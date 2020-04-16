شركة فورتيم تكنولوجيز تعلن عن شحن صائد المسيرات الجديد “درون هنتر أف 700” – المعترض المستقل الوحيد في العالم القائم على الرادار لتعقب ووقف المسيرات الخطرة

النظام المضاد للمسيرات الجديد يمكن تخصيصه حسب الطلب أثناء العمل في عدة سيناريوهات مختلفة

بلازنت غروف، ولاية يوتا، 16 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فورتيم تكنولوجيز إنك Fortem Technologies ، وهي شركة رائدة في السوق لحلول أمن المسيرات والدفاع ضدها، اليوم عن شحن نظام اعتراض المسيرات الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي “درون هنتر” أف 700 (DroneHunter). ففي عالم لم يعد فيه التشويش على الطائرات المسيرة وأسراب الطائرات بدون طيار من الأرض فعّالًا، يقف نظام F700 بمفرده كرادع آمن وفعال ضد العدد المتزايد من الطائرات بدون طيار الطائشة والإجرامية.

تتمثل التطورات النهائية لـ”أف 700″في هيكلها السفلي المرن الجديد، الذي يوفر تدابير مضادة قابلة للتبديل للتهديدات الفردية أو المتعددة أو القائمة على الأسراب وإطاره الجديد من ألياف الكربون خفيف الوزن، مما يتيح قدرًا أكبر من الرياضية والسرعة. يمكن لـأف 700حمل أنواع متعددة من الإجراءات المضادة للطائرات بدون طيار ونشرها في الوقت الفعلي، بناءً على التهديد الديناميكي الذي يتم اكتشافه على بعد أميال خارج المنطقة المحمية.

يوفرأف 700سعة حمولة كبيرة للتعامل مع المواقف في المناطق التي يوجد بها مدنيون حيث لا يكون هناك ضرر جانبي. يتم الآن اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتحديد المؤثرات المناسبة للتهديد المكتشف. ويتم الآن دعم الخوارزميات المعقدة للطيران في المناطق الحضرية. يتم ربط الطائرات بدون طيار الثقيلة أو يتم إنزالها بمظلة للهبوط المتحكم به في مناطق آمنة محددة مسبقًا. تم تجهيزأف 700برادار متصل بالشبكة من الأرض والجو والبصريات المقابلة مما يمنح مستخدمينا وعيًا كاملًا بالظروف ودقة ذاتية. تم تصميمأف 700وتصنيعه بشكل مخصص في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركةفورتيم تكنولوجيز، تيموثي بين: “لقد طورنا نظام “درون هنتر” أف 700حتى يتمكن من توفير أي ذخيرة ضرورية لإيقاف الطائرات بدون طيار وحماية الملاعب والمصافي والأحرام الجامعية ومناطق المترو بأكملها. إنها أول طائرة بدون طيار اعتراضية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم.”

تقومفورتيمبتطوير العديد من أنواع “درون هنتر” للتخفيف من مشاكل المسيراتبما في ذلك الطاقة الموجهة.

حول فورتيم تكنولوجيز

فورتيم تكنولوجيز هي الشركة الرائدة في مجال الوعي بالفضاء وأمنه والدفاع عنه. من خلال نظام متقدم من الرادار الموزع، والذكاء الاصطناعي على برمجيات إيدج، وتكامل المستشعر العميق، والسيطرة على الطائرات بدون طيار، تقوم فورتيم بمراقبة وحماية الأماكن والبنى التحتية والمدن والمناطق في العالم من تهديدات الطائرات بدون طيار. يعمل النظام نفسه على تسريع سلامة المجال الجوي العالمي للتنقل الجوي الحضري. يقع مقر الشركة في بلازانت غروف، يوتا، وهي مملوكة للقطاع الخاص ومدعومة من قبل شركات بوينغ، وسيغنيا فنتشر بارتنرز، و دي سي في سي، وشركة مبادلة للاستثمار وغيرها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: fortemtech.com

اتصالات الإعلام

جن كولتون

نائب الرئيس للعلاقات العامة والعلاقات الحكومية

Jen.Colton@fortemtech.com