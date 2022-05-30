‫شركة فولانتي تكنولوجيز تفوز بجائزة “مزود حلول المدفوعات الأكثر ابتكارية” في احتفال جوائز تقنيات الصيرفة لأم إي أيه فاينانس 2022 للسنة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 مايو 2022 /PRNewswire/ — أعلنت فولانتي تكنولوجيز ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات السحابية والرسائل المالية، اليوم عن فوزها بجائزة التكنولوجيا المصرفية لتمويل الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022 “لمزود حلول الدفع الأكثر ابتكارًا”. تسلط هذه الجائزة الضوء على قدرات فولانتي المبتكرة لتحديث المدفوعات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها فولانتي بـ “مزود حلول الدفع الأكثر ابتكارًا” في جوائز التكنولوجيا المصرفية للتمويل MEA. تضطر البنوك في الشرق الأوسط إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الامتثال في الوقت المناسب للتفويضات التنظيمية (مثل GCC RTGS و BUNA و SWIFT gpi) وبناء منصات سريعة قادرة على معالجة المدفوعات الفورية والمدفوعات عبر الحدود ورسائل ISO 20022 والاتصال ببيئة مصرفية مفتوحة.

قال فيجاي أوديراجو، الرئيس التنفيذي لشركة فولانتي تيكنولوجيز: “يشرفنا أن فولانتي قد حصلت على جائزة” أكثر مزود حلول الدفع ابتكارًا”. “تسير فولانتي على طريق واضح لتعطيل السوق وتبرز كمزود مهيمن للحلول والخدمات المبتكرة للصناعة المالية. ونحن فخورون بأن المؤسسات المالية في الشرق الأوسط تنظر إلينا كشريك موثوق به في ابتكار المدفوعات “.

بالإضافة إلى ذلك، فاز حسام شاكر، الرئيس الإقليمي لشركة فولانتي تيكنولوجيز، بـ “المدير التنفيذي لشركة Payments Technology للعام”. كان لحسام تأثير إيجابي في تشكيل المشهد المالي الرقمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أشرف على تسليم كل من معالجة أول دفعة فورية على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وأول نظام بيئي لخدمات الدفع القائمة على السحابة على الإطلاق منتشر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف كينيث ميتشن، المدير التنفيذي والناشر ، MEA Finance، “إن تميز فولانتي المستمر فيما يتعلق بسجلها الحافل بالابتكار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يستحق التقدير. يتجلى ابتكار فولانتي من خلال تقديم معالجة المدفوعات في الوقت الحقيقي (RTP) بناءً على بنية الخدمات الدقيقة السحابية الأصلية، مما يسمح بدورات تنفيذ أسرع، وتطوير أسهل للخدمات ذات القيمة المضافة، والابتكار القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) على رأس قضبان المعالجة في الوقت الحقيقي”.

تهدف جوائز MEA Finance Banking Technology إلى قياس وتعزيز التميز والأداء في التكنولوجيا المصرفية والمالية، مع الاعتراف بالمنظمات التي تقدم ابتكاراتها التميز لعملائها في وقت يتسم بالمنافسة الشديدة والتكنولوجيا سريعة التغير.

لمزيد من المعلومات:

هولي فين، ‎+44 (0)7825 071998، Holly.finn@ streetconsulting.com / pr@ volantetech.com

حول فولانتي تيكنولوجيز

تُعد فولانتي تيكنولوجيز مزودًا عالميًا للتكنولوجيا المالية لحلول الدفع السحابي منخفضة الرموز لتسريع التحديث الرقمي. وبصفتها شريكًا موثوقًا لأكثر من 125 بنكًا ومؤسسة مالية وبنية تحتية للسوق وغرف مقاصة وخزائن في 35 دولة، توفر فولانتي لعملائها الحرية في تطوير قيود الإرث السابقة والنمو من خلال الابتكار السريع. تعمل التقنية والمدفوعات في الوقت الحقيقي للشركة كخدمة على معالجة ملايين المعاملات والتريليونات من القيمة يوميًا، مما يوفر الطاقة لأربعة من أكبر خمسة بنوك عالمية، واثنين من أكبر شبكات البطاقات في العالم، و 40% من جميع ودائع البنوك التجارية الأمريكية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.volantetech.com . تابع Volante على linkedin.com/ company/volante-technologies و twitter.com/volantetech .