعلم أن منتجاتنا ستؤثر بشكل كبير على القيمة التي ستعود على هذه الشركات من إدارة علاقات عملائهم.”

واستطرد باتسكو: “توفر كستمرتايمز مجموعة كاملة من التطبيقات الخاصة بكل مجال على حدة والتي تؤدي إلى توسيع نطاق عمل سيلزفورس (Salesforce) وتسمح لعملائنا بالاستفادة من القوة الكاملة من شبكة خبراء سيلزفورس.” وأردف قائلاً: «هذا ما يمنحنا ميزة على منافسينا. فتطبيقاتنا لها تأثير كبير على نمو الإيرادات وكفاءة المبيعات، مما يسمح للشركات بالنمو السريع والتوسع في الأسواق الرئيسية.”

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نبذة عن كستمرتايمز

شركة Customertimes هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وريغا، وموسكو. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.customertimes. com ‏.