‫شركة “فيورا جيمز” الكبيرة والاستثنائية تعرض للمزاد أحجار زمرد طبيعي مذهلة من منطقة “كوسكيز” الكولومبية

دبي والشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 29 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — يسر شركة “فيورا جيمز” (”فيورا”) أن تعلن عن مزادها الثاني للزمرد الكولومبي غير المعالج، والذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 10 نيسان/أبريل 2022 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وستقدم فيورا في هذا المزاد مجموعة مختارة نادرة من الزمرد الطبيعي غير المعالج ذي اللون المكثف والوضوح التام.

للاطلاع على البيان الصحفي في الوسائط المتعددة، يُرجى النقر على: https://www.multivu.com/ players/uk/9031151-fura-gems- auction-stunning-natural- emeralds-from-coscuez- colombia/

نقاط أساسية

أكثر من 210000 قيراط من الزمرد غير المعالج من مجموعة من الصفات المعروضة.

مجموعة رائعة من خامات الزمرد عالية الجودة التي يزن كل منها أكثر من 20 قيراطًا، من بينها نوعان من خامات الزمرد الرائعة والاستثنائية بوزن 81.2 قيراطًا و 83.8 قيراطًا لكل منهما.

تقديم نظام تصنيف للزمرد هو الأول من نوعه لمساعدة المشترين في الحصول على مخططات ورزم مُعايرة وحتى قطع مفردة بنفس اللون والوضوح.

أكثر من 50 عميلاً من كولومبيا والهند ونيويورك وإسرائيل وبانكوك سيشاركون في المزاد

في أول مرة على الإطلاق للزمرد الكولومبي، تضمن فيورا إمكانية التتبع الكامل والشفافية لمجموعة مزاداتها الكاملة من الزمرد غير المعالج، عبر نظام بلوكتشين للتثبت من مختبر غوبيلين جيم

للحصول على روائع طبيعية عالية الجودة، يشهد اختبار أصول الزمرد من مختبر غوبيلين على منجم المنشأ

يتم استخراج هذه الأنواع من الزمرد غير المعالج دون استثناء، بشكل أخلاقي ومستدام.

وعلق ديف شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيورا:

“مع الموافقة على الترخيص البيئي وتمديد صك تملك التعدين لمدة 30 عامًا، بدأنا بالفعل في بناء منجم تحت الأرض واسع النطاق. نعتقد أنه بحلول العام 2023، ستصبح فيورا أكبر مورد للزمرد الكولومبي غير المعالج على مستوى العالم، وبالتالي نوفر العرض التجاري للزمرد الكولومبي الخام.”

المجموعة الأفضل جودة التي سيتم عرضها من الزمرد بما في ذلك 81.2 قيراطًا و 83.8 قيراطًا من الزمرد الخام لكل منهما، تؤكد إيماننا بأن كوسكيز تنتج أجود أنواع الزمرد في العالم. نحن فخورون أيضًا بإضافة نظام بلوكشين لاختبار أصول الزمرد وإثبات المصدر الخاص بـمختبر غوبلين لاختبارات التثبت من الأصل لتوفير الشفافية الكاملة وإمكانية تتبع أحجار الزمرد القادمة من منجم كوسكيز.

تعرب فيورا عن امتنانها لسكان كوسكيز وحكومة كولومبيا لدعمهم، كما نشكر فريق فيورا على عملهم الدؤوب والتزامهم الدائم بجعل فيورا شركة تعدين عالمية حقًا “.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

روباك سين، مدير التسويق، rupak.sen@furagems. com

روهيت جين، مكتب العلاقات العامة، 917028918380+ rohit@ fountainmediaandcommunications group.com

حول فيورا

فيورا، www.furagems.com هي شركة تعدين للأحجار الكريمة تأسست في العام 2017. يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وتمتلك ثلاث شركات تعدين تابعة لها في كولومبيا وموزمبيق وأستراليا، وتنتج الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق على التوالي.